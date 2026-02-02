Fyrrum klappstýra Trumps segir að MAGA-hreyfingin sé ekkert nema lygi – „Ég held að fólk sé að átta sig á því“

Fyrrum þingkona Repúblikanaflokksins, Marjorie Taylor Greene, hefur snúið baki við MAGA-hreyfingunni. Hún lýsir því yfir í nýju viðtali að MAGA-hreyfingin hafi grundvallast á lygi.
„MAGA er – og ég held að fólk sé að átta sig á því að þetta var allt lygi – ein stór lygi til fólksins,“ sagði Greene í viðtali sem birtist á YouTube um helgina. Hún segir að forsetinn, Donald Trump, hafi snúið baki við grasrót sinni og hafi nú meiri áhyggjur af því að gæta hagsmuna sinna stærstu styrktaraðila frekar en venjulegs fólks í landinu.
„Þetta fólk fær sérstakar fyrirgreiðslur, opinbera verktakasamninga, náðanir og það eru erlend ríki sem sigla skútunni hér. Það eru risastóru fyrirtækjasamsteypurnar og það sem er best fyrir heiminn. Það snýst MAGA í raun og veru um.“
Trump virði kjósendur sína að vettugi á meðan hann gangi hagsmuna Ísraels á alþjóðavettvangi. Trump láti stöðuna í Íran sig meiru varða en það sem er að eiga sér stað í Bandaríkjunum.
„Þúst afsakið, en við erum á barmi borgarastyrjaldar í Minnesota, ættum við ekki að láta okkur það varða?“ spyr Greene sem sagði af sér þingmennsku um áramótin þar sem hún taldi sig ekki eiga lengur samleið með Trump og hans stefnu.
„Það er verið að há stríð fyrir hönd Ísraels. Við erum að sjá fólk á Gaza – saklaust fólk á Gaza – hundruðir þúsunda þeirra myrt, allt svo þeir geti byggt eitthvað fasteignaveldi og dælt þangað inn peningum svo allir geti orðið ríkir á Nýju-Gaza?“
c