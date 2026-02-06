fbpx
Föstudagur 06.febrúar 2026

92 ára kona varð þremur að bana

Pressan
Föstudaginn 6. febrúar 2026 13:30

Hörmulegt slys átti sér stað í Westwood-hverfinu í Los Angeles í Bandaríkjunum í gær þegar ökumaður missti stjórn á bíl sínum og ók inn í verslun.

Tildrög slyssins eru í rannsókn en ökumaðurinn sem um ræðir var 92 ára kona.

Í frétt AP kemur fram að talið sé að konan hafi ekið fyrst á hjólreiðamann skammt frá en síðan haldið akstrinum áfram um eina húsalengju áður en hún missti stjórn á bílnum og endaði ferð sína í bakaríi stórmarkaðarins 99 Ranch Market.

Nokkur fórnarlömb sátu föst undir bílnum og var mikill viðbúnaður á vettvangi.

Anthony Espinoza, lögreglustjóri hjá lögreglunni í Los Angeles, sagði um „óheppilegt slys“ hefði verið að ræða og ekkert benti til þess að um ásetning hefði verið að ræða.

Slökkviliðið Los Angeles staðfesti að tveir menn, 30 og 55 ára, og 42 ára kona, sem öll voru stödd inni í bakaríinu þegar slysið varð, hafi látist á vettvangi. Tveir 35 ára karlar voru fluttir á sjúkrahús í lífshættu og tveir aðrir menn, 37 og 38 ára, voru í stöðugu ástandi í gærkvöldi.

Hjólreiðamaðurinn sem varð fyrir árekstrinum og ökumaðurinn sjálfur afþökkuðu flutning á sjúkrahús.

