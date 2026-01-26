Forstjóri tæknifyrirtækis handtekinn eftir að eiginkona hans fannst látin

Forstjóri tæknifyrirtækisins Magmotor Technologies, Gordon Abas Goodarzi, var handtekinn á föstudaginn eftir að krufning leiddi í ljós að eiginkona hans, Aryan Papoli, var myrt.
Papoli fannst látin í nóvember neðan við 23 metra háa vegfyllingu í Kaliforníu. Líkið var illa farið og reyndist erfitt að bera kennsl á það. Lögregla birti teikningu af því hvernig hin látna hefði mögulega litið út og leitaði á náðir almennings. Tveimur vikum eftir líkfundinn var ljóst að hin látna var Papoli.
Goodarzi er sakaður um að hafa látið koma konu sinni fyrir kattarnef. Hjónin höfðu verið gift lengi og áttu saman tvö uppkomin börn og höfðu eins verið viðskiptafélagar. Þau stofnuðu saman orkufyrirtækið US Hybrid á tíunda áratug síðustu aldar en fyrirtækið var selt árið 2021 fyrir rúmlega sex milljarða. Papoli var fædd í Íran en flúði til Bandaríkjanna eftir byltinguna þar í landi sem breytti keisaradæminu í klerkaveldi árið 1979. Tíu árum síðar giftist hún Goodarzi en þau voru skilin að borði og sæng þegar hún lést.
Lögreglu grunar að andlát Papoli hafi borið að með saknæmum hætti. Dánarorsök hefur ekki verið opinberuð en fram hefur komið að líkið bar þess merki að hafa fallið um 23 metra.
Sonur hennar hefur stofnað vefsíðu til minningar um móður sína. Hann segist í samtali við fjölmiðla vilja heiðra minningu móður sinnar, en óskar þess að hann hefði getað gert það á meðan hún var enn á lífi. Papoli hafi verið dásamleg móðir og skapandi einstaklingur sem