Miðvikudagur 04.febrúar 2026

Svarti sauður norsku konungsfjölskyldunnar brast í grát í dómsal – „Ég er þekktur fyrir að vera sonur móður minnar, ekki fyrir nokkuð annað“

Pressan
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 18:30

Marius Borg Høiby, sonur norsku krónprinsessunnar Mette-Marit, átti erfitt með að halda aftur af tárunum þegar hann gaf skýrslu fyrir dómi í dag. Marius er borinn þungum sökum og er sakaður um nauðganir sem og fjölda annarra brota.

Að sögn BBC brast rödd Mariusar þegar hann gaf skýrslu í dag. Eins hafi hann ítrekað þurft að gera hlé á máli sínu til að taka niður gleraugun og þurrka burt tárin. Hann sagðist eiga erfitt með að ræða þær sakir sem á hann eru bornar. Hann hafi átt erfitt líf allt frá því að móðir hans gekk að eiga Hákon krónprins og segist Marius hafa verið hundeltur af fjölmiðlum frá því að hann var aðeins þriggja ára gamall. „Ég hef verið áreittur allar götur síðan,“ sagði Marius og brast í grát.

„Ég er þekktur fyrir að vera sonur móður minnar, ekki fyrir nokkuð annað og þess vegna hef ég haft gríðarlega þörf fyrir viðurkenningu annarra. Mikið af kynlífi og mikið af áfengi,“ sagði Marius niðurdreginn. „Fáir geta tengt við það líf sem ég hef lifað. Mikið af partýum, áfengi og eitthvað af fíkniefnum.“

Marius var fyrst handtekinn í ágúst árið 2024 eftir að til átaka kom á heimili þáverandi kærustu hans í Osló. Var Marius sakaður um að hafa rifið niður ljósakrónu, kastað hníf í vegg og brotið spegil á meðan hann hreitti ónotum í kærustuna. Hann er nú sakaður um að hafa nauðgað fjórum konum á árunum 2018-2024. Nauðganirnar munu hafa átt sér stað í kjölfar kynlífs með samþykki þegar þolendur gátu ekki spornað við verknaðinum vegna meðvitundarleysis. Marius er einnig sakaður um að hafa myndað brotin.

Hann neitar sök og segir að kynlífið hafi átt sér stað með samþykki. Einn þolenda bar vitni í dag og sagðist telja að sér hafi verið byrluð ólyfjan áður en Marius braut á henni. Myndskeið var sýnt bak við luktar dyr en það mun hafa sýnt Marius hafa samræði við konuna á meðan hún var meðvitundarlaus.

„Ég sef ekki hjá sofandi konum,“ sagði Marius en þegar saksóknari spurði hvernig hann hefði tryggt að konan væri vakandi reiddist Marius og sagði „í milljónasta skipti“ að hann muni illa eftir atvikum þetta umrædda kvöld. Eins segist Marius ekki muna eftir að hafa tekið myndskeiðið.

 

