Tannburstun og tannþráður – Skiptir máli hvort er gert á undan?

Tannburstun og tannþráður eru bæði nauðsynleg fyrir góða tannheilsu, en að gera þetta í réttri röð getur hjálpað til við að vernda tennur, tannhold og jafnvel hjartað.
Tannlæknar segja að það sé til rétt aðferð. Að gera eitt skref á undan öðru getur hjálpað til við að losa um matarleifar og gera seinna skrefið árangursríkara.
Viðhald góðrar munnhirðu snýst ekki bara um að forðast vondan andardrátt eða holur síðar meir. „Rannsóknir hafa sýnt að fólk sem hugsar vel um tennur sínar og tannhold nýtur einnig minni hættu á hjarta- og æðasjúkdómum, hefur betri stjórn á sykursýki og nýtur enn betri vitsmunalegrar heilsu með aldrinum,“ útskýrir Steven J. Katz, DDS, MS, forseti bandarísku tannréttingasamtakanna.
Tannþráður felur í sér að stinga einhverju þunnu (venjulega sérstöku bandi) á milli tannanna og færa bandið til að hjálpa til við að losa um allt sem á ekki að vera þar, sem styður við heilbrigði alls munnsins. „Notkun tannþráðs er einfalt en mikilvægt skref í að viðhalda heilbrigði munnsins, þar sem tannþráðurinn fjarlægir óhreinindi og tannstein af svæðum sem tannburstinn nær ekki til,“ segir Ashley Boling tannlæknir. „Þetta dregur úr hættu á holum, tannholdssjúkdómum og öðrum tannvandamálum.“
Það gæti hljómað óskynsamlegt að setja tannþráð á milli tannanna sem þú veist að eru enn óhreinar, en það er best að nota tannþráð fyrst og bursta síðan. „Með því að nota tannþráð fyrst eru matarleifar og tannsteinn fjarlægðar á milli tannanna, svæði sem tannbursti nær einfaldlega ekki til,“ segir Katz. „Að hreinsa þessi rými dregur ekki aðeins úr hættu á holum og tannholdssjúkdómum, heldur gerir það einnig kleift að flúoríðinn í tannkreminu nái betur til yfirborðs tannanna. Það þýðir sterkari glerungur, heilbrigðara tannhold og betri vörn gegn tannskemmdum.“
Boling er sammála. „Þú getur notað tannþráð fyrir eða eftir tannburstun svo lengi sem þú gerir það vandlega og nærð til svæða sem tannburstinn þinn nær ekki,“ segir hún. „Að nota tannþráð fyrirfram getur hins vegar hjálpað til við að losa um matarleifar og tannstein, sem gerir burstun árangursríkari.“
Besti tíminn til að nota tannþráð er sá tími sem þú heldur þig við á hverjum degi. „Fyrir marga er auðveldasta venjan að nota tannþráð á kvöldin fyrir tannburstun og rétt fyrir svefn,“ segir Katz. „Þannig ferðu að sofa með hreinan og heilbrigðan munn. Þegar notkun tannþráðs verður hluti af kvöldrútínunni þinni muntu fljótt taka eftir því að þér finnst eitthvað vanta ef þú sleppir tannþræðinum, næstum eins og að gleyma að þvo sér í framan eða læsa hurðinni.“
„Ég tel hefðbundinn tannþráð vera áhrifaríkastan til að skafa tannstein undan tannholdi, en verkfæri eins og tannþráðspírar eru frábærir kostir, sérstaklega fyrir þá sem eiga erfitt með handlagni eða nota tannréttingar,“ segir Boling. „Lykilatriðið er samkvæmni, besti tannþráðurinn er sá sem þú notar reglulega!“
„Regluleg tannburstun og notkun tannþráðs, ásamt reglulegum tannlæknaheimsóknum, er besta leiðin til að viðhalda góðri munnheilsu og forðast flóknar tannlæknaaðgerðir,“ segir Katz. Ef þú vilt fá sem mest út úr tannlæknavenjunni þinni er skynsamlegt að nota tannþráðinn áður en þú tannburstar svo að eins mikið af óhreinindum og mögulegt er sé fjarlægt.