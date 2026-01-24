Ben litli hvarf sporlaust fyrir 35 árum – Óvænt bréf til móður hans gæti leyst ráðgátuna

Móðir bresks smábarns sem hvarf sporlaust á grískri paradísareyju fyrir 35 árum segir að bréf sem barst frá ókunnugum aðila hafi vakið upp von um að sonur hennar sé enn á lífi.
Ben Needham var aðeins 21 mánaða gamall þegar hann hvarf á eyjunni Kos þann 24. júlí 1991, eftir að hafa verið að leika sér fyrir utan sveitasetur afa síns og ömmu. DV fjallaði ítarlega um hvarf drengsins árið 2021 en málið hefur lengi verið eitt þekktasta óupplýsta barnahvarf Evrópu.
Hvarf Ben vakti mikla athygli á sínum tíma og hefur verið rannsakað í þaula. Lífseigasta kenningin er sú að gröfumaður hafi óvart keyrt yfir drenginn í trjálundi skammt frá setri afa hans og ömmu. Sá hafi farið á taugum yfir slysinu og afráðið að grafa drenginn í stað þess að upplýsa um hvað gerst hafði.
Hermt er að þarlendur gröfumaður, Konstantions Barkas, hafi játað aðild sína að slysinu og yfirhylmingu á dánarbeði sínu en það hefur aldrei verið sannað. Ítarlegt leit hefur verið gerð á þeim stað sem slysið átti sér stað en ekkert hefur fundist sem gefur til kynna að sú saga sé sönn. Þá segist móðir Ben, Kerry Needham, ekki taka þessa kenningu trúanlega, þvert á móti er hún sannfærð um að Ben sé á lífi.
Kerry telur að hópur sígauna hafi rænt syni sínum og selt hann í fóstur. Grískur maður hafi tjáð afa Ben á sínum tíma að slíkur hópur hafi rænt barninu og flutt hann í skjóli nætur frá eyjunni.
Í umfjöllun Daily Mail í vikunni segir Kerry að útlit Ben hafi gert hann verðmætari en ella.
„Afanum var sagt að ljóst hár og blá augu þýddu að barnið myndi seljast á hærra verði,“ sagði hún og bætti við að þetta hefði í fyrstu hljómað ótrúlega, en orðið til þess að hún fór að rannsaka mansal í Grikklandi á þeim tíma.
Samkvæmt henni var barnamansal útbreitt í landinu á árunum 1950 til 1990 og hún telur að Ben gæti hafa verið fluttur af eyjunni um höfnina skömmu eftir hvarfið, án þess að sú leið hafi nokkru sinni verið rannsökuð til hlítar.
Stóru tíðindin eru þó þau að á dögunum barst Kerry bréf frá konu sem er fullviss um að kærasti hennar sé Ben. Fortíð hans gangi einfaldlega ekki upp og ýmislegt passi við þá kenningu að hann sé mögulega barn sem hafi verið selt í fóstur með ólöglegum hætti.
„Ég hoppaði ekki hæð mína af gleði,“ sagði Kerry Needham í samtali við breska fjölmiðla um viðbrögð sín við bréfinu. „Ég hef ekki séð mynd af manninum og hef mjög takmarkaðar upplýsingar, en þetta er engu að síður eitthvað sem þarf að rannsaka.“
Upplýsingarnar hafa verið framsendar til lögreglunnar í Suður-Yorkshire, sem hefur haft yfirumsjón með rannsókninni af hálfu Breta. Lögreglan hyggst láta framkvæma DNA-próf til að kanna hvort maðurinn geti verið Ben.
Lögreglan í Suður-Yorkshire staðfesti í yfirlýsingu að ný ábending væri til rannsóknar og að fjölskylda Bens yrði upplýst um framvinduna.
„Við munum halda áfram að styðja fjölskylduna í leit þeirra að sannleikanum um hvað gerðist 24. júlí 1991,“ sagði talsmaður lögreglunnar.