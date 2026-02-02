fbpx
Mánudagur 02.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Fyrrum klappstýra Trumps segir að MAGA-hreyfingin sé ekkert nema lygi – „Ég held að fólk sé að átta sig á því“

Pressan
Mánudaginn 2. febrúar 2026 16:30

Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrrum þingkona Repúblikanaflokksins, Marjorie Taylor Greene, hefur snúið baki við MAGA-hreyfingunni. Hún lýsir því yfir í nýju viðtali að MAGA-hreyfingin hafi grundvallast á lygi.

„MAGA er – og ég held að fólk sé að átta sig á því að þetta var allt lygi – ein stór lygi til fólksins,“ sagði Greene í viðtali sem birtist á YouTube um helgina. Hún segir að forsetinn, Donald Trump, hafi snúið baki við grasrót sinni og hafi nú meiri áhyggjur af því að gæta hagsmuna sinna stærstu styrktaraðila frekar en venjulegs fólks í landinu.

„Þetta fólk fær sérstakar fyrirgreiðslur, opinbera verktakasamninga, náðanir og það eru erlend ríki sem sigla skútunni hér. Það eru risastóru fyrirtækjasamsteypurnar og það sem er best fyrir heiminn. Það snýst MAGA í raun og veru um.“

Trump virði kjósendur sína að vettugi á meðan hann gangi hagsmuna Ísraels á alþjóðavettvangi. Trump láti stöðuna í Íran sig meiru varða en það sem er að eiga sér stað í Bandaríkjunum.

„Þúst afsakið, en við erum á barmi borgarastyrjaldar í Minnesota, ættum við ekki að láta okkur það varða?“ spyr Greene sem sagði af sér þingmennsku um áramótin þar sem hún taldi sig ekki eiga lengur samleið með Trump og hans stefnu.

„Það er verið að há stríð fyrir hönd Ísraels. Við erum að sjá fólk á Gaza – saklaust fólk á Gaza – hundruðir þúsunda þeirra myrt, allt svo þeir geti byggt eitthvað fasteignaveldi og dælt þangað inn peningum svo allir geti orðið ríkir á Nýju-Gaza?“

c

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Fyrrum klappstýra Trumps segir að MAGA-hreyfingin sé ekkert nema lygi – „Ég held að fólk sé að átta sig á því“
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Maðurinn sem kynnti Mette-Marit og Epstein – „Hún er svolítið klikkuð“
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Fundu sláandi viðtal í Epstein-skjölunum – „Líturðu á sjálfan þig sem djöfulinn?“
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Ekki batnar staða Söruh Ferguson eftir nýjustu birtingu Epstein-skjalanna – „Gifstu mér bara“
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Grunur um morð eftir að kona fannst látin í íbúð sinni á Tenerife
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Aflýstu sex uppseldum sýningum með uppistandara eftir þennan ósmekklega brandara um Renee Good
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Fjölmargar nektarmyndir birtust óvart í Epstein-skjölunum
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Veistu hvaða tilgangi gatið á naglaklippunum þjónar?

Mest lesið

Íslenskur leigubílstjóri furðulostinn yfir því að vera í Epstein-skjölunum: „Ég man ekkert eftir því“
Lögreglukona ákærð og sökuð um að misnota aðstöðu sína
Guðni tekur Kristrúnu Frosta á beinið – „Þannig getur ekki leiðtogi þjóðar talað”
Einar Bárðar: „Þetta er þróun sem vekur áhyggjur“
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið

Nýlegt

58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Daníel Örn er á batavegi eftir fólskulega og tilefnislausa líkamsárás – „Einbeittur brotavilji og ekkert annað“
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli
Varað við fjölskyldufyrirtæki á Selfossi – „Þetta eru svik og stuldur, ekkert annað“
Carragher vonast til þess að eitthvað óvænt gerist hjá Liverpool í dag
Kári ósáttur og segir Morgunblaðið vísvitandi afvegaleiða lesendur – „Eins slæm blaðamennska og hugsast getur“
Mikael furðulostinn yfir því hvernig farið er með fjármuni á Íslandi – „Svo eru allir á hausnum og ekki til peningur“
Víkingur staðfestir kaup á Ármanni frá ÍA
Miðaldra Þjóðverji í vanda eftir handtöku á Akureyri
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
„Æskuástin mín er í langtímasambandi við netsvikahrapp“
Pressan
Í gær

Ættirðu að nota gervigreindina til að skipuleggja frí?

Ættirðu að nota gervigreindina til að skipuleggja frí?
Pressan
Í gær
Héldu dularfullum veikindum leyndum fyrir vinum sínum
Pressan
Í gær
„Slúðurblöð birtu lögregluskýrslu um kynferðisofbeldið sem ég var beitt“
Pressan
Í gær

Fasteignajöfur gerði verktaka „ósæmilegt tilboð“ fyrir að yfirgefa eiginmann sinn fyrir hann

Fasteignajöfur gerði verktaka „ósæmilegt tilboð“ fyrir að yfirgefa eiginmann sinn fyrir hann
Pressan
Í gær

Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir

Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Pressan
Í gær
Eru kettir misskildir?
Pressan
Í gær

Framdi óskiljanlegan glæp gegn börnum sínum og heimiliskettinum

Framdi óskiljanlegan glæp gegn börnum sínum og heimiliskettinum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Rakst á snjóhlébarða og ákvað að taka sjálfu – Lifði hræðilega árás naumlega af
Pressan
Fyrir 2 dögum
Bandarísk móðir gæti átt yfir höfði sér fangelsisdóm fyrir að leyfa 14 ára syni sínum að fá húðflúr
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fimm ára fangelsi fyrir athugasemd á samfélagsmiðli

Fimm ára fangelsi fyrir athugasemd á samfélagsmiðli
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þess vegna ættirðu aldrei að skipta á rúminu á morgnana

Þess vegna ættirðu aldrei að skipta á rúminu á morgnana
Pressan
Fyrir 3 dögum
27 konur frelsaðar úr klóm vændisdólga á Tenerife
Pressan
Fyrir 3 dögum
Flugfarþegi ærði samferðamenn með furðulegu athæfi
Pressan
Fyrir 3 dögum

Sláandi afhjúpun í Epstein-skjölunum – Bill Gates fékk kynsjúkdóm frá „rússneskum stúlkum“ og reyndi að lauma sýklalyfjum ofan í eiginkonuna

Sláandi afhjúpun í Epstein-skjölunum – Bill Gates fékk kynsjúkdóm frá „rússneskum stúlkum“ og reyndi að lauma sýklalyfjum ofan í eiginkonuna
Pressan
Fyrir 3 dögum
Vann í lottóinu og breytti húsinu sínu í dópverksmiðju – Fékk þungan dóm
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fangaverðir dauðþreyttir á stælunum í Kohberger og vilja hann burt úr fangelsinu
Pressan
Fyrir 3 dögum
Vandar bróður sínum ekki kveðjurnar og kallar hann skíthæl
Pressan
Fyrir 3 dögum

Kynlífsmyndband með tveimur háttsettum embættismönnum skekur svartfellsk stjórnmál

Kynlífsmyndband með tveimur háttsettum embættismönnum skekur svartfellsk stjórnmál
Pressan
Fyrir 3 dögum

Forstjóri hjálparsamtaka í vondum málum: Mokaði peningum í eigin vasa og lifði sannkölluðu lúxuslífi

Forstjóri hjálparsamtaka í vondum málum: Mokaði peningum í eigin vasa og lifði sannkölluðu lúxuslífi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Tesla hættir framleiðslu á þessum tveimur bílum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“

Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Fangi sem komst í sögubækurnar tekinn af lífi
Pressan
Fyrir 4 dögum
Eiginkona eins helsta ráðgjafa Trumps höfð að háði og spotti – Kallaði frjálslynt lýðræði vók
Pressan
Fyrir 4 dögum

Olli fjaðrafoki með því að deila upptöku þar sem heyra má ekkju Charlie Kirk flissa skömmu eftir morðið

Olli fjaðrafoki með því að deila upptöku þar sem heyra má ekkju Charlie Kirk flissa skömmu eftir morðið
Pressan
Fyrir 4 dögum

Óhugnanlegt myndband sýnir þegar ungbarn datt úr bíl á ferð

Óhugnanlegt myndband sýnir þegar ungbarn datt úr bíl á ferð
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ellefu úr sömu fjölskyldunni teknir af lífi
Pressan
Fyrir 4 dögum
Bandarískir TikTok-notendur segja miðilinn ritskoða færslur og skilaboð sem tengjast Epstein og ICE