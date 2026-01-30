Forstjóri hjálparsamtaka í vondum málum: Mokaði peningum í eigin vasa og lifði sannkölluðu lúxuslífi

Peningarnir áttu að fara í það að halda fólki af götunni og veita þeim aðstoð sem áttu í engin hús að venda. Þess í stað fóru þeir meðal annars í glæsihýsi, Range Rover-bifreið, merkjafatnað og rándýrar hótelgistingar.
Maðurinn sem um ræðir heitir Alexander Soofer og er 42 ára. Hann var handtekinn á föstudag í síðustu viku á heimili sínu í Los Angeles sem metið er á um milljarð króna.
AP-fréttaveitan hefur eftir rannsakendum að eignin hafi verið keypt með fjármunum sem áttu að renna til góðgerðasamtaka hans, Abundant Blessings, sem voru með samning við yfirvöld um þjónustu við heimilislaust fólk. Áttu þau meðal annars að veita um 600 heimilislausum einstaklingum skjól og þrjár máltíðir á dag.
Í stað þess að nýta féð í samræmi við gildandi samning, segja saksóknarar að Soofer hafi mokað stórum hluta fjármagnsins í eigin vasa.
Meðal þeirra útgjalda sem ákært er fyrir eru kaup á Range Rover bifreið á 125.000 dali, Hermès-jakka á 2.450 dali, orlofshúsi í Grikklandi og lúxusferð til Hawaii. Þar er Soofer sagður hafa dvalið á Four Seasons-hótelinu, sem varð þekkt sem tökustaður sjónvarpsþáttanna The White Lotus.
„Hann lifði munaðarlífi á meðan heimilislausir einstaklingar voru skildir eftir á götunni án skjóls og án nægjanlegs matar,“ sagði Bill Essayli, aðstoðaralríkissaksóknari Bandaríkjanna, á blaðamannafundi í vikunni.
Soofer er sagður hafa falsað reikninga sem gáfu til kynna að heimilislausum væri boðinn ferskur matur og gistiaðstoða. Leiddi rannsókn í ljós að þeir sem þó fengu að borða var boðinn ódýr niðursoðinn matur og núðlur.
Í frétt AP kemur fram að í fyrra hafi 72 þúsund einstaklingar í Los Angeles búið á götunni, í neyðarskýlum eða í tjaldbúðum. Hefur fjöldinn lækkað lítillega frá fyrra ári, eða um 4%.
Soofer er sagður hafa fengið rúmar 23 milljónir dollara á árunum 2018 til 2025 til að aðstoða heimilislausa. Verði hann sakfelldur gæti hann átt þungan fangelsisdóm yfir höfði sér, eða allt að 20 ár.