Örvæntingarfullt ákall til mannræningjans – Vilja sönnun að móðir þeirra sé á lífi

Lögregla telur að konunni, hinni 84 ára Nancy Guthrie, hafi verið rænt af heimili sínu aðfaranótt sunnudags. Í gær var greint frá því að hugsanlegt lausnargjaldsbréf hefði borist en óvíst er hvort það tengist hinu meinta mannráni. Lögregla er enn með það til rannsóknar.
Í ákalli sem systkinin birtu í gærkvöldi kölluðu því eftir að sönnun kæmi fram um að móðir þeirra væri á lífi.
„Við þurfum að vita, án nokkurs vafa, að hún sé á lífi og að þú hafir hana. Við viljum heyra frá þér og við erum tilbúin að hlusta. Vinsamlegast hafðu samband við okkur,“ sagði tárvot Savannah sem er umsjónarkona sjónvarpsþáttarins Today á NBC.
Rannsókn lögreglu á málinu hefur verið umfangsmikil og var greint frá því í vikunni að blóðdropar hefðu fundist og merki um að brotist hefði verið inn í hús Nancy.
Í ákallinu töluðu Savannah og systir hennar, Annie, beint til móður sinnar.
„Mamma, ef þú heyrir þetta, þú ert sterk kona. Þú ert dýrmæt dóttir Guðs. Við trúum og vitum að jafnvel í þessum dal er hann með þér. Allir eru að leita að þér, mamma. Alls staðar. Við munum ekki hætta. Börnin þín munu ekki hvílast fyrr en við erum saman á ný,“ sagði Savannah.
Í frétt CNN er rætt við Andrew McCabe, fyrrverandi aðstoðarforstjóra FBI, sem telur að ákall systkinanna sé merki um að fjölskyldan hafi ekki fengið trúverðuga lausnargjaldskröfu.
„Fyrir mér lítur þetta út eins og tilraun til að koma á einhvers konar samskiptum,“ sagði hann seint í gærkvöldi. „Við vitum þetta ekki með vissu, en mér finnst þetta vera nokkuð sterkt merki um að þau telji sig ekki enn hafa fengið raunverulega lausnargjaldskröfu.“
„Það sem maður heyrir fjölskylduna segja er: „Við erum tilbúin að tala, hafðu samband við okkur, við viljum bara vita að þú hafir móður okkar.“ Það er ekki eitthvað sem þú myndir gera ef þú værir þegar í viðræðum við einhvern sem þú teldir að hefði viðkomandi í haldi.”