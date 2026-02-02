Aflýstu sex uppseldum sýningum með uppistandara eftir þennan ósmekklega brandara um Renee Good

Uppistandarinn Ben Bankas ætlaði að halda sex sýningar í Minnesota um mánaðamótin og var uppselt á þær allar. Þeim hefur nú verið aflýst eftir að grínistinn gerði ósmekklegan brandara Renee Nicole Good sem var skotin til bana af tolla- og innflytjendaeftirlitinu ICE í Minnesota þann 7. janúar.
Skipuleggjandi sýninganna, Bill Collins, segir í yfirlýsingu til fjölmiðla að hann hafi ekki treyst sér til að tryggja öryggi gesta og starfsmanna í ljósi hótana, fjölmiðlaathygli og spennu í samfélaginu í Minnesota vegna aðgerða ICE. Eftir að hafa ráðfært sig við yfirvöld, lögfræðinga og starfsmenn ákvað Collins að aflýsa öllum sýningunum.
Lögmaður Bankas hefur krafist fullrar greiðslu fyrir sýningarnar, enda hafi ekki staðið á uppistandaranum að koma fram. Umboðsskrifstofa hans hefur eins hótað því að leyfa engum á sínum vegum að koma fram í klúbb Collins fyrr en Bankas hefur fengið greitt.
Brandarinn sem fór svona fyrir brjóstið á fólki var eftirfarandi: „Eftirnafn hennar var Good. Það er einmitt það sem ég sagði eftir að þeir skutu hana.“
Good er ekki bara eftirnafn heldur er það einnig enska orðið fyrir gott. Eins sagði Bankas að Good væri vangefin og að eiginkona hennar væri hundur. Brandarann flutti hann á sýningu í Poughkeepsie nokkrum dögum eftir að Good var skotin til bana.
Bankas hefur sagt skipuleggjendum að fara í rassgat og segist nú vinna hörðum höndum að því að finna nýjan stað í Minnesota fyrir uppistand sitt.