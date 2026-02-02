Fundu sláandi viðtal í Epstein-skjölunum – „Líturðu á sjálfan þig sem djöfulinn?“

Bandaríska dómsmálaráðuneytið birti fyrir helgi enn einn gagnapakkann um mál athafnamannsins og níðingsins Jeffrey Epsteins. Meðal þessara gagna var sláandi viðtalsbrot þar sem Epstein ræðir við blaðamann. Ein spurningin var eftirfarandi: „Líturðu á sjálfan þig sem djöfulinn?“ og Epstein svarar: „Nei, en ég á góðan spegil.“
Ekki hefur verið staðfest hver blaðamaðurinn er eða hvenær viðtalið var tekið. Epstein er þar, klæddur í svarta skyrtu og með gleraugu, spurður hvort peningarnir hans séu illa fengnir.
„Nei, það eru þeir ekki,“ svaraði níðingurinn og útskýrði að hann líti ekki á peningana sem illa fengna þar sem hann hafi unnið sér inn fyrir þeim. Blaðamaðurinn spyr þá:
„En þú vannst fyrir þeim með því að ráðleggja versta fólki heimsins, er það ekki? Fólki sem gerir hræðilega hluti bara til að græða meira?“
Epstein segir þá að siðfræði sé flókin. Hann bætti svo við að sjálfur hefði hann gefið peninga til að hjálpa til við baráttuna gegn mænusótt í löndum á borð við Pakistan og Indland. Segir Epstein að blaðamaðurinn ætti að ræða við mæður barnanna sem fengu bóluefni fyrir hans framlag og spyrja þær hvort peningarnir væru illa fengnir.
Aðspurður um hvort þessar mæður hafi vitað hvaðan peningarnir komu gaf Epstein til kynna að viðtakendur bóluefnanna hefðu líklega tekið við þeim frá skrattanum sjálfum ef það þýddi að börn þeirra fengju að lifa. Þá spurði blaðamaðurinn hvort Epstein liti á sjálfan sig sem djöfulinn í þessu dæmi. Epstein sagði þá glottandi að hann liti ekki á sig sem djöfulinn en hann eigi þó góðan spegil.
„Þetta er alvarleg spurning,“ sagði blaðamaðurinn þá og spurði aftur hvort að Epstein líti á sig sem djöfulinn.
„Ég veit það ekki, af hverju segirðu það?“
Blaðamaðurinn sagði að Epstein hefði alla burði til að vera skrattinn, þar með talið gáfurnar. Epstein tók þá fram að djöfullinn hræði hann.
Viðtalið var meðal þriggja milljón skráa sem dómsmálaráðuneytið birti á föstudaginn. Þar kennir ýmissa grasa. Meðal annars má þar finna skuggalegan tölvupóst sem Epstein sendi til óþekkts viðtakanda árið 2009. Þar segir níðingurinn: „Hvar ertu? Er í lagi með þig? Ég elskaði pyntingarmyndbandið.“