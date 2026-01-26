Fékk áfall þegar hann sá fréttirnar: „Hann lét mér líða eins vel og mögulegt var“

Sonny, sem er fyrrverandi flughermaður, var fljótur að kveikja á perunni hvaðan hann þekkti manninn.
Fyrir aðeins tveimur vikum hafði ungi maðurinn, Alex Pretti, sinnt Sonny eftir umfangsmikla skurðaðgerð sem hann gekkst undir. Alex var skurðhjúkrunarfræðingur að mennt og starfaði hjá Veterans Affairs Medical Center í Minneapolis.
„Ég er harmi sleginn. Sorgin nær alveg niður í dýpsta hluta hjartans,“ segir Sonny í viðtali við People. Hann gekkst undir níu klukkustunda hjartaaðgerð á spítalanum fyrir aðeins tveimur vikum og var Alex hjúkrunarfræðingurinn sem sinnti honum alla nóttina eftir aðgerðina.
Eiginkona Sonny, Kimberly Fouts, segir að hún hafi vitað að Sonny væri í góðum höndum um leið og hún hitti Alex fyrst á spítalanum.
„Ég gekk inn til hans eftir aðgerðina og Sonny var tengdur við svo margar vélar og nálar og slöngur. Alex var hjúkrunarfræðingurinn hans og hann létti strax andrúmsloftið,“ rifjar Kimberly upp.
„Það eru hjúkrunarfræðingar sem koma inn og segja varla neitt, en Alex var ekki þannig. Ég kunni virkilega vel við hann og mér leið strax vel með honum. Og mér fannst Sonny vera í öruggum höndum.“
„Ég man vel hvernig hann hughreysti mig, hjálpaði mér og sinnti starfi sínu af alúð,“ bætir Sonny við. „Hann lét mér líða eins vel og mögulegt var. Hann fékk mig til að hlæja nokkrum sinnum – og ég var alls ekki í neinu hláturstuði eftir þessa aðgerð.“
Hjónin bæði þekktu andlit Alex þegar þau sáu það í fréttunum síðastliðinn laugardag.
„Þetta er mjög sorglegt. Mér líkar alls ekki þessi þróun,“ segir Sonny um dauða Alex. „Ég er hvorki Demókrati né Repúblikani, en hvað í ósköpunum er að gerast í þessari borg okkar?“