Hamingjusamasta fólkið á eina einfalda venju sameiginlega og hún byrjar heima

Samkvæmt rannsókn, sem var birt í vísindaritinu Nature Human Behavior, þá segja vísindamenn við University of British Columbia að margar þeirra aðferða, sem eiga að tryggja okkur hamingju, byggi ekki á miklum vísindalegum gögnum og stundum engum.
En samt sem áður geta ákveðin ráð og venjur bætt líðan okkar og hjálpað okkur við að forðast óhamingju segir í umfjöllun Trendencias.
Ein af venjunum, sem getur aukið vellíðan okkar og hamingju, hefst á heimilinu en áhrifa hennar gætir langt út fyrir heimilið. Þetta snýst um samhengið á milli þess að hafa hafa röð og reglu í kringum sig og persónulegrar hamingju.
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar einnar, þá pirrar það 21% fólks að vera með hluti heima hjá sér sem eiga sér engan fastan stað. En hversu mikil áhrif þetta hefur á fólk er þó mismunandi að sögn Patricia Maguet, sálfræðings og hjónabandsráðgjafa.
Rannsóknin var gerð af Consejo General de Psicología, Psicofundación og IKEA. Niðurstöður hennar eru að röð og regla á heimilinu tengist hamingju og vellíðan. Það dugir til dæmis að taka til í eldhúsinu daglega, búa um rúmið og sjá til þess að hlutirnir séu á sínum stað til að auka hamingjuna og vellíðan.
Danielle Roeske, sálfræðingur, sagði að það hafa gott skipulag, allt í röð og reglu á heimilinu, tengist andlegu heilbrigði beint. Hún sagði að þegar gott skipulag sé á hlutunum á heimilinu, finnist fólki það betur í stakk búið til að takast á við tilfinningar sínar.
Umhverfið getur því verið eins og rammi utan um tilfinningalegt ástand okkar.