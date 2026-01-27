fbpx
Móðir í sárum eftir að 26 ára syni hennar var veitt dánaraðstoð

Einar Þór Sigurðsson
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 12:30

Kanadísk móðir gagnrýnir heilbrigðiskerfi landsins harðlega eftir að 26 ára gömlum syni hennar var veitt dánaraðstoð. Þrjú ár eru síðan móðirin, Margaret Marsilla, kom í veg fyrir að sonur hennar fengi dánaraðstoð.

Kiano Vafaeian lést þann 30. desember síðastliðinn en hann var blindur, þjáðist af sykursýki 1 og glímdi við geðrænan vanda.

Í frétt Mail Online kemur fram að árið 2022 hafi Margaret tekist að koma í veg fyrir sambærilega aðgerð eftir að hún komst að því að sonur hennar hafði sett sig í samband við lækni í Toronto sem veitir einstaklingum dánaraðstoð.

Tókst henni að færa rök fyrir því að hann hefði verið í viðkvæmu ástandi og ekki andlega fær um að taka upplýsta og endanlega ákvörðun. Þá benti hún á að hann þjáðist ekki af banvænum sjúkdómi, en samkvæmt kanadískum lögum dugar það ekki eitt og sér.

Kanadísk lög heimila dánaraðstoð þegar einstaklingur er talinn búa við heilsufarsástand sem ekki er hægt að lina með þeim meðferðum eða úrræðum sem hann sjálfur telur ásættanleg.

Upphaflega var kerfið, sem var lögleitt árið 2016, ætlað einstaklingum með banvæna sjúkdóma þar sem dauðinn var fyrirsjáanlegur, en árið 2021 var ramminn víkkaður til að ná einnig til fólks með langvinna sjúkdóma og fötlun.

Marsilla er afar ósátt við þetta kerfi og telur hún að sonur hennar hafi átt góða möguleika á að eiga gott líf. Hún hafi verið búin að koma honum fyrir í fullbúinni íbúð í Toronto, tryggt honum umönnun, fjárhagslegan stuðning og allan nauðsynlegan aðgang að heilsueflingu. Að hennar sögn hafi hann virst bjartsýnn á nýjan kafla í lífi sínu skömmu áður en hann lést.

Marsilla fékk skilaboð frá syni sínum örfáum dögum áður en dánaraðstoðin ætti að fara fram. Í þeim kvaðst hann ákveðinn í að binda enda á líf sitt. Marsilla segir að fjölskyldan hafi ekkert getað gert neitt og fékk hann dánaraðstoðina á sjúkrastofnun í Vancouver þann 30. desember.

Marsilla segir að dauði sonar hennar sé „viðbjóðslegur á öllum stigum“ og hefur hún heitið því að berjast fyrir breytingum á kerfinu.

Ef ein­stak­ling­ar glíma við sjálfs­vígs­hugs­an­ir er bent á Hjálp­arsíma Rauða kross­ins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa sam­band við Píeta-sam­tök­in sem veita ókeyp­is ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.

