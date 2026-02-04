fbpx
Miðvikudagur 04.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Martröð móður þegar þriggja ára sonur hennar sagði henni frá því hvað gerðist á barnaheimilinu

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 14:30

Bristol Crown Court. Mynd: Getty.

Þriggja ára drengur lýsti því fyrir dómstól í Bristol á Englandi (Bristol Crown Court) hvernig starfsmaður á barnaheimili misnotaði hann kynferðislegt á salerni á heimilinu.

„Þegar ég sneri mér við var hann horfinn,“ sagði drengurinn og sagði að enginn hefði verið vitni að því sem geriðst „Öll börnin voru úti að leika sér,“ sagði drengurinn.

Þegar drengurinn var spurður hvort eitthvað þessu líkt hefði gerst áður, sagði hann: „Já en bara tvisvar sinnum.“

Móðir drengsins bar einnig vitni og sagði að drengurinn hefði fyrst sagt henni frá ofbelidnu þegar hún var að hjálpa honum á klósettinu. Þá segir hún að hann hafi sagt: „Mér líkar þetta ekki, það gerir mig leiðan.“

„Augljóslega fylltist ég skelfingu,“ sagði móðirin.

Þetta hryllileg atvik er aðeins hluti af miklu stærra máli. Hinn grunaði, fyrrverandi starfsmaður á barnaheimilinu, heitir Nathan Bennett og er þrítugur. Hann hefur játað alls 13 brot gegn fimm börnum á aldrinum tveggja til þriggja ára. Hann hefur hins vegar neitað 11 ákærutriðum, þar á meðal nauðgun með samförum.

Þegar móðirin fyrrnefnda spurði son sinn hver hefði gert þetta svaraði hann: „Það var maðurinn með úrið.“ – Móðirin segist þá hafa vitað nákvæmlega við hvern væri átt því hann hafði áður sagt frá starfsmanni sem ætti úr sem hann var hrifinn af. „Hann leyfði honum að leika sér reglulega að úrinu,“ segir móðirin.

Réttarhöldin yfir Nathan Bennett halda áfram, en eins og fyrr segir hefur hann þegar játað á sig 13 brot en neitað ákærum varðandi 11 brot.

Sjá nánar á vef Metro.

 

