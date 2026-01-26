fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Slökkviliðsmaður myrti eiginkonuna eftir að hafa lesið dagbókina hennar

Mánudaginn 26. janúar 2026 21:52

Hin látna, Mayra Jiminez.

Slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður í Hollywood-borg er grunaður um að hafa banað eiginkonu sinni með exi eftir að hafa lesið dagbókina hennar.

Hinn grunaði, Andrew Jiminez, 45 ára gamall, hafði sjálfur samband við lögreglu og bað um að heimili hans yrði kannað þar sem honum hefði ekki tekist að hafa upp á eiginkonu sinni, Mayra Jiminez, 55 ára.

Er lögreglumenn komu á vettvang fundu þeir konuna látna. Hún virtist hafa verið barin til bana með exi sem einnig var á vettvangi. Samkvæmt heimildum var aðkoman hryllileg.

Í yfirlýsingu frá lögreglu kemur fram að fundist hafi dagbók hinnar látnu við húsleit. Svo líti út sem dagbókinni hafi nýlega verið flett. Í dagbókarskrifunum játar Mayra á sig framhjáhald.

Eiginmaður hennar, Andrew Jiminez, var handtekinn, grunaður um að hafa banað henni. Óstaðfestar heimildir herma að hann hafi játað sig sekan í lögregluyfirheyrslu. Hann situr núna í gæsluvarðhaldi en getur fengið sig lausan gegn tveggja milljóna dollara tryggingu. Rannsókn málsins heldur áfram.

Nánar má lesa um málið hér.

