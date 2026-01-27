Glæpagengi breyta ódýrum drónum í drápsvélar

Frá því í apríl 2024 hafa vopnaðir hópar, sem fyrst og fremst eru fjármagnaðir með kókaínviðskiptum, framkvæmt um 400 sprengjuárásir með drónum.
Árásirnar hafa orðið tæplega 60 hermönnum og lögreglumönnum að bana og um 300 hafa særst, að því er fram kemur í umfjöllun Wall Street Journal.
Í einni alvarlegustu árásinni, sem varð skömmu fyrir jól, var drónum flogið að herstöð í norðausturhluta landsins þar sem hermenn sváfu. Búið var að festa sprengjur við drónana og létust sjö í árásinni. ELN-skæruliðahreyfingin hefur verið sökuð um þá árás.
Hreyfingin er meðal nokkurra vígahópa í Kólumbíu sem hafa stækkað hratt á undanförnum árum og eru í auknum mæli farnir að nota dróna sem hluta af hefðbundnum hernaði sínum.
Drónarnir sem notaðir eru til ódæðisverkanna eru tiltölulega einfaldir, oftar en ekki framleiddir í Kína og fáanlegir á almennum markaði á tiltölulega hagstæðu verði. Þeim er síðan breytt til að bera heimasmíðað sprengiefni.
Sérfræðingar segja bæði varahluti og tæknilega þekkingu auðfengna, sem geri þessa aðferð sérstaklega aðgengilega vopnuðum hópum.