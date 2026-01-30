fbpx
Föstudagur 30.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Fangaverðir dauðþreyttir á stælunum í Kohberger og vilja hann burt úr fangelsinu

Pressan
Föstudaginn 30. janúar 2026 12:30

Bryan Kohberger.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fangelsisyfirvöld í Idaho í Bandaríkjunum skoða það að flytja Bryan Kohberger, sem hlaut í fyrrasumar lífstíðardóm fyrir morð á fjórum háskólanemum, í fangelsi í öðru ríki.

Kohberger, sem er 31 árs, hefur setið í Idaho Maximum Security Institution frá því í júlí 2025. Þar hefur hann verið vistaður í einangrun af öryggisástæðum og dvelur einn í klefa sínum í 23 klukkustundir á sólarhring.

Þrátt fyrir það hefur hann ítrekað kvartað yfir aðbúnaði sínum í fangelsinu, áreiti frá öðrum föngum og ýmsum þáttum fangavistarinnar, þar á meðal mataræði og aðgangi að nauðsynjum. Að sögn snerist ein kvörtunin um þá tegund af banönum sem honum var boðið upp á.

Þá er Kohberger sagður hafa sýnt öðrum föngum hroka og þeir hafi brugðist við með því að hóta honum öllu illu.

„Þeir eru orðnir svo leiðir á honum að þeir eru að reyna að flytja hann úr Idaho með samningi við annað ríki. Þeir eru að reyna að láta þetta ganga upp, og því kæmi ekki á óvart þótt hann yrði fluttur annað innan 30 daga,“ segir rannsóknarlögreglumaðurinn Chris McDonough í samtali við Mail Online.

Idaho er aðili að Interstate Corrections Compact, samkomulagi sem heimilar ríkjum að flytja fanga á milli aðildarríkja. Hafa fangelsisyfirvöld í Idaho haft samband við önnur fangelsi utan ríkisins til að kanna hvort þau séu tilbúin að taka við Kohberger.

Kohberger hélt fram sakleysi sínu í um tvö ár, en komst að samkomulagi við saksóknara um að játa á sig morðin gegn því að fallið yrði frá kröfu um dauðarefsingu.

Morðin voru framin að morgni 13. nóvember 2022, þegar Kohberger braust inn í íbúðarhús í Moscow í Idaho og myrti fjóra nemendur við University of Idaho: Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle og Ethan Chapin. Morðin voru sérlega hrottafengin en samtals voru yfir 150 stungusár á líkum fjórmenninganna.

Kohberger var doktorsnemi í afbrotafræði þegar morðin voru framin.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Fangaverðir dauðþreyttir á stælunum í Kohberger og vilja hann burt úr fangelsinu
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Vandar bróður sínum ekki kveðjurnar og kallar hann skíthæl
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Kynlífsmyndband með tveimur háttsettum embættismönnum skekur svartfellsk stjórnmál
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Forstjóri hjálparsamtaka í vondum málum: Mokaði peningum í eigin vasa og lifði sannkölluðu lúxuslífi
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Tesla hættir framleiðslu á þessum tveimur bílum
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Fangi sem komst í sögubækurnar tekinn af lífi
Pressan
Í gær
Eiginkona eins helsta ráðgjafa Trumps höfð að háði og spotti – Kallaði frjálslynt lýðræði vók

Mest lesið

Forstjóri hjálparsamtaka í vondum málum: Mokaði peningum í eigin vasa og lifði sannkölluðu lúxuslífi
Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“
Sagðist líða illa við kvöldverðarborðið – Skömmu síðar var hann látinn
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn

Nýlegt

Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar
Litla-Hraun fangelsi við enda veraldar – „Við treystum engum“
Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt
Þetta eru líklegustu liðin til að vinna Meistaradeildina
Tottenham á meðal fjölda liða sem vilja Sterling
Aðeins lítill hluti sjórnvaldssekta á sjóði og stofnanir hefur verið greiddur
Kvikmyndastjarna frá tíunda áratugnum nær óþekkjanleg
Skuggalegt innbrot – Fluttu inn fyrir jól og eru miður sín
Pressan
Í gær
Ellefu úr sömu fjölskyldunni teknir af lífi
Pressan
Í gær

Bandarískir TikTok-notendur segja miðilinn ritskoða færslur og skilaboð sem tengjast Epstein og ICE

Bandarískir TikTok-notendur segja miðilinn ritskoða færslur og skilaboð sem tengjast Epstein og ICE
Pressan
Í gær
Fyrrverandi söngvari Spandau-ballett fundinn sekur um nauðgun
Pressan
Í gær
Harmleikur þegar þrír ungir bræður drukknuðu – „Ég gat ekki bjargað þeim“
Pressan
Í gær

Ranghvolfdi augunum yfir ummælum bandaríska fjármálaráðherrans – „Ég meinti það sem ég sagði“

Ranghvolfdi augunum yfir ummælum bandaríska fjármálaráðherrans – „Ég meinti það sem ég sagði“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fyrrverandi þingmaður dæmdur fyrir svívirðilegan glæp

Fyrrverandi þingmaður dæmdur fyrir svívirðilegan glæp
Pressan
Fyrir 2 dögum
Flestir töldu að hún hefði svipt sig lífi árið 2015 – Nýjar upplýsingar varpa grun á eiginmanninn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fékk þungan fangelsisdóm fyrir að vanrækja blinda dóttur sína

Fékk þungan fangelsisdóm fyrir að vanrækja blinda dóttur sína
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fór í mál eftir að hafa ekki verið boðið í jólateitið í vinnunni
Pressan
Fyrir 3 dögum
Musk og einum helsta ráðgjafa Trump misboðið vegna Star Trek – Eru nýju þættirnir vók?
Pressan
Fyrir 3 dögum

Móðir í sárum eftir að 26 ára syni hennar var veitt dánaraðstoð

Móðir í sárum eftir að 26 ára syni hennar var veitt dánaraðstoð
Pressan
Fyrir 3 dögum

Smellurinn frá níunda áratugnum nær milljarði í streymi – Söngkonan græðir næstum ekkert

Smellurinn frá níunda áratugnum nær milljarði í streymi – Söngkonan græðir næstum ekkert
Pressan
Fyrir 3 dögum
Glæpagengi breyta ódýrum drónum í drápsvélar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Mannlaus minnisvarði um fasteignabólu sem sprakk
Pressan
Fyrir 3 dögum

Slökkviliðsmaður myrti eiginkonuna eftir að hafa lesið dagbókina hennar

Slökkviliðsmaður myrti eiginkonuna eftir að hafa lesið dagbókina hennar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Unglingskynlífssena splundraði samstarfi athyglisverðustu bræðra Hollywood
Pressan
Fyrir 3 dögum
Systur sameinaðar í fyrsta sinn síðan faðirinn myrti móður þeirra fyrir 50 árum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Bandarískum TikTok-notendum brugðið yfir uppfærðum skilmálum vegna eigendaskiptanna
Pressan
Fyrir 3 dögum

Fékk áfall þegar hann sá fréttirnar: „Hann lét mér líða eins vel og mögulegt var“

Fékk áfall þegar hann sá fréttirnar: „Hann lét mér líða eins vel og mögulegt var“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Stofnaði stuðningshóp eftir að dóttir hennar lokaði á hana

Stofnaði stuðningshóp eftir að dóttir hennar lokaði á hana
Pressan
Fyrir 4 dögum
Nýjar upplýsingar um heilsu Michaels Schumacher koma fram
Pressan
Fyrir 4 dögum

Forstjóri tæknifyrirtækis handtekinn eftir að eiginkona hans fannst látin

Forstjóri tæknifyrirtækis handtekinn eftir að eiginkona hans fannst látin
Pressan
Fyrir 4 dögum
Meira að segja hægrimönnum misboðið eftir að ICE skaut mann til bana um helgina – „Hvernig hefðum við brugðist við?“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Borðaði ekkert nema fiskmeti í heilan mánuð – Áhrifin á heilsuna voru þessi
Pressan
Fyrir 4 dögum

Dánartíðni af völdum krabbameina hjá yngra fólki fækkar – með einni undantekningu

Dánartíðni af völdum krabbameina hjá yngra fólki fækkar – með einni undantekningu
Pressan
Fyrir 4 dögum

Játning í spjallþætti endaði með harmleik – Upplifði djúpa skömm

Játning í spjallþætti endaði með harmleik – Upplifði djúpa skömm
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ótrúleg saga alræmda bankaræningjans sem faldi sig fyrir allra augum í 20 ár – Strauk úr fangelsi, gekkst undir hnífinn og sneri sér að tónlist
Pressan
Fyrir 4 dögum
Glæpakvendi afhjúpað? – Grunuð um að eitra fyrir þremur börnum sínum á þakkargjörðardeginum