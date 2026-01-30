27 konur frelsaðar úr klóm vændisdólga á Tenerife

Lögreglan á Tenerife hefur leyst upp glæpahring á Tenerife sem stundaði mansal. Alls hafa 27 konur, sumar undir 18 ára aldri, verið frelsaðar úr klóm glæpagengisins og 14 hafa verið handteknir, þar af tveir meintir foringjar gengisins.
Canarian Weekly greinir frá þessu.
Rannsókn málsins hefur staðið yfir síðan sumarið 2024. Foringjar glæpaklíkunnar eru sagðir hafa sótt konur í viðkvæmri stöðu til Suður-Ameríku og lofað þeim húsnæði og vinnu við nektardans á næturklúbbum á Tenerife. Þegar þangað kom blasti hins vegar við nöturlegri veruleiki. Voru konurnar neyddar til að gangast undir 3000 evra skuld og þær neyddar til að vinna upp í skuldina með vændi. Þeim voru gefin fíkniefni til að minnka hömlur.
Í rassínni voru sem fyrr segir 14 manns handtekin en einnig voru haldlögð töluverð verðmæti, meðal annars lúxusbifreið og 90.000 evrur í reiðufé. Auk mansals er glæpagengið sakaða um að svíkja fé út úr viðskiptavinum næturklúbbanna.