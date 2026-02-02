Veistu hvaða tilgangi gatið á naglaklippunum þjónar?

Ef þú notar naglaklippur þá hefur þú kannski tekið eftir litlu gati á þeim. Nei? Náðu í þær og skoðaði, á endanum ætti að vera lítið, kringlótt gat og það er ekki til skrauts, heldur er um að ræða snjallan hönnunareiginleika sem margir átta sig ekki á.
Facebook-notandi hóf umræðuna þegar hann deildi: „Tengdamóðir mín gat ekki hætt að hlæja þegar hún áttaði sig á því að ég hafði ekki hugmynd um hvað litla gatið á naglaklippunum gerir. Nú velti ég fyrir mér … er ég sú eina sem hafði ekki hugmynd?“
Í athugasemdunum deildu netverjar skoðun sinni, en það kom fljótlega í ljós að fleiri voru jafn ruglaðir:
„Er þetta til að geyma tánaglaafklippurnar þínar?“
„Kannski er þetta staður til að geyma tannþráð.“
Sannleikurinn er sá að litla gatið er aðallega hugsað til að festa naglaklippurnar við aðra hluti, eins g lyklakippu, snyrtivörusett eða ferðatösku með hring, snæri eða krók.
Þegar litið er til þess hversu auðvelt það er að týna naglaklippum, þá gerir þessi litli en mikilvægi eiginleiki það auðveldara að passa upp á þær, sérstaklega á ferðalögum. Sumar eru jafnvel með litlum perlukeðjum til að festa þær.
„Ég mun aldrei líta á naglaklippurnar mínar á sama hátt,“ og annar bætti við: „Tími til að festa þær við lyklana mína!“
Nútímaútgáfur naglaklippa eru frá árinu 1875 þegar Valentine Fogerty fékk einkaleyfi á fyrstu gerðinni í Bandaríkjunum. Fyrir þann tíma notuðu margir litla hnífa til að hirða neglurnar. Árið 1881 fínpússuðu Eugene Heim og Celestin Matz hönnunina sem við þekkjum í dag, þar á meðal litla gatið.