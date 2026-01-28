fbpx
Miðvikudagur 28.janúar 2026

Ranghvolfdi augunum yfir ummælum bandaríska fjármálaráðherrans – „Ég meinti það sem ég sagði“

Miðvikudaginn 28. janúar 2026 15:38

Forsætisráðherra Kanada, Mark Carney, stendur við allt sem hann sagði í eftirminnilegri ræðu á alþjóðaefnahagsráðstefnunni í Davos á dögunum. Þetta hefur hann sagt Donald Trump Bandaríkjaforseta. Hann hefur lítið fyrir fullyrðingar bandaríska fjármálaráðherrans Scott Bessent um annað. Þetta kemur fram í frétt AP-fréttastofunnar.

Bessent hélt því fram í samtali við fréttastofu FOX að Carney hefði dregið í land með allt sem hann sagði í ræðu sinni þegar hann ræddi við Donald Trump símleiðis á mánudaginn.

Carney segir þetta af og frá og ranghvolfdi augum yfir spurningu um ummæli Bessent: „Svo það sé alveg á hreinu, og þetta hef ég sagt forsetanum, meina ég það sem ég sagði í Davos“.

Forsætisráðherrann segir að Trump hafi hringt í hann á mánudaginn og þeir ræddu saman í um hálftíma. Þar hafi Carney útskýrt fyrir honum eðli samninga sem Kanada var að gera við Kína og eins tilkynnt forsetanum að fleiri samningar væru fram undan við lönd í fjórum heimsálfum. Carney segist ætla að ganga frá 12 samningum á næsta hálfa árinu.

Bessent lýsti símtalinu með öðrum hætti í samtali við FOX. Hann sagði að Carney hefði dregið hressilega í land með „óheppileg ummæli hans í Davos“ og fullyrti að Kanada muni áfram reiða sig á viðskipti við Bandaríkin.

Carney segir að þeir Trump hafi einnig rætt um stöðuna í Úkraínu, Venesúela og öryggi Norðurslóða.

