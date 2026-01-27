Mannlaus minnisvarði um fasteignabólu sem sprakk

Þess í stað er eyjaklasinn mannlaus minnisvarði um skuldakreppu og misheppnaða uppbyggingu. New York Times fjallaði ítarlega um þetta á vef sínum á dögunum.
Ocean Flower Island kostaði um 12 milljarða Bandaríkjadala í byggingu og gerðu áætlanir ráð fyrir að um 200 þúsund manns gætu búið þar. Líkt og Pálmaeyjarnar, Palm Jumeirah, í Dúbaí átti Ocean Flower Island líka að laða til sín ferðamenn og ráðstefnugesti.
Í frétt New York Times kemur fram að á svæðinu megi nú finna risaverslunarmiðstöð með fáum eða engum verslunum, skemmtigarð sem aldrei var opnaður, lúxushótel sem standa að mestu auð með tómum sundlaugum og tugi íbúðaturna sem eru nær fullkláraðir en mannlausir.
Verkefnið var þróað af kínverska fasteignafélaginu Evergrande, sem var um árabil eitt það stærsta í heimi. Fyrirtækið hrundi árið 2021 eftir að kínversk stjórnvöld settu strangari reglur um lánveitingar og skuldir fasteignaþróunarfyrirtækja.
Evergrande réði ekki við það og sat fyrirtækið á óyfirstíganlegu skuldafjalli sem endaði á að sliga fyrirtækið. Er fyrirtækið stundum sagt tákn þess tímabils þegar kínversk stjórnvöld hvöttu óbeint til umfangsmikillar uppbyggingar, oft án tillits til raunverulegrar eftirspurnar.
Stofnandi fyrirtækisins, Xu Jiyain, hefur verið ákærður fyrir alvarleg fjármálabrot og þá hafa nokkrir embættismenn sem komu að verkefninu verið ákærðir fyrir sinn þátt, þar á meðal fyrrverandi leiðtogi Kommúnistaflokksins í Danzhou og fyrrverandi ríkisstjóri Hainan-héraðs.
Í umfjöllun New York Time kemur fram að fasteignakreppan hafi haft víðtæk áhrif í Kína. Sala nýrra íbúða sé nú í lágmarki og hafi ekki verið minni í meira en 15 ár.
Á Ocean Flower Island höfðu fyrstu kaupendur íbúða séð verðmæti eigna sinna margfaldast fram til ársins 2021. Eftir hrunið hafa margir þeirra hins vegar setið eftir með verulegt tap, þar sem fáir eru tilbúnir að kaupa eignir á svæðinu og verð hefur lækkað hratt.
Hinar manngerðu eyjar hafa aðallega laðað að sér lífeyrisþega frá norðurhluta Kína sem vilja sækjast í mildara loftslagi. Þar sem talið er að fjöldi lífeyrisþega í Kína muni ná um 300 milljónum innan næsta áratugar vonast sumir íbúar og fasteignasalar til þess að eyjan geti að lokum fundið nýtt hlutverk.
Hér að neðan má sjá myndband sem Cori Ander birti á YouTube-síðu sinni í fyrrasumar eftir að hún heimsótti Ocean Flower Island.