fbpx
Mánudagur 26.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Fékk áfall þegar hann sá fréttirnar: „Hann lét mér líða eins vel og mögulegt var“

Pressan
Mánudaginn 26. janúar 2026 16:15

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þegar Sonny Fouts sat heima hjá sér um helgina og horfði á fréttirnar í sjónvarpinu sá hann kunnuglegu andliti bregða fyrir. Fréttin var um ungan mann sem hafði verið skotinn til bana af fulltrúum bandaríska tolla- og innflytjendaeftirlitinu, ICE, í Minneapolis.

Sonny, sem er fyrrverandi flughermaður, var fljótur að kveikja á perunni hvaðan hann þekkti manninn.

Fyrir aðeins tveimur vikum hafði ungi maðurinn, Alex Pretti, sinnt Sonny eftir umfangsmikla skurðaðgerð sem hann gekkst undir. Alex var skurðhjúkrunarfræðingur að mennt og starfaði hjá Veterans Affairs Medical Center í Minneapolis.

„Ég er harmi sleginn. Sorgin nær alveg niður í dýpsta hluta hjartans,“ segir Sonny í viðtali við People. Hann gekkst undir níu klukkustunda hjartaaðgerð á spítalanum fyrir aðeins tveimur vikum og var Alex hjúkrunarfræðingurinn sem sinnti honum alla nóttina eftir aðgerðina.

Eiginkona Sonny, Kimberly Fouts, segir að hún hafi vitað að Sonny væri í góðum höndum um leið og hún hitti Alex fyrst á spítalanum.

„Ég gekk inn til hans eftir aðgerðina og Sonny var tengdur við svo margar vélar og nálar og slöngur. Alex var hjúkrunarfræðingurinn hans og hann létti strax andrúmsloftið,“ rifjar Kimberly upp.

„Það eru hjúkrunarfræðingar sem koma inn og segja varla neitt, en Alex var ekki þannig. Ég kunni virkilega vel við hann og mér leið strax vel með honum. Og mér fannst Sonny vera í öruggum höndum.“

„Ég man vel hvernig hann hughreysti mig, hjálpaði mér og sinnti starfi sínu af alúð,“ bætir Sonny við. „Hann lét mér líða eins vel og mögulegt var. Hann fékk mig til að hlæja nokkrum sinnum – og ég var alls ekki í neinu hláturstuði eftir þessa aðgerð.“

Hjónin bæði þekktu andlit Alex þegar þau sáu það í fréttunum síðastliðinn laugardag.

„Þetta er mjög sorglegt. Mér líkar alls ekki þessi þróun,“ segir Sonny um dauða Alex. „Ég er hvorki Demókrati né Repúblikani, en hvað í ósköpunum er að gerast í þessari borg okkar?“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 31 mínútum
Fékk áfall þegar hann sá fréttirnar: „Hann lét mér líða eins vel og mögulegt var“
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Bandarískum TikTok-notendum brugðið yfir uppfærðum skilmálum vegna eigendaskiptanna
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Stofnaði stuðningshóp eftir að dóttir hennar lokaði á hana
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Nýjar upplýsingar um heilsu Michaels Schumacher koma fram
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Forstjóri tæknifyrirtækis handtekinn eftir að eiginkona hans fannst látin
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Meira að segja hægrimönnum misboðið eftir að ICE skaut mann til bana um helgina – „Hvernig hefðum við brugðist við?“
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Borðaði ekkert nema fiskmeti í heilan mánuð – Áhrifin á heilsuna voru þessi
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Dánartíðni af völdum krabbameina hjá yngra fólki fækkar – með einni undantekningu

Mest lesið

Bubbi ósáttur við þáttaröð á RÚV – „Enginn talaði við mig“
Stundar kynlíf með eiginmanninum á hverjum einasta degi og opinberar ástæðuna
Borðaði ekkert nema fiskmeti í heilan mánuð – Áhrifin á heilsuna voru þessi
Hugsanlegar vendingar í deilu Beckham-fjölskyldunnar – Brooklyn býðst ótrúleg upphæð fyrir að gera þetta
Lyktaði undarlega árum saman en ástandið hefur lagast

Nýlegt

Sólveig Anna ósátt – „Ef ég fæ ekki skýr svör innan tveggja sólarhringa neita ég að borga þetta helvítis útvarpsgjald“
Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Segir bæjarstjóra víkja sér undan því að svara fyrir hrakningasögu Barnaskóla Kársness
Segir íslensk yfirvöld hafa tekið að sér hlutverk skúrksins í máli rússnesku tvíburanna – „Er þetta það sem við viljum“
Endurvekja áhuga sinn á Maguire
Arteta segir mönnum að sýna úr hverju þeir eru gerðir – „Óvenjulegt og sárt“
Segist hafa verið rænd röddinni eftir réttarhöldin frægu – „Og það er vandamálið“
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Glæpakvendi afhjúpað? – Grunuð um að eitra fyrir þremur börnum sínum á þakkargjörðardeginum
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum

Fyrrum Harvard-doktor telur sig hafa fundið staðsetningu guðs í alheiminum

Fyrrum Harvard-doktor telur sig hafa fundið staðsetningu guðs í alheiminum
Pressan
Í gær
Viðurkennir að hjónabandið er stöðug vinna
Pressan
Í gær
Hvað varð um Hillside-kyrkjarana? – Myrtu 10 ungar konur og ollu miklum ótta í Englaborginni
Pressan
Í gær

„Eftir að mér var bjargað, þegar ég kom aftur heim, þá vildi ég ekki ræða það sem gerðist við nokkurn mann“

„Eftir að mér var bjargað, þegar ég kom aftur heim, þá vildi ég ekki ræða það sem gerðist við nokkurn mann“
Pressan
Í gær

Ben litli hvarf sporlaust fyrir 35 árum – Óvænt bréf til móður hans gæti leyst ráðgátuna

Ben litli hvarf sporlaust fyrir 35 árum – Óvænt bréf til móður hans gæti leyst ráðgátuna
Pressan
Fyrir 2 dögum
Tannburstun og tannþráður – Skiptir máli hvort er gert á undan?
Pressan
Fyrir 2 dögum

Slátrari sökuð um að hafa myrt kærustu sína, hlutað niður lík hennar og svo grafið það í bakgarðinum

Slátrari sökuð um að hafa myrt kærustu sína, hlutað niður lík hennar og svo grafið það í bakgarðinum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Birti ógnvekjandi myndband af afskiptum ICE – „Við munum koma aftur og ná allri fjölskyldunni þinni“ 
Pressan
Fyrir 2 dögum
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Pressan
Fyrir 2 dögum

Útivistarfyrirtæki stefnir dragdrottningu

Útivistarfyrirtæki stefnir dragdrottningu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Birta myndband af því þegar lögreglumenn ruddust inn og handtóku Lucy Letby

Birta myndband af því þegar lögreglumenn ruddust inn og handtóku Lucy Letby
Pressan
Fyrir 3 dögum
Kíktu í myndavélina og trúðu ekki eigin augum þegar þau sáu hvað sendillinn gerði
Pressan
Fyrir 3 dögum
Kaup á farsíma eftir auglýsingu á Facebook enduðu með morði
Pressan
Fyrir 3 dögum

Mafíósi segist sannfærður um að Marilyn Monroe hafi verið myrt því hún ætlaði að afhjúpa valdamikla menn

Mafíósi segist sannfærður um að Marilyn Monroe hafi verið myrt því hún ætlaði að afhjúpa valdamikla menn
Pressan
Fyrir 4 dögum
Milljarðamæringar komnir með nóg og neita að þegja – „Skattleggið okkur. Skattleggið þá ofurríku“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Drama í Davos – Baulað á viðskiptaráðherrann og forseti Seðlabanka Evrópu gekk út
Pressan
Fyrir 4 dögum
Grátklökkur Harry segir konunglegt líf eiginkonunnar hafa verið algjör eymd
Pressan
Fyrir 4 dögum

Notaðist við gervilim fyrir nektaratriði í Landman – Og gaf honum nafn

Notaðist við gervilim fyrir nektaratriði í Landman – Og gaf honum nafn
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fjölskylda Renee Good lét framkvæmda krufningu og bráðabirgðaniðurstöður liggja nú fyrir

Fjölskylda Renee Good lét framkvæmda krufningu og bráðabirgðaniðurstöður liggja nú fyrir
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hæðist að Leavitt fyrir að þræta fyrir Íslands-ummæli forsetans – „Þú veist að það er til upptaka af þessu?“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Myndband sýnir skriðufallið á Nýja-Sjálandi – Margra saknað

Myndband sýnir skriðufallið á Nýja-Sjálandi – Margra saknað
Pressan
Fyrir 4 dögum
Bandarískur þingmaður vill opinbera aftöku á grunuðum morðingja
Pressan
Fyrir 4 dögum
„Deadpool-morðinginn“ myrti tvær konur – Lýsti hrottalegum morðunum í símtali við föður sinn
Pressan
Fyrir 5 dögum

Neglurnar eftir æfingu eru 10 sinnum óhreinni en klósettseta

Neglurnar eftir æfingu eru 10 sinnum óhreinni en klósettseta
Pressan
Fyrir 5 dögum

Hörmulegar fréttir af unga piltinum sem var bitinn af hákarli

Hörmulegar fréttir af unga piltinum sem var bitinn af hákarli
Pressan
Fyrir 5 dögum
5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Pressan
Fyrir 5 dögum
Samsæriskenning um skelfilegan atburð í sumar hrakin af vísindamönnum NASA