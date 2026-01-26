Nýjar upplýsingar um heilsu Michaels Schumacher koma fram

Síðan þá hefur fátt verið gert opinbert um heilsufar hans, að ósk eiginkonu Schumachers, Corinnu, sem hefur staðið vörð um friðhelgi eiginmanns síns allt frá þessum örlagaríka degi í lok árs 2013. Ný umfjöllun breska blaðsins Daily Mail varpar þó ljósi á stöðu hans í dag.
Samkvæmt heimildum blaðsins dvelur Schumacher reglulega í 30 milljóna punda glæsivillu fjölskyldunnar á Mallorca, en hann býr þó aðallega í Sviss. Þar er hann undir stöðugri umönnun lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraþjálfara.
Þótt hann sé ekki rúmfastur, eins og stundum hefur verið haldið fram, getur hann ekki gengið og er færður á milli staða í hjólastól.
Sögusagnir hafa gengið um að Schumacher þjáist af svokölluðu „locked-in syndrome“, þar sem einstaklingur er með fulla meðvitund en getur ekki tjáð sig nema með því að nota augun.
Heimildir blaðsins draga þá mynd þó í efa. Aðstandendur telja óljóst hversu mikið Schumacher skilur af því sem gerist í kringum hann. „Maður getur ekki verið viss um hvað hann skilur, því hann getur ekki sagt neitt,“ er haft eftir einum heimildarmanni.
Mjög fáir utan fjölskyldunnar fá að hitta Schumacher. Í hópi þeirra sem njóta trausts til að koma inn á heimili fjölskyldunnar er Jean Todt, fyrrverandi liðsstjóri Ferrari, sem hefur sagt að vinur hans „berjist áfram“, án þess þó að greina nánar frá heilsufari hans.
Engar myndir hafa birst af Schumacher frá slysinu og allar tilraunir til að leka upplýsingum eða gögnum um heilsu hans hafa verið stöðvaðar af hörku. Þrír menn voru nýverið dæmdir fyrir tilraun til fjárkúgunar með stolnum myndum og læknisgögnum.
Þrátt fyrir alvarlega stöðu Michaels Schumacher heldur fjölskyldan áfram lífinu. Sonur hans, Mick Schumacher, reynir nú fyrir sér í bandarísku IndyCar-mótaseríunni, en hefur, líkt og aðrir í fjölskyldunni, kosið að tjá sig ekki um heilsu föður síns.