Hversu oft þarf að þvo handklæði til að halda þeim hreinum og mjúkum?

Pressan
Laugardaginn 7. febrúar 2026 10:30

Mynd: Getty

Handklæði eru notuð daglega og sum allan daginn. Þau safna því í sig bakteríum, sápuleifum, svita, dauðum húðfrumum og raka og það mun hraðar en maður myndi ætla.

Handklæði geta því orðið óhreinustu hlutirnir inni í baðherberginu eða eldhúsinu ef þau eru ekki þvegin nógu oft.

Þá vaknar auðvitað spurningin um hversu oft þarf að þvo þau til að þau séu hrein, frísk og mjúk?

Sérfræðingar eru sammála um að best sé að þvo þau annan eða þriðja hvern dag þegar þau eru notuð inni á baðherbergi. Ástæðan er að rakt umhverfið inni í baðherberginu örvar bakteríuvöxt og þau ná næstum aldrei að þorna á milli þess sem þau eru notuð.

Ef þau eru notuð í eldhúsinu þá ætti að þvo þau eftir eins dags notkun því þau eru í sífelldri snertingu við mat, yfirborðsfleti og fleira.

