Vann í lottóinu og breytti húsinu sínu í dópverksmiðju – Fékk þungan dóm

Maðurinn, John Eric Spiby, var sakfelldur af dómstól bresku krúnunnar í Bolton í vikunni fyrir framleiðslu og dreifingu á fíkniefnum, vopnalagabrot og fyrir að reyna að hindra framgang réttvísinnar.
Samkvæmt lögreglunni í Greater Manchester var um skipulagða glæpastarfsemi að ræða sem tengdist bæði eiturlyfjum og vopnum.
Saksóknarar sögðu Spiby hafa rekið eiturlyfjanet frá heimili sínu skammt frá Wigan, þar sem framleiddar voru falsaðar töflur af diazepam, betur þekktu undir nafninu Valium.
Fyrir dómi kom fram að Spiby hefði nýtt lottóvinning sinn, sem nam tæpum hálfum milljarði, til að breyta húsnæði sínu og kaupa sérhæfðan búnað til framleiðslu lyfjanna.
Í samskiptum innan hópsins grínaðist hann meðal annars með að auðmenn á borð við Elon Musk og Jeff Bezos „ættu að passa sig“.
Dómarinn í málinu, Nicholas Clark, var ómyrkur í máli og sagði að þrátt fyrir fjárhagslegt sjálfstæði hafi hann kosið að halda glæpastarfsemi sinni áfram langt fram yfir þau ár sem flestir hefðu látið af slíkum afskiptum. Taldi dómarinn að Spiby væri höfuðpaur hópsins.
Alls voru fjórir menn sakfelldir í málinu. Sonur Spiby hlaut níu ára fangelsisdóm og tveir aðrir 12 ára fangelsi annars vegar og 9 ára og 9 mánaða fangelsi hins vegar.