fbpx
Föstudagur 23.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Útivistarfyrirtæki stefnir dragdrottningu

Pressan
Föstudaginn 23. janúar 2026 19:30

Pattie Gonia í nóvember í fyrra.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bandaríska útivistarfyrirtækið Patagonia hefur höfðað mál draglistamanninum Wyn Wiley sem kemur fram undir nafninu Pattie Gonia.

Eins og glöggir lesendur átta sig eflaust á er það nafnið sem forsvarsmenn fyrirtækisins eru ósáttir með og telja þeir að það líkist um of nafni fyrirtækisins.

Telja forsvarsmenn Patagonia Wyn hafi skaðað ímynd fyrirtækisins og nýtt sér vörumerki og hönnun Patagonia til að selja varning.

Í frétt New York Post kemur fram að samkvæmt kæru sem lögð var fram í þessari viku fyrir alríkisdómstóli í Kaliforníu náðu Patagonia og Wiley samkomulagi árið 2022, þar sem Wiley samþykkti að virða vörumerki fyrirtækisins og nota persónusköpun sína í þágu aktívisma en ekki í þágu viðskipta.

Patagonia segir að þetta hafi breyst þegar Wiley sótti fyrir skemmstu um hjá bandarísku einkaleyfa- og vörumerkjastofnuninni (USPTO) að skrá „PATTIE GONIA“ fyrir ýmsa viðskiptalega notkun, þar á meðal fatnað og sölu á varningi.

Patagonia heldur því fram að notkun Wiley á nafninu Pattie Gonia til að auglýsa útivistarviðburði og fyrirlestra tengda umhverfisvernd skarist við hlutverk og markmið fyrirtækisins.

Wiley hefur notast við nafnið Pattie Gonia frá árinu 2018 og látið sig ýmis málefni varða. Gekk Wiley til dæmis 100 mílur í dragbúningi til að safna fé fyrir samtök sem berjast fyrir náttúruvernd.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 57 mínútum
Útivistarfyrirtæki stefnir dragdrottningu
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Birta myndband af því þegar lögreglumenn ruddust inn og handtóku Lucy Letby
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Kíktu í myndavélina og trúðu ekki eigin augum þegar þau sáu hvað sendillinn gerði
Pressan
Í gær
Kaup á farsíma eftir auglýsingu á Facebook enduðu með morði
Pressan
Í gær
Mafíósi segist sannfærður um að Marilyn Monroe hafi verið myrt því hún ætlaði að afhjúpa valdamikla menn
Pressan
Í gær
Milljarðamæringar komnir með nóg og neita að þegja – „Skattleggið okkur. Skattleggið þá ofurríku“
Pressan
Í gær
Drama í Davos – Baulað á viðskiptaráðherrann og forseti Seðlabanka Evrópu gekk út

Mest lesið

Urðar yfir fyrrum eiginmann sinn – Segir það honum að kenna að hún er skítblönk í dag
Guðrún Nanna varar við trendinu sem er að tröllríða öllu
Gamall félagi David Beckham brjálaður og stígur fram – Opnar sig um hvernig hann hagar sér í raun og veru
Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna
Kíktu í myndavélina og trúðu ekki eigin augum þegar þau sáu hvað sendillinn gerði

Nýlegt

Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna
„Dæmið mig af verkum mínum, ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri“
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði
Mikil vonbrigði í Malmö
Tvö stór nöfn efst á blaði í Sádí Arabíu fyrir sumarið
Enn kjaftað um framtíð Zirkzee hjá United
Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Hafna fyrsta tilboði í norska framherjann
Pressan
Í gær
Fjölskylda Renee Good lét framkvæmda krufningu og bráðabirgðaniðurstöður liggja nú fyrir
Pressan
Í gær

Hæðist að Leavitt fyrir að þræta fyrir Íslands-ummæli forsetans – „Þú veist að það er til upptaka af þessu?“

Hæðist að Leavitt fyrir að þræta fyrir Íslands-ummæli forsetans – „Þú veist að það er til upptaka af þessu?“
Pressan
Í gær
Myndband sýnir skriðufallið á Nýja-Sjálandi – Margra saknað
Pressan
Í gær
Bandarískur þingmaður vill opinbera aftöku á grunuðum morðingja
Pressan
Í gær

„Deadpool-morðinginn“ myrti tvær konur – Lýsti hrottalegum morðunum í símtali við föður sinn

„Deadpool-morðinginn“ myrti tvær konur – Lýsti hrottalegum morðunum í símtali við föður sinn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Neglurnar eftir æfingu eru 10 sinnum óhreinni en klósettseta

Neglurnar eftir æfingu eru 10 sinnum óhreinni en klósettseta
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hörmulegar fréttir af unga piltinum sem var bitinn af hákarli
Pressan
Fyrir 2 dögum

5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá

5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Pressan
Fyrir 2 dögum
Samsæriskenning um skelfilegan atburð í sumar hrakin af vísindamönnum NASA
Pressan
Fyrir 2 dögum
Tók Nintendo-tölvuna af 11 ára syni sínum og var skotinn til bana
Pressan
Fyrir 2 dögum

Var komin 28 vikur á leið þegar hún komst að því að eiginmaðurinn væri barnaníðingur

Var komin 28 vikur á leið þegar hún komst að því að eiginmaðurinn væri barnaníðingur
Pressan
Fyrir 3 dögum

Kona sökuð um kynferðislega áreitni í lest

Kona sökuð um kynferðislega áreitni í lest
Pressan
Fyrir 3 dögum
Trump-tollarnir bitna nánast alfarið á Bandaríkjamönnum samkvæmt nýrri rannsókn
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fékk tíu ára fangelsi fyrir að ógna lögreglumanni með keðjusög
Pressan
Fyrir 3 dögum

ICE ruddist inn á heimili bandarísks ríkisborgara – Leiddur út á nærbuxunum á meðan afabarnið hágrét

ICE ruddist inn á heimili bandarísks ríkisborgara – Leiddur út á nærbuxunum á meðan afabarnið hágrét
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hákarl réðst á 12 ára dreng – Fjölskyldan veitir upplýsingar um líðan hans
Pressan
Fyrir 3 dögum
Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Smábærinn sem Pútín gæti notað sem afsökun til að ráðast á NATO
Pressan
Fyrir 3 dögum

Auðkýfingar 4000 sinnum líklegri til að gegna pólitískum valdastöðum

Auðkýfingar 4000 sinnum líklegri til að gegna pólitískum valdastöðum
Pressan
Fyrir 3 dögum

5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki

5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hugmyndafræðingur Pútíns vill að hann ráðist inn í þessi sjö ríki
Pressan
Fyrir 4 dögum

Harry er mættur og tilbúinn í lokaslaginn við bresk slúðurblöð

Harry er mættur og tilbúinn í lokaslaginn við bresk slúðurblöð
Pressan
Fyrir 4 dögum
Lögreglustjórinn í Minneapolis titraði af reiði þegar hann sá myndband af ICE handtaka fatlaða konu – „Guð minn góður“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Var rekinn frá Gucci fyrir að vera „of feitur“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Sjáðu furðulegt bréf Trumps: Fékk ekki Nóbelsverðlaun og ekki lengur skuldbundinn til að hugsa bara um frið

Sjáðu furðulegt bréf Trumps: Fékk ekki Nóbelsverðlaun og ekki lengur skuldbundinn til að hugsa bara um frið
Pressan
Fyrir 4 dögum

Sonur stríðsherrans þungt haldinn eftir bílslys

Sonur stríðsherrans þungt haldinn eftir bílslys
Pressan
Fyrir 4 dögum
Eldaði kjúkling með nýstárlegri aðferð og netverjar ekki á eitt sáttir – „Þetta lítur ógeðslega út“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hús Hackman á markað ári eftir að lík hjónanna fundust þar