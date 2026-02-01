fbpx
Sunnudagur 01.febrúar 2026

Fasteignajöfur gerði verktaka „ósæmilegt tilboð“ fyrir að yfirgefa eiginmann sinn fyrir hann

Pressan
Sunnudaginn 1. febrúar 2026 12:30

Tamir Poleg

Giftur fasteignajöfur bauð kvenkyns verktaka meira en þrjár milljónir dala, sem voru teknar úr hlutabréfum fyrirtækis hans, sem hluta af „ósæmilegu tilboði“ til að stela henni frá eiginmanni sínum.

Tamir Poleg, forstjóri fasteignafyrirtækisins Real Brokerage í Utah í Bandaríkjunum, er sakaður um að hafa reynt að múta Paige Steckling, sjálfstæðum verktaka, með miklum peningum, fasteignasamningum og rausnarlegum ferðum, samkvæmt málsókn sem eiginmaður Paige, Michael Steckling, höfðaði.

Sakar Steckling Poleg um að hafa eyðilagt hjónaband sitt með stöðugum tilraunum til að ná í Paige.

„Hjónaband mitt endaði af persónulegum ástæðum og fullyrðingarnar í þessu máli endurspegla ekki raunveruleika þessara aðstæðna. Ég er viss um að lagalegt ferli muni leiðrétta alla ónákvæmni,“ segir Steckling um málið.

Paige Steckling

Michael heldur því fram að þau hjónin hefðu aldrei einu sinni íhugað að skilja fyrr en Poleg fór að eltast við Paige.

Í kærunni kemur fram ákveðinn samningur sem Poleg á að hafa boðið Paige í janúar 2025: glæsilegt hús að verðmæti 1,5 milljóna dalaa í Park City í Utah og loforð um að „sjá um þarfir hennar“ ef hún skildi við Michael. Poleg yfirgaf konu sína um svipað leyti. Paige sótti um skilnað í febrúar 2025.

Poleg er sakaður um að hafa selt hlutabréf í Real Brokerage að verðmæti 600.000 dala og notað peningana til að greiða Paige.

Fáeinum vikum síðar mun Poleg hafai bókað hótelherbergi í Miami fyrir sig og Paige, þó óljóst sé hvort hún hafi nokkurn tímann þegið boðið.

Í byrjun febrúar, um það leyti sem stefnumótið við ströndina var bókað, sendi Poleg Paige tölvupóst með leiðbeiningum um hvernig hún gæti fengið aðgang að 1,5 milljónum dala sem lofað var í tveimur greiðslum.

Tamir Poleg

Poleg viðurkenndi fyrir Daily Mail að hann hefði sent tölvupóstinn sem vísað er til í málsókninni, en hélt því fram að hann hefði einungis verið að bjóða upp á fjárhagslegan stuðning sem Paige hafði óskað eftir.

Poleg neitar alfarið ásökunum sem fram koma í málssókn Michael. „Engin tilboð, engin rómantík, engin afskipti.“ Poleg fullyrðir  að Paige hefði oft kvartað yfir dauflegu hjónabandi sínu og hann komst að þeirri niðurstöðu að parið hefði ekki deilt neinum „ósviknum kærleika eða væntumþykju“.

Michael krefst fimm milljóna dala í skaðabætur vegna slita hjónabands síns.

Fasteignafyrirtæki Polegs er metið á heilar 886 milljónir dala.

