Átti að verja ICE en fríkaði út í dómsal og grátbað um hvíldarinnlög í fangelsi – „Þessi vinna er ömurleg!“

Það finnst ekki öllum auðvelt að finna fyrir ríkisstjórn Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Sérstaklega ekki í dómsmálaráðuneytinu ef marka má uppákomu sem átti sér stað í Minnesota á dögunum. Þar var tekið fyrir mál er varðaði aðgerðir tolla- og innflytjendaeftirlitsins ICE í borginni. Lögmaður ráðuneytisins, Julie Le, virðist hafa fengið sig fullsadda og hreinlega bað dómara um að senda sig í steininn.
Dómarinn í málinu var að spyrja lögmanninn spjörunum úr um aðgerðir ICE og hvers vegna eftirlitið virtist ítrekað virða úrskurði dómstóla að vettugi. Le virðist þá hafa bognað undan kröfum starfs síns því skyndilega fríkaði hún út og sagði: „Hvað viltu eiginlega að ég geri? Þetta kerfi er glatað, þessi vinna er ömurleg!“
Síðan bað lögmaðurinn um að senda hana í fangelsi fyrir vanvirðingu í dómsal svo hún gæti sofið í sólarhring. Le mun eins hafa viðurkennt fyrir dómaranum að lögmenn ríkisstjórnarinnar séu að bogna. Þeir geti hreinlega ekki haldið í við alla úrskurði sem hafa fallið um aðgerðir ICE.
Mál Le vakti töluverða athygli en AP-fréttastofan greinir frá því að lögmaðurinn starfi vanalega fyrir ICE en hafi þarna verið lánaður til dómsmálaráðuneytisins í tímabundið verkefni. Ráðuneytið mun nú hafa afþakkað frekara vinnuframlag Le.
Fleiri lögfróðir starfsmenn hins opinbera eru komnir með nóg en fjöldi saksóknara hefur sagt upp störfum hjá ríkissaksóknaranum í Minnesota út af aðgerðum ICE og vegna viðbragða dómsmálaráðuneytisins við andláti tveggja einstaklinga sem ICE hefur skotið til bana nýlega. Samkvæmt opinberum gögnum hafði Le verið úthlutað minnst 88 málum á innan við mánuði.
Dómarinn tilkynnti Le að það væri ekki hægt að réttlæta það að ICE hafi virt niðurstöðu dómstóla að vettugi með því að vísa til álags. Það sé áhyggjuefni að fólk sem ICE hefur handtekið sé haldið í fangaklefa dögum saman þrátt fyrir að dómstólar hafi krafist þess að þeim verði sleppt.
Le lýsti því þá yfir að það hafi verið heimskulegt af henni að bjóða sig fram í verkefni í Minnesota. Hún væri ekki með réttu reynsluna og vildi ekkert frekar en að segja starfi sínu lausu, en það hefði ekki tekist að finna eftirmann.
„Að laga kerfi, brotið kerfi, ég hef ekki töfratakkann til þess. Ég hef hvorki valdið né röddina til þess að gera slíkt.“