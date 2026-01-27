Musk og einum helsta ráðgjafa Trump misboðið vegna Star Trek – Eru nýju þættirnir vók?

Aðdáendur Star Trek eru ekki á einu máli um það hvort nýir þættir vörumerkisins séu vók eða ekki. Elon Musk, ríkasti maður heims, sagði á X að það væri galið að þáttunum sé að finna fólk í yfirþyngd og með gleraugu. „Greinilega hafa þeir bannað Ozempic og laseraðgerðir í framtíðinni, lol“
Stephen Miller er kannski einn helsti hugmyndafræðingur og ráðgjafi Donalds Trump Bandaríkjaforseta, en hann er líka aðdáandi Stark Trek. Honum virðist nokkuð misboðið yfir nýju þáttunum, Stark Trek: Starfleet Academy, líkt og Musk. Þættirnir hafa verið harðlega gagnrýndir fyrir að vera vók meðal annars vegna þess að þar má finna mikla fjölbreytni hvað varðar kynþátt, kynhneigð, fötlun, þyngd og annað.
Miller deilir á X færslu frá síðunni End Wokeness en færslan sýnir myndskeið úr áðurnefndum þáttum. „Harmleikur,“ skrifar Miller sem þó heldur í vonina að Star Trek verði honum aftur þóknanlegt vörumerki. Hann bendir á að Paramount plús geti náð sáttum við einn þekktasta leikara Star Trek fyrr og síðar, William Shatner, og leyft honum að ákveða framtíð geimsögunnar frægu.
Shatner ákvað að svara ráðgjafanum og láta eins og Miller væri ekkert að vísa til pólitískrar hugmyndafræði. Lét hann að því liggja að Miller væri að gagnrýna handritshöfundana fyrir að gera ráð fyrir því að fjarsýni væri enn til í Star Trek. Þættirnir eru vísindaskáldskapur og eiga að gerast á 32. öldinni þar sem ferðalög í geimnum eru orðin daglegt brauð og mannkynið á í samskiptum við íbúa annarra plánetna og sólkerfa. Það sé galið að samhliða öllum þessum tækniframförum séu menn enn að glíma við fjarsýni.
„Ég er á sama máli og þú Stephen Miller! Að þeim hafi ekki tekist að lækna fjarsýni á 32. öldinni er hrottaleg yfirsjón hjá handritshöfundum.“
Shatner tók eins fram að stofnun eins og Starfleet ætti nú að hafa efni á fleiri gleraugum. Kannski ætti Paramount að auka fjárveitingar til þáttanna til að endurspegla það.
„Þetta er það sem þú varst að meina, er það ekki? Ég er tilbúin að taka stjórn á þáttunum. Hringið í mig.“ í mig.“
😳 😱
I am so on the same page with you @StephenM!
The fact that they have not cure Hyperopia by the 32rd Century is an abysmal oversight on the writers!😤
Also @paramountplus needs to up the budget because I’m sure that a well oiled organization like Starfleet in the distant… https://t.co/96MtYUGGWf
— William Shatner (@WilliamShatner) January 19, 2026
Eftir að Starfleet-þættirnir voru frumsýndir hafa aðdáendur deilt um hvort að Star Trek sé nú orðið vók. Sumir segja að færa megi fyrir því að Star Trek hafi verið vók frá upphafi. Fyrsta þáttaröðin kom út árið 1966 á dögum kalda stríðsins. Þar var leikkonan Nichelle Nichols, sem fór með hlutverk Nyota Uhura, fyrsta svarta konan til að fá þetta stórt hlutverk í bandarískri þáttaröð. Árið 1968 brutu þættirnir blað í sögu Bandaríkjanna þegar Shatner kyssti Nicols, en þetta mun vera í fyrsta sinn sem hvítur leikari kyssir svartan leikara í sjónvarpinu. Þættirnir voru sýndir á NBC en stjórnendur þar héldu krísufundi áður en kossinn fór í loftið því þeir óttuðust viðbrögð áhorfenda og samstarfsaðila. Baráttumaðurinn Martin Luther King Jr. óskaði Nichols til hamingju í kjölfarið fyrir að hafa brotið blað í sögu sjónvarpsins og í réttindabaráttu svartra.
Aðrir aðdáendur hafa bent á að það sé vissulega óumdeilt að þættirnir hafi ekki veigrað sér við að brjóta blað og fjalla um málefni á borð við kynhneigð, kynvitund, kynþáttafordóma, hatur og fleira. Þeir hafi þó áður gert það með því að skrifa söguþræði þar sem þessi málefni voru undirliggjandi þema. Starfleet fari þá leið sem margar kvikmyndir, tölvuleikir og þættir hafa gert undanfarin ár þar sem þessi málefni eru kynnt með því að predika yfir áhorfandanum frekar en í gegnum söguna. Þannig sé því troðið ofan í áhorfandann sem hann fékk áður að uppgötva sjálfur í gegnum söguna þar sem þemað liggur á milli lína. Þannig sé hið ógurlega vók sem aðdáendur dægurmálamenningar eru komnir með nóg af.
Hér fyrir neðan má sjá örlítið sýnishorn af umræðunni:
Unsure of how many people this will reach. But to the people who keep gaslighting that Star Trek „was always woke“: No.
Star Trek was not „woke“. It was progressive. It was forward-thinking. It was innovative. Imaginative. Rooted in science fiction and humanism. It put… pic.twitter.com/eKq9cKTnBu
— Shawn (@imnotjz) January 17, 2026
„Star Trek has been woke since 1966.“ No .. no, it’s been PROGRESSIVE since then. Those two are not the same thing.
— The Quiet Storm (@QuietStorm500) January 27, 2026
This new Star Trek show looks like something made during the mid 2010’s…
Pure woke slop. pic.twitter.com/4ENDHgUTM2
— Kabrutus (@kabrutusdeid) January 21, 2026
„star trek is woke now“ as if there werent a non binary bisexual worm and The gender fluid on ds9
— aero | nw: ds9 s2 (@danascullesbian) January 23, 2026
Star Trek is woke now! Meanwhile, Star Trek in 1987 pic.twitter.com/XDOBDu0aQG
— Elizabeth Bingham (@SeekJustice117) January 24, 2026
Dear Mr. Picardo,
You are 100% WRONG. Star Trek was a Progressive show that addressed racial issues without demonizing white people.
Woke is a bastardized term that went from being aware of injustices to throwing minorities and sexual preferences into art in the name of faux… https://t.co/ITQ3ElA99F
— La Reina🇺🇸Creole🇩🇴🇯🇲🇵🇷🇹🇹🇨🇺🇭🇹🇲🇽🇨🇴 (@LaReinaCreole) January 13, 2026