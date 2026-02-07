Gleymska er oft alveg hættulaus – En þú skalt taka þessi merki alvarlega

Gleymska getur verið alveg hættulaus og flestir byrja að gleyma með aldrinum. Þetta getur oft verið pirrandi en yfirleitt er þetta ekkert til að hafa áhyggjur af.
En ákveðin form minnistaps geta þó bent til stórra vandamála að því er segir í umfjöllun woman.dk. Þar segir að sérfræðingar bendi á eftirfarandi merki sem eitthvað sem þarf að taka alvarlega:
Getur ekki lært nýja hluti – Ef þér finnst erfitt að læra nýja hluti getur verið ástæða til að hafa áhyggjur.
Það er ekkert óeðlilegt við að það taki tíma að venjast nýjum farsíma eða tölvu en það er útilokað að læra þetta, þá er rétt að hafa samband við lækni miðað við það sem Charles Bernick, taugalæknir, sagði í samtali við Huffpost.
Erfiðleikar við að gera og skilja hluti sem áður var auðvelt – Ef dagleg verkefni, sem þú gast áður gert nánast sofandi, virðast skyndilega erfiðir, þá er það aðvörunarmerki sem þú skalt taka alvarlega.
Að gleyma að borga reikninga eða borga sama reikninginn tvisvar eitthvað sem þú mátt ekki hunsa að sögn Bernick. Það sama á við ef gleymskan er orðin þannig að þú sinnir ekki lengur líkamsþrifum.
Það þarf líka að taka því alvarlega ef maður gleymir mat í ofninum eða á eldavélinni.
Þú gleymir samtölum – Það er auðvitað ekki hægt að muna hvert einasta samtal sem maður á á lífsleiðinni en ef maður gleymir nýafstöðnu samtali, þá er það óeðlilegt.
Michael Rosenbloom, taugalæknir, sagði í samtali við HuffPost að ef maður gleymi samtali sem maður átti fyrir klukkustund, þá sé það mikið áhyggjuefni.
Þú villist á svæðum sem þú þekkir – Það er eðlilegt að villast stöku sinnum, til dæmi á stöðum sem maður hefur ekki komið til lengi eða á nýjum stöðum. En að villast á stöðum, sem maður þekkir vel, getur verið tilefni til að hafa áhyggjur.
Að segja það sama hvað eftir annað – Það er ósköp eðlilegt að endurtaka sig öðru hvoru og segja fólki sömu söguna eða þylja upp staðreyndir fyrir það. En ef þú gerir þetta oft, þá getur það verið merki um að eitthvað sé ekki eins og það á að vera. Þetta á sérstaklega við ef þú segir það sama ítrekað sama daginn eða á nokkurra mínútna tímabili.
Ættingjar þínir segja þér að þú líkist ekki sjálfum þér – Ef nánir ættingjar eða fjölskyldumeðlimir segjast hafa áhyggjur af minni þínu, ekki fara í vörn. Taktu áhyggjum þeirra frekar alvarlega.
Ulrich Mayr, prófessor í taugafræði, sagði í samtali við HuffPost að það sem aðrir taka eftir varðandi minni manns geti verið mikilvægara en það sem maður tekur sjálfur eftir.