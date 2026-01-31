fbpx
Laugardagur 31.janúar 2026

Fimm ára fangelsi fyrir athugasemd á samfélagsmiðli

Laugardaginn 31. janúar 2026 11:30

Rithöfundurinn Viktor Shenderovich útataður í tómatssósu/Skjáskot úr myndbandi.

Rússneskur karlmaður hefur verið dæmdur í fimm ára fangelsi, og mánuði betur, fyrir athugasemd sem hann skrifaði á samfélagsmiðilinn Telegram. Í maí 2023 skrifaði Andrey Gneushev á rás á áðurnefndum miðli þar sem hann hrósaði aktívistanum Vladislav Shipitsyn fyrir þann gjörning að skvetta tómatsósu á rússneska rithöfundinn Viktor Shenderovich þegar hann var að kynna verk sín í Litháen. Ástæðan var sú að Shenderovich, hafði að mati Shipitsyn, ekki staðið sig nægilega vel í því að gagnrýna rússnesk stjórnvöld fyrir innrásina í Úkraínu. Þetta kemur fram á vef rússnesku mannréttindasamtakanna OVD. 

Þar kemur fram að þetta hafi Andrey Gneushev kunnað vel að meta og skrifaði færslu þar sem hann fordæmdi það hatur sem einstaklingum og samtökum væri sýnt sem að þyrðu að standa upp í hárinu á rússneskum stjórnvöldum. Til að mynda eins og áðurnefndum Vladislav Shipitsyn og meðlimum RVC (Russian Volunteer Corps), hópi sjálfboðaliða sem berst með Úkraínumönnum gegn rússnesku innrásinni.

RVC eru skilgreind sem hryðjuverkasamtök í Rússlandi og áðurnefnt hrós kom Gneushev í veruleg vandræði. Hann var handtekinn skömmu síðar og látinn dúsa í stofufangelsi allt þar til að hann hlaut áðurnefndan dóm á dögunum. Þá kemur fram að eiginkona Gneushev hafi sömuleiðis verið rekin úr vinnu sinni vegna „glæps“ eiginmannsins en saman eiga þau fimm börn. Þá hafi lögregluyfirvöld hótað því að börn þeirra yrðu send í fóstur og fjölskylduhundurinn skotinn á meðan rannsókn málsins stóð yfir.

 

