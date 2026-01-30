fbpx
Föstudagur 30.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Vann í lottóinu og breytti húsinu sínu í dópverksmiðju – Fékk þungan dóm

Pressan
Föstudaginn 30. janúar 2026 15:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Áttræður breskur karlmaður sem vann um hálfan milljarð í breska lottóinu árið 2010 hefur verið dæmdur í 16 og hálfs árs fangelsi fyrir að hafa stýrt einni stærstu framleiðslu með fölsuð lyf sem breska lögreglan hefur nokkru sinni afhjúpað.

Maðurinn, John Eric Spiby, var sakfelldur af dómstól bresku krúnunnar í Bolton í vikunni fyrir framleiðslu og dreifingu á fíkniefnum, vopnalagabrot og fyrir að reyna að hindra framgang réttvísinnar.

Samkvæmt lögreglunni í Greater Manchester var um skipulagða glæpastarfsemi að ræða sem tengdist bæði eiturlyfjum og vopnum.

Saksóknarar sögðu Spiby hafa rekið eiturlyfjanet frá heimili sínu skammt frá Wigan, þar sem framleiddar voru falsaðar töflur af diazepam, betur þekktu undir nafninu Valium.

Fyrir dómi kom fram að Spiby hefði nýtt lottóvinning sinn, sem nam tæpum hálfum milljarði, til að breyta húsnæði sínu og kaupa sérhæfðan búnað til framleiðslu lyfjanna.

Í samskiptum innan hópsins grínaðist hann meðal annars með að auðmenn á borð við Elon Musk og Jeff Bezos „ættu að passa sig“.

Dómarinn í málinu, Nicholas Clark, var ómyrkur í máli og sagði að þrátt fyrir fjárhagslegt sjálfstæði hafi hann kosið að halda glæpastarfsemi sinni áfram langt fram yfir þau ár sem flestir hefðu látið af slíkum afskiptum. Taldi dómarinn að Spiby væri höfuðpaur hópsins.

Alls voru fjórir menn sakfelldir í málinu. Sonur Spiby hlaut níu ára fangelsisdóm og tveir aðrir 12 ára fangelsi annars vegar og 9 ára og 9 mánaða fangelsi hins vegar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Vann í lottóinu og breytti húsinu sínu í dópverksmiðju – Fékk þungan dóm
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Fangaverðir dauðþreyttir á stælunum í Kohberger og vilja hann burt úr fangelsinu
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Vandar bróður sínum ekki kveðjurnar og kallar hann skíthæl
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Kynlífsmyndband með tveimur háttsettum embættismönnum skekur svartfellsk stjórnmál
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Forstjóri hjálparsamtaka í vondum málum: Mokaði peningum í eigin vasa og lifði sannkölluðu lúxuslífi
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Tesla hættir framleiðslu á þessum tveimur bílum
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“
Pressan
Í gær
Fangi sem komst í sögubækurnar tekinn af lífi

Mest lesið

Kvikmyndastjarna frá tíunda áratugnum nær óþekkjanleg
Forstjóri hjálparsamtaka í vondum málum: Mokaði peningum í eigin vasa og lifði sannkölluðu lúxuslífi
Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“
Sagðist líða illa við kvöldverðarborðið – Skömmu síðar var hann látinn
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“

Nýlegt

Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn
Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar
Jurgen Klopp að snúa aftur á Anfield og verður aðstoðarþjálfari
Segir heilbrigðiskerfið þvælast fyrir sér og krefur Ölmu um úrbætur
Afturelding staðfestir komu Jóns Vignis
Fulham staðfestir kaup á Bobb frá City
Daður við stórstjörnuna heldur áfram á Instagram – Uppi getgátur um að þau séu par í dag
Pressan
Í gær
Óhugnanlegt myndband sýnir þegar ungbarn datt úr bíl á ferð
Pressan
Í gær

Ellefu úr sömu fjölskyldunni teknir af lífi

Ellefu úr sömu fjölskyldunni teknir af lífi
Pressan
Í gær
Bandarískir TikTok-notendur segja miðilinn ritskoða færslur og skilaboð sem tengjast Epstein og ICE
Pressan
Í gær
Fyrrverandi söngvari Spandau-ballett fundinn sekur um nauðgun
Pressan
Í gær

Harmleikur þegar þrír ungir bræður drukknuðu – „Ég gat ekki bjargað þeim“

Harmleikur þegar þrír ungir bræður drukknuðu – „Ég gat ekki bjargað þeim“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ranghvolfdi augunum yfir ummælum bandaríska fjármálaráðherrans – „Ég meinti það sem ég sagði“

Ranghvolfdi augunum yfir ummælum bandaríska fjármálaráðherrans – „Ég meinti það sem ég sagði“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fyrrverandi þingmaður dæmdur fyrir svívirðilegan glæp
Pressan
Fyrir 2 dögum

Flestir töldu að hún hefði svipt sig lífi árið 2015 – Nýjar upplýsingar varpa grun á eiginmanninn

Flestir töldu að hún hefði svipt sig lífi árið 2015 – Nýjar upplýsingar varpa grun á eiginmanninn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fékk þungan fangelsisdóm fyrir að vanrækja blinda dóttur sína
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fór í mál eftir að hafa ekki verið boðið í jólateitið í vinnunni
Pressan
Fyrir 3 dögum

Musk og einum helsta ráðgjafa Trump misboðið vegna Star Trek – Eru nýju þættirnir vók?

Musk og einum helsta ráðgjafa Trump misboðið vegna Star Trek – Eru nýju þættirnir vók?
Pressan
Fyrir 3 dögum

Móðir í sárum eftir að 26 ára syni hennar var veitt dánaraðstoð

Móðir í sárum eftir að 26 ára syni hennar var veitt dánaraðstoð
Pressan
Fyrir 3 dögum
Smellurinn frá níunda áratugnum nær milljarði í streymi – Söngkonan græðir næstum ekkert
Pressan
Fyrir 3 dögum
Glæpagengi breyta ódýrum drónum í drápsvélar
Pressan
Fyrir 3 dögum

Mannlaus minnisvarði um fasteignabólu sem sprakk

Mannlaus minnisvarði um fasteignabólu sem sprakk
Pressan
Fyrir 3 dögum
Slökkviliðsmaður myrti eiginkonuna eftir að hafa lesið dagbókina hennar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Unglingskynlífssena splundraði samstarfi athyglisverðustu bræðra Hollywood
Pressan
Fyrir 3 dögum
Systur sameinaðar í fyrsta sinn síðan faðirinn myrti móður þeirra fyrir 50 árum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Bandarískum TikTok-notendum brugðið yfir uppfærðum skilmálum vegna eigendaskiptanna

Bandarískum TikTok-notendum brugðið yfir uppfærðum skilmálum vegna eigendaskiptanna
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fékk áfall þegar hann sá fréttirnar: „Hann lét mér líða eins vel og mögulegt var“

Fékk áfall þegar hann sá fréttirnar: „Hann lét mér líða eins vel og mögulegt var“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Stofnaði stuðningshóp eftir að dóttir hennar lokaði á hana
Pressan
Fyrir 4 dögum

Nýjar upplýsingar um heilsu Michaels Schumacher koma fram

Nýjar upplýsingar um heilsu Michaels Schumacher koma fram
Pressan
Fyrir 4 dögum
Forstjóri tæknifyrirtækis handtekinn eftir að eiginkona hans fannst látin
Pressan
Fyrir 4 dögum
Meira að segja hægrimönnum misboðið eftir að ICE skaut mann til bana um helgina – „Hvernig hefðum við brugðist við?“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Borðaði ekkert nema fiskmeti í heilan mánuð – Áhrifin á heilsuna voru þessi

Borðaði ekkert nema fiskmeti í heilan mánuð – Áhrifin á heilsuna voru þessi
Pressan
Fyrir 4 dögum

Dánartíðni af völdum krabbameina hjá yngra fólki fækkar – með einni undantekningu

Dánartíðni af völdum krabbameina hjá yngra fólki fækkar – með einni undantekningu
Pressan
Fyrir 4 dögum
Játning í spjallþætti endaði með harmleik – Upplifði djúpa skömm
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ótrúleg saga alræmda bankaræningjans sem faldi sig fyrir allra augum í 20 ár – Strauk úr fangelsi, gekkst undir hnífinn og sneri sér að tónlist