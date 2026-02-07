Hversu oft þarf að þvo handklæði til að halda þeim hreinum og mjúkum?

Handklæði geta því orðið óhreinustu hlutirnir inni í baðherberginu eða eldhúsinu ef þau eru ekki þvegin nógu oft.
Þá vaknar auðvitað spurningin um hversu oft þarf að þvo þau til að þau séu hrein, frísk og mjúk?
Sérfræðingar eru sammála um að best sé að þvo þau annan eða þriðja hvern dag þegar þau eru notuð inni á baðherbergi. Ástæðan er að rakt umhverfið inni í baðherberginu örvar bakteríuvöxt og þau ná næstum aldrei að þorna á milli þess sem þau eru notuð.
Ef þau eru notuð í eldhúsinu þá ætti að þvo þau eftir eins dags notkun því þau eru í sífelldri snertingu við mat, yfirborðsfleti og fleira.