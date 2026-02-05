fbpx
Fimmtudagur 05.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Stórtækur kjötþjófur henti góssinu í miklu uppnámi eftir að hann sá kærustuna elda með öðrum manni

Pressan
Fimmtudaginn 5. febrúar 2026 06:30

Kúbumaðurinn og Flórídabúinn Heannys O. Alvarez Reyna er sakaður um stórfelldan kjötþjófnað en þann 5. janúar síðastliðinn sást hann á öryggismyndavélum stela miklu magni af kjöti úr tveimur verslunum Publix í Jacksonville.

Úr annarri búðinni stal hann nauta- og lambakjöti fyrir tæpar 200 þúsund krónur og um 20 mínútum síðar stal hann úrvali af svína- og nautakjöti, ásamt hreinlætisvörum, frá annarri verslun í nágrenninu fyrir um 250 þúsund krónur.

Eftir að lögreglan hafði uppi á honum gekkst hann við brotunum og sagði að eftir þjófnaðinn hafi hann ekið rakleiðis til kærustu sinnar þar sem hann kom að henni í miðjum klíðum að elda með öðrum manni.

Við þetta komst Reyna í mikið uppnám og henti meirihlutanum af illa fengna kjötinu. Lögreglan segir að þó að Reyna hafi vandað valið á kjötinu sé hann ekki vandaður maður enda hafi hann valdið verslununum miklu tjóni.

Reyna situr nú í haldi.

„Ástarsamband hans var kannski ekki upp á sitt besta en þjófnaður er ekki leiðin til að leysa slíkt. Kjarni málsins er þessi: Ef þú stelur úr verslunum okkar munum við ná þér og þú þarft að mæta afleiðingunum,“ sagði fógetinn Rick Staly sem þrátt fyrir alvarleika brotsins virðist sjá broslegu hliðarnar á þessu því í stað þess að segja enska orðið fyrir að mæta (e. meet) notaði hann orðið fyrir kjöt (e. meat). Yfirlýsing fógetans innihélt meira orðagrín en hann sagði að glæpurinn væri ekki kosher en kosher er hugtak í gyðingdómi yfir þær fæðutegundir sem eru hreinar í trúarlegum skilningi og leyfilegar til neyslu og að Reyna hafi greinilega reynt að mjólka kerfið.

Independent greinir frá. 

