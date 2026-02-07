Sumum liggur alltaf hátt rómur – Þetta segir það um viðkomandi

Sumum finnst þetta merki um orku og sterkan persónuleika viðkomandi. En fyrir aðra getur þetta reynt vel á hljóðhimnurnar.
Rannsóknir í persónuleikasálfræði hafa sýnt að raddstyrkurinn er oft nátengdur ákveðnu persónuleikaeinkenni. Greining á rúmlega 2.000 raddupptökum leiddu í ljós að fólk með djúpa rödd virðist oftar vera ráðandi og mannblendið.
Mikill raddstyrkur getur þannig ýtt undir þá tilfinningu að viðkomandi búi yfir miklu sjálfstrausti, jafnvel þótt orðin séu í sjálfu sér ekki merkileg. Focus skýrir frá þessu.
Raddstyrkurinn er þó ekki alltaf merki um að viðkomandi sé örugg(ur) með sig. Margir tala hátt til að leyna því að þeir eru óstyrkir eða skortir rök fyrir máli sínu. Þegar athyglin færist frá innihaldinu til magnsins, verður auðveldara að leyna óöryggi.
Menning leikur einnig hlutverk hvað þetta varðar. Í Suður-Evrópu er talið mjög eðlilegt að tala saman á líflegan og háværan hátt en í Norður-Evrópu þykir slíkt yfirleitt truflandi.
Vísindamenn segja að við lögum raddstyrk okkar ómeðvitað að þeim félagslegu gildum sem eru í nærumhverfi okkar.
Raddstyrkur hefur ekki bara samfélagsleg áhrif, heldur einnig líkamleg. Rannsóknir vísindamanna við Max Planck-stofnunina sýna að þegar talað er hátt, þá getur valdið stressviðbrögðum í heila þeirra sem á hlýða.