Fangaverðir dauðþreyttir á stælunum í Kohberger og vilja hann burt úr fangelsinu

Kohberger, sem er 31 árs, hefur setið í Idaho Maximum Security Institution frá því í júlí 2025. Þar hefur hann verið vistaður í einangrun af öryggisástæðum og dvelur einn í klefa sínum í 23 klukkustundir á sólarhring.
Þrátt fyrir það hefur hann ítrekað kvartað yfir aðbúnaði sínum í fangelsinu, áreiti frá öðrum föngum og ýmsum þáttum fangavistarinnar, þar á meðal mataræði og aðgangi að nauðsynjum. Að sögn snerist ein kvörtunin um þá tegund af banönum sem honum var boðið upp á.
Þá er Kohberger sagður hafa sýnt öðrum föngum hroka og þeir hafi brugðist við með því að hóta honum öllu illu.
„Þeir eru orðnir svo leiðir á honum að þeir eru að reyna að flytja hann úr Idaho með samningi við annað ríki. Þeir eru að reyna að láta þetta ganga upp, og því kæmi ekki á óvart þótt hann yrði fluttur annað innan 30 daga,“ segir rannsóknarlögreglumaðurinn Chris McDonough í samtali við Mail Online.
Idaho er aðili að Interstate Corrections Compact, samkomulagi sem heimilar ríkjum að flytja fanga á milli aðildarríkja. Hafa fangelsisyfirvöld í Idaho haft samband við önnur fangelsi utan ríkisins til að kanna hvort þau séu tilbúin að taka við Kohberger.
Kohberger hélt fram sakleysi sínu í um tvö ár, en komst að samkomulagi við saksóknara um að játa á sig morðin gegn því að fallið yrði frá kröfu um dauðarefsingu.
Morðin voru framin að morgni 13. nóvember 2022, þegar Kohberger braust inn í íbúðarhús í Moscow í Idaho og myrti fjóra nemendur við University of Idaho: Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle og Ethan Chapin. Morðin voru sérlega hrottafengin en samtals voru yfir 150 stungusár á líkum fjórmenninganna.
Kohberger var doktorsnemi í afbrotafræði þegar morðin voru framin.