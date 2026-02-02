fbpx
Mánudagur 02.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Veistu hvaða tilgangi gatið á naglaklippunum þjónar?

Pressan
Mánudaginn 2. febrúar 2026 06:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ef þú notar naglaklippur þá hefur þú kannski tekið eftir litlu gati á þeim. Nei? Náðu í þær og skoðaði, á endanum ætti að vera lítið, kringlótt gat og það er ekki til skrauts, heldur er um að ræða snjallan hönnunareiginleika sem margir átta sig ekki á.

Facebook-notandi hóf umræðuna þegar hann deildi: „Tengdamóðir mín gat ekki hætt að hlæja þegar hún áttaði sig á því að ég hafði ekki hugmynd um hvað litla gatið á naglaklippunum gerir. Nú velti ég fyrir mér … er ég sú eina sem hafði ekki hugmynd?“

Í athugasemdunum deildu netverjar skoðun sinni, en það kom fljótlega í ljós að fleiri voru jafn ruglaðir:

„Er þetta til að geyma tánaglaafklippurnar þínar?“

„Kannski er þetta staður til að geyma tannþráð.“

Sannleikurinn er sá að litla gatið er aðallega hugsað til að festa naglaklippurnar við aðra hluti, eins g lyklakippu, snyrtivörusett eða ferðatösku með hring, snæri eða krók.

Þegar litið er til þess hversu auðvelt það er að týna naglaklippum, þá gerir þessi litli en mikilvægi eiginleiki það auðveldara að passa upp á þær, sérstaklega á ferðalögum. Sumar eru jafnvel með litlum perlukeðjum til að festa þær.

„Ég mun aldrei líta á naglaklippurnar mínar á sama hátt,“ og annar bætti við: „Tími til að festa þær við lyklana mína!“

Nútímaútgáfur naglaklippa  eru frá árinu 1875 þegar Valentine Fogerty fékk einkaleyfi á fyrstu gerðinni í Bandaríkjunum. Fyrir þann tíma notuðu margir litla hnífa til að hirða neglurnar. Árið 1881 fínpússuðu Eugene Heim og Celestin Matz hönnunina sem við þekkjum í dag, þar á meðal litla gatið.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Veistu hvaða tilgangi gatið á naglaklippunum þjónar?
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Rannsókn vekur spurningar: Genin virðast ráða meiru en þú heldur
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Strætisvagnastjóri sem kom farþega til hjálpar rekinn fyrir að kýla þjóf
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
„Æskuástin mín er í langtímasambandi við netsvikahrapp“
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Ættirðu að nota gervigreindina til að skipuleggja frí?
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Héldu dularfullum veikindum leyndum fyrir vinum sínum
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
„Slúðurblöð birtu lögregluskýrslu um kynferðisofbeldið sem ég var beitt“
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Fasteignajöfur gerði verktaka „ósæmilegt tilboð“ fyrir að yfirgefa eiginmann sinn fyrir hann

Mest lesið

„Slúðurblöð birtu lögregluskýrslu um kynferðisofbeldið sem ég var beitt“
Daníel Örn er á batavegi eftir fólskulega og tilefnislausa líkamsárás – „Einbeittur brotavilji og ekkert annað“
Ódýrt og gott ráð: Svona nærðu brúnu skáninni úr klósettinu
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli

Nýlegt

Varað við fjölskyldufyrirtæki á Selfossi – „Þetta eru svik og stuldur, ekkert annað“
Stórtæku þjófarnir á Hornafirði dæmdir – Metið til refsilækkunar að keyra frá Reykjavík til Egilsstaða
Íslendingar segja frá því íslenskasta og fágætasta sem þeir eiga – „Hann er orðinn ansi lúinn“
Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Þess vegna ættirðu aldrei að skipta á rúminu á morgnana
„Ég held að þráðurinn sé ekkert endalaus hjá Óskari“
Milljónir hafa heyrt hann syngja en enginn séð hann – Sturtusöngvari opinberar sig í einstöku atriði
Íslandsvinir deila myndbandi frá heimafæðingu
Everton og Sunderland berjast um framherja Chelsea
Urða yfir breytingarnar – „Algjör bilun“
Pressan
Í gær
Framdi óskiljanlegan glæp gegn börnum sínum og heimiliskettinum
Pressan
Í gær

Rakst á snjóhlébarða og ákvað að taka sjálfu – Lifði hræðilega árás naumlega af

Rakst á snjóhlébarða og ákvað að taka sjálfu – Lifði hræðilega árás naumlega af
Pressan
Í gær
Bandarísk móðir gæti átt yfir höfði sér fangelsisdóm fyrir að leyfa 14 ára syni sínum að fá húðflúr
Pressan
Í gær
Fimm ára fangelsi fyrir athugasemd á samfélagsmiðli
Pressan
Í gær

Þess vegna ættirðu aldrei að skipta á rúminu á morgnana

Þess vegna ættirðu aldrei að skipta á rúminu á morgnana
Pressan
Fyrir 2 dögum

27 konur frelsaðar úr klóm vændisdólga á Tenerife

27 konur frelsaðar úr klóm vændisdólga á Tenerife
Pressan
Fyrir 2 dögum
Flugfarþegi ærði samferðamenn með furðulegu athæfi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Sláandi afhjúpun í Epstein-skjölunum – Bill Gates fékk kynsjúkdóm frá „rússneskum stúlkum“ og reyndi að lauma sýklalyfjum ofan í eiginkonuna

Sláandi afhjúpun í Epstein-skjölunum – Bill Gates fékk kynsjúkdóm frá „rússneskum stúlkum“ og reyndi að lauma sýklalyfjum ofan í eiginkonuna
Pressan
Fyrir 2 dögum
Vann í lottóinu og breytti húsinu sínu í dópverksmiðju – Fékk þungan dóm
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fangaverðir dauðþreyttir á stælunum í Kohberger og vilja hann burt úr fangelsinu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Vandar bróður sínum ekki kveðjurnar og kallar hann skíthæl

Vandar bróður sínum ekki kveðjurnar og kallar hann skíthæl
Pressan
Fyrir 3 dögum

Kynlífsmyndband með tveimur háttsettum embættismönnum skekur svartfellsk stjórnmál

Kynlífsmyndband með tveimur háttsettum embættismönnum skekur svartfellsk stjórnmál
Pressan
Fyrir 3 dögum
Forstjóri hjálparsamtaka í vondum málum: Mokaði peningum í eigin vasa og lifði sannkölluðu lúxuslífi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Tesla hættir framleiðslu á þessum tveimur bílum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“

Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fangi sem komst í sögubækurnar tekinn af lífi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Eiginkona eins helsta ráðgjafa Trumps höfð að háði og spotti – Kallaði frjálslynt lýðræði vók
Pressan
Fyrir 3 dögum
Olli fjaðrafoki með því að deila upptöku þar sem heyra má ekkju Charlie Kirk flissa skömmu eftir morðið
Pressan
Fyrir 4 dögum

Óhugnanlegt myndband sýnir þegar ungbarn datt úr bíl á ferð

Óhugnanlegt myndband sýnir þegar ungbarn datt úr bíl á ferð
Pressan
Fyrir 4 dögum

Ellefu úr sömu fjölskyldunni teknir af lífi

Ellefu úr sömu fjölskyldunni teknir af lífi
Pressan
Fyrir 4 dögum
Bandarískir TikTok-notendur segja miðilinn ritskoða færslur og skilaboð sem tengjast Epstein og ICE
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fyrrverandi söngvari Spandau-ballett fundinn sekur um nauðgun

Fyrrverandi söngvari Spandau-ballett fundinn sekur um nauðgun
Pressan
Fyrir 4 dögum
Harmleikur þegar þrír ungir bræður drukknuðu – „Ég gat ekki bjargað þeim“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ranghvolfdi augunum yfir ummælum bandaríska fjármálaráðherrans – „Ég meinti það sem ég sagði“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fyrrverandi þingmaður dæmdur fyrir svívirðilegan glæp

Fyrrverandi þingmaður dæmdur fyrir svívirðilegan glæp
Pressan
Fyrir 5 dögum

Flestir töldu að hún hefði svipt sig lífi árið 2015 – Nýjar upplýsingar varpa grun á eiginmanninn

Flestir töldu að hún hefði svipt sig lífi árið 2015 – Nýjar upplýsingar varpa grun á eiginmanninn
Pressan
Fyrir 5 dögum
Fékk þungan fangelsisdóm fyrir að vanrækja blinda dóttur sína
Pressan
Fyrir 5 dögum
Fór í mál eftir að hafa ekki verið boðið í jólateitið í vinnunni