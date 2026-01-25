Fyrrum Harvard-doktor telur sig hafa fundið staðsetningu guðs í alheiminum

Fyrrverandi eðlisfræðingur við Harvard-háskóla heldur því fram að hann telji sig vita hvar guð sjálfur é með heimilifesti í alheiminum. Það er þó enginn að fara að heimsækja almættið enda er hann staðsetningin, samkvæmt dr. Michael Guillén, í 439 milljarða trilljón kílómetra fjarlægð eða þar um bil.
Dr. Guillén leggur áherslu á að ekki sé um að ræða skotheild vísindi heldur heimspekilegar og trúarlegar vangaveltur hans. Dr. Guillén, sem er ákaflega trúaður, styður hugmyndir sínar með blöndu af textum úr kristnu Biblíunni og eðlisfræðihugtakinu „kosmíska sjóndeildarhringnum“, sem markar þau mörk í alheiminum þaðan sem ljós getur nokkurn tíma náð til okkar jarðarbúa.
Samkvæmt lögmáli Hubble fjarlægjast fjarlægari vetrarbrautir okkur hraðar en þær sem eru nær, vegna útþenslu alheimsins. Guillén bendir á að það þýði að í tiltekinni fjarlægð fjarlægast hlutir okkur á ljóshraða og allt sem er handan þess sjóndeildarhrings verður að eilífu ósýnilegt frá jörðinni.
Í grein sem hann skrifaði fyrir Fox News tengir Guillén þetta við lýsingar Biblíunnar á himnaríki sem stað sem menn hafa ekki aðgang að á meðan þeir eru á lífi. Hann heldur því jafnframt fram að samkvæmt afstæðiskenningum Einsteins stöðvist tíminn við „kosmíska sjóndeildarhringinn“ og að þar ríki tímaleysi.
Þessar fullyrðingar hafa þó verið gagnrýndar harðlega af vísindamönnum. Samkvæmt ríkjandi skilningi í heimsfræði er kosmíski sjóndeildarhringurinn ekki raunverulegur staður þar sem tíminn stöðvast, heldur tiltekin athugunarmörk sem ráðast af sjónarhorni áhorfandans og útþenslu alheimsins.
Vísindamenn benda á að þótt atburðir handan sjóndeildarhringsins virðist hægari eða jafnvel „frosnir“ frá okkar sjónarhorni, þýði það ekki að tíminn stöðvist í raun. Um sé að ræða sjónhverfingu sem skapast vegna þess að ljós teygist á leið sinni í gegnum útþenjandi alheim.
Gagnrýnendur segja því að heimsfræðin sem Guillén styðst við sé röng túlkun á viðurkenndum hugtökum, þar sem athugunarmörk eru meðhöndluð eins og raunverulegur staður í geimnum. Fyrir utan að vera „mjög langt í burtu“ sé því ekkert sem bendi til þess að Guð, ef hann er til, haldi sig við kosmíska sjóndeildarhringinn.