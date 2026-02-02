Grunur um morð eftir að kona fannst látin í íbúð sinni á Tenerife

Maður er í haldi lögreglunnar á Tenerife eftir að kona fannst látin á heimili sínu á Costa Sel Silencio, í bænum Arona, síðastliðið laugardagskvöld.
Canarian Weekly greinir frá.
Hinn grunaði skildi eftir handskrifuð skilaboð áður en hann flúði vettvanginn á fjölskyldubílnum. Á líki konunnar voru ummerki ofbeldi, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. Óstaðfestar heimildir herma að skotvopni hafi verið beitt og fjögur skothylki hafi fundist á vettvangi.
Hinn grunaði fannst innan við sólarhring eftir að lögreglumenn komu á vettvang. Hann situr í gæsluvarðhaldi og er talið að hann komi fyrir dómara á fimmtudag.
Í frétt Canarian Weekly er ekki getið um aldur mæðginanna en konan er sögð vera þýsk og hafa búið sunnarlega á Tenerife árum saman. Nágrannar höfðu samband við lögreglu eftir að hafa heyrt hávært rifrildi innan úr íbúðinni.