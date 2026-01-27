Smellurinn frá áttunda áratugnum nær milljarði í streymi – Söngkonan græðir næstum ekkert

Með hrjúfri rödd og mikla ljósu hári öðlaðist hin velska Gaynor Hopkins heimsfrægð sem Bonnie Tyler með smelli sínum frá áttunda áratugnum, Total Eclipse of the Heart.
43 árum síðar hefur lagið fest sig í sessi sem ein frægasta kraftballaða allra tíma með því að fara yfir milljarð streymis á Spotify.
En þrátt fyrir þessa velgengni lagsins segir Tyler að hún hafi grætt „næstum því ekkert“ í tekjum vegna streymis lagsins.
Sem mest streymda lagið eftir velskan listamann á tónlistarstreymisveitunni segir Tyler að hún þreytist aldrei á að syngja lagið, þrátt fyrir að stjarnfræðilegar streymistölur skilji ekki eftir sig streymi á bankareikningnum hennar.
Tyler fæddist sem Gaynor Hopkins í hús í eigu bæjarins í Neath og ólst hún upp við ást á tónlist áður en hæfileikanjósnarinn Roger Bell uppgötvaði hana í klúbbi í Swansea.
Tyler gaf út sína fyrstu smáskífu, Lost in France, árið 1977, en það var útgáfa Total Eclipse of the Heart fimm árum síðar sem breytti lífi hennar.
„Fyrsta skiptið sem ég heyrði það var þegar Jim Steinman spilaði það á píanóið í New York. Hann söng lagið í gegn og ég hugsaði: „Ó, guð minn góður, þetta lag er ótrúlegt. Ég trúi því ekki að Jim sé að gefa mér það.“ Þegar ég tók upp lagið hélt ég að enginn myndi enda á því að spila þetta af því að það er svo langt. Upprunalega útgáfan er átta mínútur að lengd.“
En fjögurra mínútna útvarpsútgáfan tók heiminn með trompi, ballaðan var tvær vikur í fyrsta sæti vinsældarlistans í Bretlandi og fjórar vikur í Bandaríkjunum.
Nú, 43 árum síðar, er ljóst að lagið heillar hlustendur enn þá, því Tyler deildi því með aðdáendum sínum að hafa náð milljarð streyma á Spotify. Afrekið kom söngkonunni á óvart, sem komst ekki að því fyrr en streymisveitan hafði samband við vefsíðu hennar.
„Ég er mjög ánægð, þegar maður hugsar um það, að það eru aðeins 8,3 milljarðar manna í heiminum. Fólk elskar lagið bara.“
Tónlistarmyndbandið hefur þegar farið yfir 1,2 milljarða áhorfa á YouTube.
En verður hún nokkurn tímann svolítið þreytt á að hlusta á það?
„Aldrei, ég verð aldrei þreytt á að syngja það, ég elska það vegna þess að allir geta ekki beðið eftir að syngja það.“
Þótt lagið sé með yfir milljarð spilana í streymi þýðir það ekki endilega að það skili sér til Tyler. „Ó, þetta er ekkert, eiginlega ekkert,“ sagði Tyler um tekjurnar frá Spotify.
Tyler fékk einnig aðra viðurkenningu í sömu viku, gulldisk fyrir velgengni lagsins Together eftir David Guetta, sem notar hljóðbút úr lagi Tyler.
Fyrir utan að taka myndir og fá frænda sinn til að hengja viðurkenningarnar upp í tónlistarherberginu sínu, segir Tyler að hún muni ekki gera neitt sérstakt til að fagna þessum áföngum.