Laugardagur 31.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Framdi óskiljanlegan glæp gegn börnum sínum og heimiliskettinum

Pressan
Laugardaginn 31. janúar 2026 20:30

Delbert Cornish. Lögreglumynd.

Rúmlega fimmtugur maður í Caldwell, í Idao-ríki í Bandaríkjunum, hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morð, tilraun til morðs og grimmd í garð dýrs. Maðurinn, sem heitir Delbert Cornish, gekkst undir dómsátt til að forðast dauðarefsingu sem saksóknari hefði annars krafist.

Atburðirnir áttu sér stað í ágústmánuði á síðasta ári en þá skaut Cornish 18 ára gamla dóttur sína til bana þar sem hún lá uppi í rúminu sínu.  Þar var einnig kötturinn hennar og skaut Cornish einnig dýrið til bana. Þetta var snemma dags og þegar sonur Cornish kom heim úr skólanum sagði hann honum frá því að hann hefði myrt systur hans og sagði honum að aðgæta um hana. Drengurinn neitaði því og þá skaut Cornish úr byssu sinni í gólfið. Sonur hans réðst þá á hann og náði að snúa byssuna úr hendi föður síns.

Fyrir voðaverkin hafði Cornish innbyrt mikið af áfengi en er lögregla mætti á vettvang sást að hann hafði krotað eitthvað á vegginn sem líktist í senn játningu og sjálfsmorðsbréfi: „Ég er maður orða minna börnin mín féllu fyrir minni hendi. Ég er þreyttur á að það sé gert grín að mér. Ég er að fara. Börnin mín koma með mér.“

Cornish hafði yfirgefið vettvanginn er lögregla kom en fannst í um 100 km fjarlægð þaðan. Hann er sagður hafa sagt við lögreglumenn sem handtóku hann: „Ég ætla ekki að ljúga, ég gerði það.“

Fyrir dómi sýndi Cornist iðrun vegna skelfilegra glæpa sinna. Sagðist hann ekki geta fundið orð til að lýsa því hvað hann sæi eftir öllu saman. Segist hann vera í skuld við alla viðkomandi sem hann geti hvorki greitt í þessu lífi né því næsta.

Dómari sagði í lok réttarhaldanna: „Ef það er til guð þá má vera að hann muni veita sál þinni náð. En það mun Idaho-ríki ekki gera.“

Nánar má lesa um málið hér.

 

 

 

 

 

