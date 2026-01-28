fbpx
Miðvikudagur 28.janúar 2026

Fyrrverandi söngvari Spandau-ballett fundinn sekur um nauðgun

Pressan
Miðvikudaginn 28. janúar 2026 19:30

Ross Davidson

Fyrrverandi söngvari hljómsveitarinnar Spandau Ballet, Ross Davidson, 37 ára, sem notaði sviðsnafnið Ross Wild, var fundinn sekur um að nauðga einni konu og reyna að nauðga annarri í Wood Green Crown Court í dag.

Davidson lék í söngleiknum We Will Rock You sem sýndur var á West End og byggði á lögum sveitarinnar Queen, og var söngvari hljómsveitarinnar Spandau Ballet árið 2018.

Í dag dæmdi kviðdómur í Wood Green Crown Court hann sekan um að nauðga konu í London árið 2015 og um að hafa reynt að nauðga og kynferðislega árás á aðra konu í Thailandi árið 2019. Davidson á yfir höfði sér fangelsisvist eftir dóminn.

Davidson braut á konunum vegna þess að hann trúði því að hann gæti fengið „kynlíf eftir pöntun“.

Davidson sem búsettur er í Norður-London neitaði ásökunum og hélt því fram að gjörðir hans hefðu verið samþykktar. Í dag, eftir meira en 11 klukkustunda umræður, komst kviðdómurinn að þeirri niðurstöðu að hann væri sekur í öllum ákæruliðum.

Davidson hafði áður játað sök í ákæru um gægjuhneigð í desember 2019 gegn konunni í Thailandi, eftir að leynilegt myndband sem hann hafði tekið af henni sofandi fannst í farsíma hans.

Saksóknarinn Richard Hearnden lýsti Davidson sem „manni sem væri litið á sem kynlífstákn“, en konurnar tvær héldu því fram að hann hefði „mun dekkri hlið sem þær tóku ekki eftir, að minnsta kosti í fyrstu“.

Þrátt fyrir velgengni sína, tónlistarhæfileika og að vera talinn „heillandi og karismatískur“, var það vænting Davidson um „kynlíf eftir pöntun“ sem varð til þess að hann nauðgaði og beitti kynferðisofbeldi þegar hann fékk ekki það sem honum fannst hann eiga skilið, sagði Hearnden.

Davidson, sem hitti konurnar í gegnum stefnumótaappið Tinder, hélt því fram að allar kynferðislegar athafnir sem hann stundaði hafi verið með samþykki konunnar.

Hann lýsti sjálfum sér sem jákvæðum gagnvart kynlífi og sagði fyrir dómi að þetta snerist um „opin samskipti, opinskátt hugarfar gagnvart tilhneigingum fólks, einfaldlega opinskátt hugarfar gagnvart því að prófa mismunandi kynhvatir“.

Slíkt gæti falið í sér fjötra, hömlur, hópkynlíf og hann hefði „einu sinni eða tvisvar“ sótt kynlífspartý. Þolandinn sagði kviðdómendum að Davidson hefði ráðist á hana á meðan hún svaf í rúmi hans og mundi eftir því að hafa fundið fyrir hjálparleysi og hræðslu fyrir að bregðast við.

Áður en hann réðst á hana hafði Davidson „minnst á það að honum líkaði hugmyndin um að stunda kynlíf með dúkku, manneskju í hjálparvana ástandi, einhverjum sem hreyfði sig ekki“.

Kviðdómendur heyrðu einnig að hann hefði sett konuna í kynlífsól og úlnliðsjárn í um 20 mínútur án leyfis hennar. Þetta gerði hana ruglaða og hún varð fyrir áfalli, en Davidson fjarlægði fjötrana þegar hún bað um það að sögn konunnar.

Fyrir dómi kallaði Davidson allar þessar ásakanir um árás og kynlífsól algjöra lygi. Önnur kona sagðist hafa vaknað á hótelherbergi í Thailandi og séð Davidson reyna að stunda kynlíf án hennar leyfis eða smokks. Þegar hún gat rólega talað hann niður í að nauðga henni ekki þakkaði Davidson henni fyrir að vera svona skilningsrík. Þessi tilraun til nauðgunar átti sér stað eftir að Davidson og konan höfðu stundað kynlíf kvöldinu áður bæði undir áhrifum. Konan gisti hjá honum um nóttina og voru þau saman um daginn á ströndinni og í skoðunarferð

Meðlimir Spandau Ballet: Steve Norman, Martin Kemp og Davidson á sviði. Mynd: Getty.

Lögreglan rakti ferðir konunnar eftir að hafa fundið myndband úr farsíma Davidson sem sýndi hann að þreifa á henni á meðan hún svaf hálfnakin á hótelherbergi í Thailandi, að sögn saksóknara. Konan vissi ekki af upptökunni fyrr en lögreglan tilkynnti henni um upptökuna árið 2023.

Í vitnisburði sínum hafnaði konan staðfastlega fullyrðingu Davidson um að hún hefði samþykkt að vera snert á meðan hún var meðvitundarlaus og spurði kviðdóminn: „Hvers vegna ætti ég að vilja að karlmaður snerti mig þegar ég er meðvitundarlaus?“.

Í yfirheyrslu lögreglu lýsti Davidson ástríðufullu sumarfrískynlífi  með konunni í Thailandi þar sem þau stunduðu samfarir með samþykki og ræddu kynlíf sitt og fantasíur, mjög eðlilegar fantasíur.

Hann játaði sig sekan um ákæru um gægjuhneigð sem tengdist myndbandinu en hafði mótmælt ásökuninni um kynferðisbrot sem stafaði af sama atviki. Davidson sagðist hafa tekið upptökuna af „eigingjörnum ástæðum, til kynferðislegrar ánægju“ og hélt því fram að hann „hafði fengið leyfi til að snerta hana en ekki til að taka upp“. Hann sagði við kviðdómendur: „Ég vildi óska ​​að ég hefði aldrei gert það.“

Önnur réttarhöld hafa verið áætluð 4. febrúar fyrir sama dómstóli, þar sem gert er ráð fyrir að refsing Davidson verði ákveðin.

 

