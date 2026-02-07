Slátrari myrti unnustu sína með hestastyttu og skar líkið síðan í tvennt

Þetta kom fram fyrir dómi í Derby á Englandi í vikunni en þar er nú réttað yfir Anna Podedworna, 40 ára, sem er ákærð fyrir að hafa myrt unnustu sína, Izabela Zablocka, fyrir rúmlega 15 árum.
Þær bjuggu saman í Normanton í Derby. Þær fluttu þangað frá Póllandi og unnu á kjúklingabúi í Scropton að sögn The Independent.
Fjölskylda Zablocka, sem var þrítug þegar hún lést, hætti að heyra frá henni í apríl 2010. Podedworna sagði fyrir dómi að Zablocka hafi verið „reið“ daginn sem hún dó af því að Podedworna kom seint heim úr vinnu.
Podedworna sagði að Zablocka, sem neytti oft áfengis, hafi gripið í hana, ýtti henni upp að vegg og tekið hálstaki þar til hún átti erfitt með andardrátt.
Verjandi hennar spurði hana þá hvað hún hefði hugsað og svarið var: „Að hún ætlaði að drepa mig,“ og síðan bætti hún við að hún hafi verið „skelfingu lostin“ og hafi talið að sín hinsta stund væri runnin upp.
Hún sagði að tveimur eða þremur vikum fyrir morðið hafi Zablocka tekið hana hálstaki og hótað að drepa han. „Á þeim tíma var ég hrædd við að vera heima . . . Ég var hrædd við að tala við hana, því ég vissi ekki hvað var í gangi,“ sagði hún.
Hvað varðar daginn sem Zablocka lést, sagði Podedworna að hún hafi bara viljað að Zablocka „léti mig í friði, leyfði mér að fara.“
Hún sagðist hafa reynt að grípa um háls Zablocka áður en hún náði að grípa hestastyttu, sem stóð í gluggakistu, og slá hana með henni.
Hún sagðist ekki hafa ætlað að meiða hana. Þegar hún var spurð af hverju hún hefði ekki hringt í lögregluna sagði hún að engin vitni hafi verið til staðar og að enginn myndi trúa að hún hafi gert þetta í sjálfsvörn.
Hún sagðist því hafa tekið ákvörðun um að grafa hana í garðinum. Líkið hafi hins vegar verið svo þungt að hún hafi ekki getað lyft því og þess vegna hafi hún skorið það í tvennt.
Podedworna er lærður slátrari og kann vel að fara með hnífa og úrbeina kjöt.
Hún setti lík Zablocka, sem átti unga dóttur, í ruslapoka og gróf það í garðinum.