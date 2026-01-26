Bandarískum TikTok-notendum brugðið yfir uppfærðum skilmálum vegna eigendaskiptanna

Bandarískum notendum miðilsins TikTok brá í brún fyrir helgi þegar forritið bað þá að samþykkja nýja skilmála. Uppfærslan á rætur að rekja til eigendaskipta en yfirvöld í Bandaríkjunum hótuðu að banna miðilinn í landinu ef bandarískur rekstur hans væri ekki í meirihlutaeigu bandarískra aðila. Eftir nokkur átök varð lendingin sú að fyrirtækið TikTok USDS Joint Ventures LLC var stofnað utan um reksturinn en meðal eigenda er fyrirtækið Oracle sem er í eigu athafnamannsins íhaldssama, Larry Ellison.
Þó að fæstir lesi skilmála forrita og miðla, hvað þá uppfærða skilmála, vakti þessi uppfærsla athygli. Þar eru notendur látnir samþykkja að miðillinn safni upplýsingum um staðsetningu notenda í gegnum GPS, að gervigreind miðilsins megi safna og geyma upplýsingum og að miðillinn megi nota gögn til að persónusníða auglýsingar og annað kostað efni.
Einn kafli úr skilmálunum hefur vakið sérstaka athygli, en að sögn TechCrunch var sambærilegan kafla að finna í fyrri skilmálum. Þar samþykkja notendur að miðillinn safni og geymi viðkvæmar persónuupplýsingar á borð við kynhneigð, kynlíf, kynvitund, ríkisborgararétt, innflytjendastöðu, trúarbrögð og andlega og líkamlega heilsu. Orðalagið í kaflanum er í samræmi við persónuverndarlög í Bandaríkjunum en þar er áskilið að notendur samþykki vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga.
Þó að orðalagið sé að mestu óbreytt hvað viðkvæmar persónuupplýsingar varðar fór það fyrir brjóstið á sumum bandarískum notendum. Tolla- og innflytjendaeftirlitið ICE hefur verið í hörðum aðgerðum gegn ólöglegum innflytjendum og óttuðust margir að nú stæði til að nota TikTok til að hafa uppi á fólki til að brottvísa.
NO ONE is talking about Tiktok’s latest update on their terms and services
-tracks your citizenship/immigration status
-Religious beliefs
-mental and physical health diagnosis
-your race
-if you’re TRANS or NONBINARY
-sexual preferences and orientation pic.twitter.com/ZOTu82Wja5
— GEEDEE (@GEEDEEzNutz) January 23, 2026
TikTok is now under “US” ownership.
Lots of red flags in the terms of service and privacy policy. pic.twitter.com/Eyf47vFbYj
— David Leavitt 🎲🎮🧙♂️🌈 (@DavidLeavitt) January 23, 2026
Reading through the new terms of TikTok and it feels like I’m signing a 360 deal. pic.twitter.com/pzVSFSX6zP
— Queendom | Career Coach & Resume Revisionist (@HumblyChic) January 23, 2026
Hey if anyone does not want to agree to TikTok’s terms and conditions & would like to permanently deactivate their account I found this on Reddit. Permanently deleted mine! pic.twitter.com/kwwVKkyJQI
— vinnencia (@HEATHENSCD) January 24, 2026
Yalllll I might actually delete tiktok … I love that app but omfg the new terms and rules are actual government overreach pic.twitter.com/GY9CtfZ9fx
— The Ant 🔮 (@theant02) January 24, 2026
Just tried to delete TikTok and my phone freaked out. I never agreed to any new terms. pic.twitter.com/ZblddjDrX9
— NecRo Catt ~ °Taylor’sVersion° 🫶🏻 (@necromanson13) January 26, 2026
I went to delete my Tiktok and… Yeaaah they don’t even give you the option to opt out and when I do try to opt out of the ad suggesting thing and it doesn’t even load. What do I even do? Do I just leave it? If I don’t agree will they still be able to view and use my data & info? pic.twitter.com/teaPo0QBUe
— Ari| Xavier’s New Year Bride | ⭐️🧜🏼♀️🐦⬛ (@PunchingDemons) January 26, 2026
Why is no one talking about the fact that the new TikTok TOS includes a key logger? Delete the app. Now. pic.twitter.com/Eu8QP2jyMZ
— Danarchist (@EdgeOfItAll) January 23, 2026