Fjölmargar nektarmyndir birtust óvart í Epstein-skjölunum

Í pakkanum sem gerður var opinber á föstudag var meðal annars að finna þrjár milljónir blaðsíðna, 2.000 myndbönd og 180 þúsund ljósmyndir.
New York Times eyddi dágóðum tíma í að fara yfir skjölin og segir í umfjöllun miðilsins að við yfirferðina hafi fundist tæplega 40 nektarmyndir úr einkasafni Epsteins. Myndirnar voru birtar óblörraðar og mátti bæði sjá andlit og nakta líkama að minnsta kosti sjö ungra kvenna eða mögulega stúlkna á unglingsaldri.
Í frétt New York Times kemur fram að myndirnar hafi virst teknar á stöðum sem tengjast Epstein, meðal annars á einkaeyju hans.
New York Times hafði samband við dómsmálaráðuneytið á föstudag og ítrekaði ábendingar sínar daginn eftir. Hófust starfsmenn þá handa við að fjarlægja eða hylja umræddar myndir. Upplýsingafulltrúi ráðuneytisins sagði að unnið væri að því allan sólarhringinn að bregðast við ábendingum.
Þolendur og talsmenn þeirra segja mistökin ráðuneytisins alvarleg.
Annie Farmer, sem hefur borið vitni um að Epstein og Ghislaine Maxwell hafi misnotað hana á unglingsárum, lýsti birtingunni sem „afar truflandi“ og sagði hana hafa grafið undan trausti sínu til þess að stjórnvöld verndi þolendur.
Lögmaðurinn Brittany Henderson, sem fer með mál konu sem var nafngreind opinberlega í skjölunum í fyrsta sinn, kallaði mistökin „viðbjóðsleg“ og gagnrýndi það sem hún sagði bera vott um verulegt kæruleysi í garð fórnarlamba Epsteins.