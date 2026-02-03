fbpx
Þriðjudagur 03.febrúar 2026

Harmleikur í Ástralíu: Hjón talin hafa myrt einhverfa syni sína og síðan svipt sig lífi

Þriðjudaginn 3. febrúar 2026 16:30

Bræðurnir Leon og Otis. Talið er að foreldrar hafi myrt þá og síðan tekið eigin líf.

Skelfilegur harmleikur skekur núna Ástralíu eftir að fjölskylda fannst látin á heimili sínu í úthverfi Perth, í vesturhluta Ástralíu.

Hjón um fimmtugt, Jarrod Clune og Maiwenna Goasdoue, synir þeirra, Leon og Otis, 16 og 14 ára, fundust öll látin er lögreglan fór inn á heimilið eftir ábendingar nágranna. Einnig fundust gæludýr fjölskyldunnar dáin inni í húsinu, tveir hundar og köttur.

Ekki liggur fyrir hvort eða hvernig vopni var beitt en samkvæmt fréttum Mirror og fleiri miðla virðist liggja fyrir að um morð og sjálfsmorð hafi verið að ræða. Einnig kemur fram að synirnir tveir voru einhverfir og mállausir. Vinir hjónanna látnu greina frá því að þau hafi átt í miklu stríði við yfirvöld við að sækja sér aðstoð og bætur vegna fötlunar sonanna.

Náinn vinur hjónanna segir að þau hafi upplifað sig einangruð, án stuðnings og yfirgefin af fjölskyldu, vinum, stuðningsstofnunum, skólum og heilbrigðiskerfinu.

Rannsókn lögreglu er á frumstigi.

Ef ein­stak­ling­ar glíma við sjálfs­vígs­hugs­an­ir er bent á Hjálp­arsíma Rauða kross­ins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa sam­band við Píeta-sam­tök­in sem veita ókeyp­is ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.

