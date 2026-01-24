fbpx
Laugardagur 24.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Ben litli hvarf sporlaust fyrir 35 árum – Óvænt bréf til móður hans gæti leyst ráðgátuna

Pressan
Laugardaginn 24. janúar 2026 20:30

Ben Needham um það leyti sem hann hvarf árið 1991

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Móðir bresks smábarns sem hvarf sporlaust á grískri paradísareyju fyrir 35 árum segir að bréf sem barst frá ókunnugum aðila hafi vakið upp von um að sonur hennar sé enn á lífi.

Ben Needham var aðeins 21 mánaða gamall þegar hann hvarf á eyjunni Kos þann 24. júlí 1991, eftir að hafa verið að leika sér fyrir utan sveitasetur afa síns og ömmu. DV fjallaði ítarlega um hvarf drengsins árið 2021 en málið hefur lengi verið eitt þekktasta óupplýsta barnahvarf Evrópu.

Sjá einnig: Hvað varð um Ben?

Umdeild játning á dánarbeðinu

Hvarf Ben vakti mikla athygli á sínum tíma og hefur verið rannsakað í þaula. Lífseigasta kenningin er sú að gröfumaður hafi óvart keyrt yfir drenginn í trjálundi skammt frá setri afa hans og ömmu. Sá hafi farið á taugum yfir slysinu og afráðið að grafa drenginn í stað þess að upplýsa um hvað gerst hafði.

Hermt er að þarlendur gröfumaður, Konstantions Barkas, hafi játað aðild sína að slysinu og yfirhylmingu á dánarbeði sínu en það hefur aldrei verið sannað. Ítarlegt leit hefur verið gerð á þeim stað sem slysið átti sér stað en ekkert hefur fundist sem gefur til kynna að sú saga sé sönn. Þá segist móðir Ben, Kerry Needham, ekki taka þessa kenningu trúanlega, þvert á móti er hún sannfærð um að Ben sé á lífi.

Kerry telur að hópur sígauna hafi rænt syni sínum og selt hann í fóstur. Grískur maður hafi tjáð afa Ben á sínum tíma að slíkur hópur hafi rænt barninu og flutt hann í skjóli nætur frá eyjunni.

Í umfjöllun Daily Mail í vikunni segir Kerry að útlit Ben hafi gert hann verðmætari en ella.

„Afanum var sagt að ljóst hár og blá augu þýddu að barnið myndi seljast á hærra verði,“ sagði hún og bætti við að þetta hefði í fyrstu hljómað ótrúlega, en orðið til þess að hún fór að rannsaka mansal í Grikklandi á þeim tíma.

Samkvæmt henni var barnamansal útbreitt í landinu á árunum 1950 til 1990 og hún telur að Ben gæti hafa verið fluttur af eyjunni um höfnina skömmu eftir hvarfið, án þess að sú leið hafi nokkru sinni verið rannsökuð til hlítar.

Fortíð kærastans gangi ekki upp

Stóru tíðindin eru þó þau að á dögunum barst Kerry bréf frá konu sem er fullviss um að kærasti hennar sé Ben. Fortíð hans gangi einfaldlega ekki upp og ýmislegt passi við þá kenningu að hann sé mögulega barn sem hafi verið selt í fóstur með ólöglegum hætti.

„Ég hoppaði ekki hæð mína af gleði,“ sagði Kerry Needham í samtali við breska fjölmiðla um viðbrögð sín við bréfinu. „Ég hef ekki séð mynd af manninum og hef mjög takmarkaðar upplýsingar, en þetta er engu að síður eitthvað sem þarf að rannsaka.“

Upplýsingarnar hafa verið framsendar til lögreglunnar í Suður-Yorkshire, sem hefur haft yfirumsjón með rannsókninni af hálfu Breta. Lögreglan hyggst láta framkvæma DNA-próf til að kanna hvort maðurinn geti verið Ben.

Lögreglan í Suður-Yorkshire staðfesti í yfirlýsingu að ný ábending væri til rannsóknar og að fjölskylda Bens yrði upplýst um framvinduna.

„Við munum halda áfram að styðja fjölskylduna í leit þeirra að sannleikanum um hvað gerðist 24. júlí 1991,“ sagði talsmaður lögreglunnar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Ben litli hvarf sporlaust fyrir 35 árum – Óvænt bréf til móður hans gæti leyst ráðgátuna
Pressan
Fyrir 31 mínútum
Hvað varð um Hillside-kyrkjarana? – Myrtu 10 ungar konur og ollu miklum ótta í Englaborginni
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
„Eftir að mér var bjargað, þegar ég kom aftur heim, þá vildi ég ekki ræða það sem gerðist við nokkurn mann“
Pressan
Í gær
Tannburstun og tannþráður – Skiptir máli hvort er gert á undan?
Pressan
Í gær
Slátrari sökuð um að hafa myrt kærustu sína, hlutað niður lík hennar og svo grafið það í bakgarðinum
Pressan
Í gær
Birti ógnvekjandi myndband af afskiptum ICE – „Við munum koma aftur og ná allri fjölskyldunni þinni“ 
Pressan
Í gær
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Pressan
Í gær
Útivistarfyrirtæki stefnir dragdrottningu

Mest lesið

Trump birtir nýja en stórskrýtna Grænlandsmynd – „Hver er þá tilgangurinn hérna?“
Segir RÚV hafa tekið íslenska sjónvarpsþáttaröð úr birtingu og muni ekki birta hana aftur fyrr en að uppfylltum skilyrðum
Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Mjög forvitinn um lífið á Íslandi – „Orðinn mjög þreyttur á þessari kæfandi íhaldsstefnu“
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“

Nýlegt

Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Trump birtir nýja en stórskrýtna Grænlandsmynd – „Hver er þá tilgangurinn hérna?“
Hæsta verðlaunafé sem sést hefur hjá konunum
Stórleikararnir ýta enn á ný undir slúðursöguna – „Ó, Woody, ég þekkti… föður þinn“
Ólgan eykst í London – Ætla sér að fara ódýra leið til að fylla skarð stjörnunnar
„Guð minn góður, við þurfum eiginlega að fara að tala um eitthvað annað því mig langar að hoppa upp í næstu vél aftur“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kaup á farsíma eftir auglýsingu á Facebook enduðu með morði
Pressan
Fyrir 2 dögum

Mafíósi segist sannfærður um að Marilyn Monroe hafi verið myrt því hún ætlaði að afhjúpa valdamikla menn

Mafíósi segist sannfærður um að Marilyn Monroe hafi verið myrt því hún ætlaði að afhjúpa valdamikla menn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Milljarðamæringar komnir með nóg og neita að þegja – „Skattleggið okkur. Skattleggið þá ofurríku“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Drama í Davos – Baulað á viðskiptaráðherrann og forseti Seðlabanka Evrópu gekk út
Pressan
Fyrir 2 dögum

Grátklökkur Harry segir konunglegt líf eiginkonunnar hafa verið algjör eymd

Grátklökkur Harry segir konunglegt líf eiginkonunnar hafa verið algjör eymd
Pressan
Fyrir 2 dögum

Notaðist við gervilim fyrir nektaratriði í Landman – Og gaf honum nafn

Notaðist við gervilim fyrir nektaratriði í Landman – Og gaf honum nafn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fjölskylda Renee Good lét framkvæmda krufningu og bráðabirgðaniðurstöður liggja nú fyrir
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hæðist að Leavitt fyrir að þræta fyrir Íslands-ummæli forsetans – „Þú veist að það er til upptaka af þessu?“

Hæðist að Leavitt fyrir að þræta fyrir Íslands-ummæli forsetans – „Þú veist að það er til upptaka af þessu?“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Myndband sýnir skriðufallið á Nýja-Sjálandi – Margra saknað
Pressan
Fyrir 2 dögum
Bandarískur þingmaður vill opinbera aftöku á grunuðum morðingja
Pressan
Fyrir 3 dögum

„Deadpool-morðinginn“ myrti tvær konur – Lýsti hrottalegum morðunum í símtali við föður sinn

„Deadpool-morðinginn“ myrti tvær konur – Lýsti hrottalegum morðunum í símtali við föður sinn
Pressan
Fyrir 3 dögum

Neglurnar eftir æfingu eru 10 sinnum óhreinni en klósettseta

Neglurnar eftir æfingu eru 10 sinnum óhreinni en klósettseta
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hörmulegar fréttir af unga piltinum sem var bitinn af hákarli
Pressan
Fyrir 3 dögum
5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Pressan
Fyrir 3 dögum

Samsæriskenning um skelfilegan atburð í sumar hrakin af vísindamönnum NASA

Samsæriskenning um skelfilegan atburð í sumar hrakin af vísindamönnum NASA
Pressan
Fyrir 3 dögum
Tók Nintendo-tölvuna af 11 ára syni sínum og var skotinn til bana
Pressan
Fyrir 4 dögum
Var komin 28 vikur á leið þegar hún komst að því að eiginmaðurinn væri barnaníðingur
Pressan
Fyrir 4 dögum
Kona sökuð um kynferðislega áreitni í lest
Pressan
Fyrir 4 dögum

Trump-tollarnir bitna nánast alfarið á Bandaríkjamönnum samkvæmt nýrri rannsókn

Trump-tollarnir bitna nánast alfarið á Bandaríkjamönnum samkvæmt nýrri rannsókn
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fékk tíu ára fangelsi fyrir að ógna lögreglumanni með keðjusög

Fékk tíu ára fangelsi fyrir að ógna lögreglumanni með keðjusög
Pressan
Fyrir 4 dögum
ICE ruddist inn á heimili bandarísks ríkisborgara – Leiddur út á nærbuxunum á meðan afabarnið hágrét
Pressan
Fyrir 4 dögum

Hákarl réðst á 12 ára dreng – Fjölskyldan veitir upplýsingar um líðan hans

Hákarl réðst á 12 ára dreng – Fjölskyldan veitir upplýsingar um líðan hans
Pressan
Fyrir 4 dögum
Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Smábærinn sem Pútín gæti notað sem afsökun til að ráðast á NATO
Pressan
Fyrir 4 dögum

Auðkýfingar 4000 sinnum líklegri til að gegna pólitískum valdastöðum

Auðkýfingar 4000 sinnum líklegri til að gegna pólitískum valdastöðum
Pressan
Fyrir 4 dögum

5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki

5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki
Pressan
Fyrir 5 dögum
Hugmyndafræðingur Pútíns vill að hann ráðist inn í þessi sjö ríki
Pressan
Fyrir 5 dögum
Harry er mættur og tilbúinn í lokaslaginn við bresk slúðurblöð