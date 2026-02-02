fbpx
Mánudagur 02.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Grunur um morð eftir að kona fannst látin í íbúð sinni á Tenerife

Pressan
Mánudaginn 2. febrúar 2026 12:30

Frá Tenerife.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Maður er í haldi lögreglunnar á Tenerife eftir að kona fannst látin á heimili sínu á Costa Sel Silencio, í bænum Arona, síðastliðið laugardagskvöld.

Canarian Weekly greinir frá.

Hinn grunaði skildi eftir handskrifuð skilaboð áður en hann flúði vettvanginn á fjölskyldubílnum. Á líki konunnar voru ummerki ofbeldi, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. Óstaðfestar heimildir herma að skotvopni hafi verið beitt og fjögur skothylki hafi fundist á vettvangi.

Hinn grunaði fannst innan við sólarhring eftir að lögreglumenn komu á vettvang. Hann situr í gæsluvarðhaldi og er talið að hann komi fyrir dómara á fimmtudag.

Í frétt Canarian Weekly er ekki getið um aldur mæðginanna en konan er sögð vera þýsk og hafa búið sunnarlega á Tenerife árum saman. Nágrannar höfðu samband við lögreglu eftir að hafa heyrt hávært rifrildi innan úr íbúðinni.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Grunur um morð eftir að kona fannst látin í íbúð sinni á Tenerife
Pressan
Fyrir 25 mínútum
Ekki batnar staða Söruh Ferguson eftir nýjustu birtingu Epstein-skjalanna – „Gifstu mér bara“
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Aflýstu sex uppseldum sýningum með uppistandara eftir þennan ósmekklega brandara um Renee Good
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Fjölmargar nektarmyndir birtust óvart í Epstein-skjölunum
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Veistu hvaða tilgangi gatið á naglaklippunum þjónar?
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Rannsókn vekur spurningar: Genin virðast ráða meiru en þú heldur
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Strætisvagnastjóri sem kom farþega til hjálpar rekinn fyrir að kýla þjóf
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
„Æskuástin mín er í langtímasambandi við netsvikahrapp“

Mest lesið

58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Milljónir hafa heyrt hann syngja en enginn séð hann – Sturtusöngvari opinberar sig í einstöku atriði
Héldu dularfullum veikindum leyndum fyrir vinum sínum
„Slúðurblöð birtu lögregluskýrslu um kynferðisofbeldið sem ég var beitt“
Daníel Örn er á batavegi eftir fólskulega og tilefnislausa líkamsárás – „Einbeittur brotavilji og ekkert annað“

Nýlegt

Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli
Varað við fjölskyldufyrirtæki á Selfossi – „Þetta eru svik og stuldur, ekkert annað“
Stórtæku þjófarnir á Hornafirði dæmdir – Metið til refsilækkunar að keyra frá Reykjavík til Egilsstaða
Íslendingar segja frá því íslenskasta og fágætasta sem þeir eiga – „Hann er orðinn ansi lúinn“
Óskar Hrafn byggir upp til framtíðar – Leikmaður fæddur árið 2011 byrjaði um helgina
Daníel þakkar varaþingmanni Miðflokksins lífgjöfina – „Er ég honum mjög þakklátur“
Brjálaður út í dómarann eftir tapið á Old Trafford í gær
Guðni tekur Kristrúnu Frosta á beinið – „Þannig getur ekki leiðtogi þjóðar talað”
Everton fær sóknarmann Chelsea á láni
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
„Slúðurblöð birtu lögregluskýrslu um kynferðisofbeldið sem ég var beitt“
Pressan
Í gær

Fasteignajöfur gerði verktaka „ósæmilegt tilboð“ fyrir að yfirgefa eiginmann sinn fyrir hann

Fasteignajöfur gerði verktaka „ósæmilegt tilboð“ fyrir að yfirgefa eiginmann sinn fyrir hann
Pressan
Í gær
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Pressan
Í gær
Eru kettir misskildir?
Pressan
Í gær

Framdi óskiljanlegan glæp gegn börnum sínum og heimiliskettinum

Framdi óskiljanlegan glæp gegn börnum sínum og heimiliskettinum
Pressan
Í gær

Rakst á snjóhlébarða og ákvað að taka sjálfu – Lifði hræðilega árás naumlega af

Rakst á snjóhlébarða og ákvað að taka sjálfu – Lifði hræðilega árás naumlega af
Pressan
Í gær
Bandarísk móðir gæti átt yfir höfði sér fangelsisdóm fyrir að leyfa 14 ára syni sínum að fá húðflúr
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fimm ára fangelsi fyrir athugasemd á samfélagsmiðli

Fimm ára fangelsi fyrir athugasemd á samfélagsmiðli
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þess vegna ættirðu aldrei að skipta á rúminu á morgnana
Pressan
Fyrir 2 dögum
27 konur frelsaðar úr klóm vændisdólga á Tenerife
Pressan
Fyrir 2 dögum

Flugfarþegi ærði samferðamenn með furðulegu athæfi

Flugfarþegi ærði samferðamenn með furðulegu athæfi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Sláandi afhjúpun í Epstein-skjölunum – Bill Gates fékk kynsjúkdóm frá „rússneskum stúlkum“ og reyndi að lauma sýklalyfjum ofan í eiginkonuna

Sláandi afhjúpun í Epstein-skjölunum – Bill Gates fékk kynsjúkdóm frá „rússneskum stúlkum“ og reyndi að lauma sýklalyfjum ofan í eiginkonuna
Pressan
Fyrir 2 dögum
Vann í lottóinu og breytti húsinu sínu í dópverksmiðju – Fékk þungan dóm
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fangaverðir dauðþreyttir á stælunum í Kohberger og vilja hann burt úr fangelsinu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Vandar bróður sínum ekki kveðjurnar og kallar hann skíthæl

Vandar bróður sínum ekki kveðjurnar og kallar hann skíthæl
Pressan
Fyrir 3 dögum
Kynlífsmyndband með tveimur háttsettum embættismönnum skekur svartfellsk stjórnmál
Pressan
Fyrir 3 dögum
Forstjóri hjálparsamtaka í vondum málum: Mokaði peningum í eigin vasa og lifði sannkölluðu lúxuslífi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Tesla hættir framleiðslu á þessum tveimur bílum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“

Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Fangi sem komst í sögubækurnar tekinn af lífi

Fangi sem komst í sögubækurnar tekinn af lífi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Eiginkona eins helsta ráðgjafa Trumps höfð að háði og spotti – Kallaði frjálslynt lýðræði vók
Pressan
Fyrir 3 dögum

Olli fjaðrafoki með því að deila upptöku þar sem heyra má ekkju Charlie Kirk flissa skömmu eftir morðið

Olli fjaðrafoki með því að deila upptöku þar sem heyra má ekkju Charlie Kirk flissa skömmu eftir morðið
Pressan
Fyrir 4 dögum
Óhugnanlegt myndband sýnir þegar ungbarn datt úr bíl á ferð
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ellefu úr sömu fjölskyldunni teknir af lífi
Pressan
Fyrir 4 dögum

Bandarískir TikTok-notendur segja miðilinn ritskoða færslur og skilaboð sem tengjast Epstein og ICE

Bandarískir TikTok-notendur segja miðilinn ritskoða færslur og skilaboð sem tengjast Epstein og ICE
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fyrrverandi söngvari Spandau-ballett fundinn sekur um nauðgun

Fyrrverandi söngvari Spandau-ballett fundinn sekur um nauðgun
Pressan
Fyrir 4 dögum
Harmleikur þegar þrír ungir bræður drukknuðu – „Ég gat ekki bjargað þeim“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ranghvolfdi augunum yfir ummælum bandaríska fjármálaráðherrans – „Ég meinti það sem ég sagði“