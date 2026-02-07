fbpx
Laugardagur 07.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Hamingjusamasta fólkið á eina einfalda venju sameiginlega og hún byrjar heima

Pressan
Laugardaginn 7. febrúar 2026 13:30

Hér er ekki röð og regla.

Lesa nánar

Vellíðan er nátengd hamingju einstaklingsins og er mikilvægt markmið fyrir allt samfélagið. En því miður er ekki til nein töfrauppskrift að hamingju.

Samkvæmt rannsókn, sem var birt í vísindaritinu Nature Human Behavior, þá segja vísindamenn við University of British Columbia að margar þeirra aðferða, sem eiga að tryggja okkur hamingju, byggi ekki á miklum vísindalegum gögnum og stundum engum.

En samt sem áður geta ákveðin ráð og venjur bætt líðan okkar og hjálpað okkur við að forðast óhamingju segir í umfjöllun Trendencias.

Ein af venjunum, sem getur aukið vellíðan okkar og hamingju, hefst á heimilinu en áhrifa hennar gætir langt út fyrir heimilið. Þetta snýst um samhengið á milli þess að hafa hafa röð og reglu í kringum sig og persónulegrar hamingju.

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar einnar, þá pirrar það 21% fólks að vera með hluti heima hjá sér sem eiga sér engan fastan stað. En hversu mikil áhrif þetta hefur á fólk er þó mismunandi að sögn Patricia Maguet, sálfræðings og hjónabandsráðgjafa.

Rannsóknin var gerð af Consejo General de Psicología, Psicofundación og IKEA. Niðurstöður hennar eru að röð og regla á heimilinu tengist hamingju og vellíðan. Það dugir til dæmis að taka til í eldhúsinu daglega, búa um rúmið og sjá til þess að hlutirnir séu á sínum stað til að auka hamingjuna og vellíðan.

Danielle Roeske, sálfræðingur, sagði að það hafa gott skipulag, allt í röð og reglu á heimilinu, tengist andlegu heilbrigði beint. Hún sagði að þegar gott skipulag sé á hlutunum á heimilinu, finnist fólki það betur í stakk búið til að takast á við tilfinningar sínar.

Umhverfið getur því verið eins og rammi utan um tilfinningalegt ástand okkar.

