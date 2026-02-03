Starfskona á hjúkrunarheimili sakfelld fyrir að fróa langveikum manni

Donna Gillet, 43 ára gömlu fyrrverandi starfskona á hjúkrunarheimili Englandi (Winsford Grange Care Home í Cheshire) hefur verið sakfelld fyrir kynferðisbrot vegna atviks sem átti sér stað þar sumarið 2023.
Donna er var sökuð um að hafa gripið um getnaðarlim 77 ára gamals sjúklings á heimilinu og hreyft hann taktfast, og leyft manninum að káfa á afturenda sínum. Þetta gerði Donna fyrir framan vinnufélaga en þau voru bæði að sinna gamla manninum, sem var með heilabilun, Parkinson-sjúkdóminn og þjáðist af ýmsum öðrum kvillum. Á meðan Donna snerti gamla manninn óviðurkvæmilega og leyfði honum að snerta sig viðhafði hún kynferðislegar athugasemdir.
Þess má geta að gamli maðurinn sem Donna braut gegn er látinn.
Dómur féll loks í máli Donnu við dómstól í Chester síðasta föstudag. Var hún dæmd í skilorðbundið fangelsi og samfélagsþjónustu. Auk þess verður hún skráð á lista yfir kynferðisbrotamenn. Hún sleppur hins vegar við að sitja í fangelsi.
Dómari ávarpaði Donnu er hann kvað upp dóminn yfir henni. Sagði hann að það hefði verið lán að Donna framdi brot sitt fyrir framan annan starfsmann sem lét sig málið varða og tilkynnti það. Hins vegar veki þessi framganga hennar í allra augsýn óþægilegar hugmyndir um hvernig hún hafi hagað sér ein með sjúklingum. Hann benti jafnframt á að gamli maðurinn hefði ekki verið í ástandi til að skilja og leggja mat á aðstæður er brotið var framið.
„Sem betur fer er búið að fyrirbyggja að þú getir gert þetta í framtíðinni. Það eina rétta er að þú fáir aldrei aftur að hafa berskjaldað og veikt fólk í þinni umsjá,“ sagði dómarinn.
