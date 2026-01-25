fbpx
Sunnudagur 25.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Glæpakvendi afhjúpað? – Grunuð um að eitra fyrir þremur börnum sínum á þakkargjörðardeginum

Sunnudaginn 25. janúar 2026 20:30

Gudrun Kaspar-Leinenkugel

Fimmtíu og tveggja ára gömul kona í Norður-Karólínu í Bandaríkjunum, að nafni Gudrun Caspar-Leinenkugel, hefur verið handtekin og ákærð fyrir morð á tveimur dætrum sínum og syni sem urðu fyrir banvænni eitrun í þakkargjörðarmáltíð á síðasta ári.

Gudrun er grunuð um að hafa sett efnið acetonitril í drykki hjá þremur manneskjum, tveimur dætrum og einum syni hennar. Efnið er notað í rafhlöður og skordýraeitur og getur myndað blásýru í líkamanum sem leiðir til eitrunar. Manneskjurnar þrjár sem urðu fyrir eitruninni létust allar.

Gudrun er einnig grunuð um morð á manni sem lést í eldsvoða árið 2007 er hjólhýsi sem hann bjó í brann til kaldra kola. Rannsókn þess máls hefur nýlega verið opnuð að nýju.

Ekki er vitað um morðástæðurnar á þessari stundu. Gudrun er fyrrverandi eigandi veitingahúsa og rak um tíma samtals sex veitingastaði og bari víðsvegar um Bandaríkin.

Nánar má lesa um málið hér.

