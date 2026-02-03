Harmleikur í Ástralíu: Hjón talin hafa myrt einhverfa syni sína og síðan svipt sig lífi

Skelfilegur harmleikur skekur núna Ástralíu eftir að fjölskylda fannst látin á heimili sínu í úthverfi Perth, í vesturhluta Ástralíu.
Hjón um fimmtugt, Jarrod Clune og Maiwenna Goasdoue, synir þeirra, Leon og Otis, 16 og 14 ára, fundust öll látin er lögreglan fór inn á heimilið eftir ábendingar nágranna. Einnig fundust gæludýr fjölskyldunnar dáin inni í húsinu, tveir hundar og köttur.
Ekki liggur fyrir hvort eða hvernig vopni var beitt en samkvæmt fréttum Mirror og fleiri miðla virðist liggja fyrir að um morð og sjálfsmorð hafi verið að ræða. Einnig kemur fram að synirnir tveir voru einhverfir og mállausir. Vinir hjónanna látnu greina frá því að þau hafi átt í miklu stríði við yfirvöld við að sækja sér aðstoð og bætur vegna fötlunar sonanna.
Náinn vinur hjónanna segir að þau hafi upplifað sig einangruð, án stuðnings og yfirgefin af fjölskyldu, vinum, stuðningsstofnunum, skólum og heilbrigðiskerfinu.
Rannsókn lögreglu er á frumstigi.
Ef einstaklingar glíma við sjálfsvígshugsanir er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa samband við Píeta-samtökin sem veita ókeypis ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.