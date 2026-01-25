fbpx
Sunnudagur 25.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Viðurkennir að hjónabandið er stöðug vinna

Sunnudaginn 25. janúar 2026 16:30

Obama hjónin

Michelle Obama, fyrrum forsetafrú Bandaríkjanna, greindi frá því að hún og eiginmaður hennar Barack Obama, hafi farið í parameðferð og séu stöðugt að vinna að 33 ára hjónabandi sínu.

Í samtali við Alex Cooper í þættinum Call Her Daddy á miðvikudag sagðist Michelle vera mikill aðdáandi meðferðar

„Við höfum farið í parameðferð,“ sagði Michelle (62) um sjálfa sig og Barack (64). „Ég trúi á þá iðju að eiga þessi samtöl við hlutlaust fólk sem hjálpar þér að komast í gegnum þetta, og það er stöðug vinna.“

Hún útskýrði einnig að hlustendur ættu ekki að vera hræddir við meðferð því „við erum sífellt að vaxa, þróast og bæta okkur.“

Michelle sagðist hafa lært snemma í hjónabandi sínu að þau gætu ekki breytt hvort öðru.

„Ég hef lært að ég hef ekki stjórn á honum, rétt eins og hann hefur ekki stjórn á mér. Svo leyfum mér að vinna mína vinnu og honum að vinna okkar vinnu og síðan komum við saman sem heilar manneskjur.“

Hún lagði einnig áherslu á hversu mikilvægt það væri fyrir fólk að einbeita sér að því að bæta sjálft sig og að líða vel í eigin skinni.

„Byrjaðu að vinna í heilsunni þinni. Byrjaðu að finna fyrir sterkri sjálfsmynd. Byrjaðu að æfa sjálfsálit þitt. Byrjaðu að vinna í að byggja upp sambönd þín og vináttubönd. Byrjaðu að vinna að því að vera eins heil og þú getur verið, því þú getur ekki stjórnað hver mun elska þig, hverjum mun líka við þig, hver mun gefa þér vinnu, hver mun sjá þig eins og þú vilt vera séð, því allir hafa sína eigin hluti.“

Hvatti Michelle hlustendur til að einbeita sér að því að verða sjálfsöruggari einstaklingar frekar en að skilgreina sig út frá skoðunum annarra.

Hjónin með dætrum sínum

Michelle og Barack kynntust fyrst á lögmannsstofu seint á níunda áratugnum. Á þeim tíma var Michelle falið að vera leiðbeinandi hans áður en samband þeirra varð ástarsamband. Þau giftu sig árið 1992 og eiga tvær dætur: Maliu, 27 ára, og Sasha, 24 ára.

Í fyrra forðuðust hjónin orðróm um aðskilnað eftir að Michelle afþakkaði að sækja nokkra opinbera viðburði, þar á meðal jarðarför Jimmy Carter forseta og innsetningu Trumps forseta, sem báðir voru í janúar 2025. Heimildarmaður greindi PageSix frá því að Michelle hefði „útskrifast“ úr Washington D.C. eftir að hafa yfirgefið Hvíta húsið í janúar 2017.

