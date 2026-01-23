fbpx
Föstudagur 23.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni

Pressan
Föstudaginn 23. janúar 2026 20:03

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Donald Trump Bandaríkjaforseti sármóðgaði Breta í dag þegar hann fullyrti að breskir hermenn hefðu haldið sig frá fremstu víglínu í Afganistan.

„Þeir segjast hafa sent einhverja hermenn til Afganistans, og þeir gerðu það, en þeir héldu sig til hlés, frá fremstu víglínum,“ sagði Trump í samtali við Fox fréttastofuna í gærkvöldi.

Missti þrjá útlimi

Harry Bretaprins hefur sent frá sér yfirlýsingu og sagði að Bretarnir sem börðust og létu lífið í Afganistan eigi skilið virðingu og að farið sé með rétt mál um fórnir þeirra.

„Árið 2001 virkjaði NATO í fyrsta og eina skiptið í sögunni 5. grein NATO-samningsins. Það þýddi að öllum bandamönnum bar skylda til að standa með Bandaríkjunum í Afganistan, í þágu sameiginlegra öryggishagsmuna okkar. Bandamenn svöruðu þessu kalli.“

Harry bendir á að stríðið hafi breytt þúsundum lífa til frambúðar. Mæður og feður þurftu að jarða syni sína og dætur. Börn misstu foreldri. Fjölskyldur sátu uppi með kostnaðinn. Sjálfur var Harry í tvígang sendur til Afganistan á meðan hann gegndi herþjónustu.

„Þessar fórnir eiga það skilið að njóta sannmælis og virðingar.“

Uppgjafahermaðurinn Andy Reid missti þrjá útlimi í Afganistan árið 2009. Hann fagnar yfirlýsingu Harry Bretaprins og krefst þess að Trump biðjist afsökunar.

„Trump var augljóslega ekki þarna, svo hann getur ekki mögulega hafa upplifað það sem átti sér stað í skotgröfunum. Augljóslega vorum við á fremstu víglínu að berjast. Mér finnst þetta mjög, mjög dónalegt. Þetta fær mann til að stoppa og hugsa: voru fórnirnar sem ég færði þess virði?“

Aldrei séð Starmer jafn reiðan

Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands segir ummælin hneykslanleg.

„Ég tel ummæli Trumps forseta móðgandi og hreint út sagt hneykslanleg. Og það kemur mér ekki á óvart að þau hafi sært ástvini þeirra sem létu lífið eða særðust.“

Starmer bætti við að hefði hann sjálfur misst annað eins út úr sér myndi hann hiklaust biðjast afsökunar.

Blaðamaður Sky News segist aldrei hafa séð Starmer jafn reiðan, en hann sé þekktur fyrir jafnaðargeð. Hann hafi nánast titrað af reiði þegar hann ræddi ummæli Trumps. Alls létu 1.160 hermenn frá bandamönnum Bandaríkjanna lífið í Afganistan. Þar af voru 457 Bretar.

„Donald Trump hefur rangt fyrir sér. Í 20 ár börðust hersveitir okkar hetjulega við hlið bandarísku hermannanna í Afganistan,“ skrifaði Nigal Farage, leiðtogi Reform UK, á X. Hann birti myndband með færslunni þar sem hann tók fram að Bretar hafi staðið þétt við hlið Bandaríkjanna á vígstöðum öll 20 árin og hafi hlutfallslega varið sama fjármagni og orðið fyrir sama manntjóni og Bandaríkin. Það sama eigi reyndar við um Danmörku og fleiri ríki. Þessi ummæli forsetans væru því ekki sanngjörn.

Sár og reið

Breskir miðlar ræða nú við uppgjafahermenn og ástvini þeirra sem féllu í stríðinu. Ekkjan Nikki Scott segist í samtali við BBC vera í áfalli en að hún sé að reyna að halda í jákvæðnina.

„Það er svo mikilvægt að muna þær fórnir sem fólkið færði.“

Monica Kershaw er móðir hermanns sem féll í Afganistan en hún kallar eftir því að Trump verði sendur á fremstu víglínur. Sonur hennar, Christopher, var aðeins 19 ára þegar hann lést. Hún segist velta því fyrir sér hvað sonur hennar væri að gera í dag hefði hann lifað stríðið af.

„Ég sakna hans stöðugt. Ég fer að sofa á kvöldin og andlit hans er það eina sem ég sé þegar ég loka augunum.“

David Williamson er formaður samtaka uppgjafahermanna sem kallast Armed Forces and Veterans Brekfast Clubs. Hann telur að Trump ætti að biðjast afsökunar. Williamson segist í dag hafa fengið fjölda símtala frá uppgjafahermönnum sem börðust í Afganistan. Þeir eru mjög sárir.

„Við erum með einn uppgjafahermann sem glímir við áfallastreitursökun því hann varð vitni að því er vinur hans var sprengdur í loft upp. Ef það er ekki að vera á fremstu víglínu, þá veit ég ekki hvað í því felst.“

Stuðningur frá Bandaríkjunum

Bandaríkjamaðurinn Don Bacon situr á þingi fyrir Repúblikanaflokkinn en hann segir að ummæli Trumps hafi líklega byggst á vanþekkingu. Trump viti líklega ekki hvernig aðstæður voru í Afganistan. Sjálfur segist Bacon fullkomlega meðvitaður um það að hermenn bandamanna stóðu þétt við hlið bandarískra hermanna bæði í Afganistan og í Írak.

Eins hafa bandarískir uppgjafahermenn stigið fram og sent vinum sínum frá NATO-ríkjunum stuðningskveðjur.

Shawn VanDiver var í sjóhernum og segist ekki vita hvað hefði orðið um hann án bandamanna.

„Ég er bálreiður yfir því að forsetinn sé að gera lítið úr framlagi þeirra“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Útivistarfyrirtæki stefnir dragdrottningu
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Birta myndband af því þegar lögreglumenn ruddust inn og handtóku Lucy Letby
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Kíktu í myndavélina og trúðu ekki eigin augum þegar þau sáu hvað sendillinn gerði
Pressan
Í gær
Kaup á farsíma eftir auglýsingu á Facebook enduðu með morði
Pressan
Í gær
Mafíósi segist sannfærður um að Marilyn Monroe hafi verið myrt því hún ætlaði að afhjúpa valdamikla menn
Pressan
Í gær
Milljarðamæringar komnir með nóg og neita að þegja – „Skattleggið okkur. Skattleggið þá ofurríku“
Pressan
Í gær
Drama í Davos – Baulað á viðskiptaráðherrann og forseti Seðlabanka Evrópu gekk út

Mest lesið

Urðar yfir fyrrum eiginmann sinn – Segir það honum að kenna að hún er skítblönk í dag
Guðrún Nanna varar við trendinu sem er að tröllríða öllu
Gamall félagi David Beckham brjálaður og stígur fram – Opnar sig um hvernig hann hagar sér í raun og veru
Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna
Kíktu í myndavélina og trúðu ekki eigin augum þegar þau sáu hvað sendillinn gerði

Nýlegt

Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna
„Dæmið mig af verkum mínum, ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri“
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði
Mikil vonbrigði í Malmö
Tvö stór nöfn efst á blaði í Sádí Arabíu fyrir sumarið
Enn kjaftað um framtíð Zirkzee hjá United
Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Hafna fyrsta tilboði í norska framherjann
Pressan
Í gær
Fjölskylda Renee Good lét framkvæmda krufningu og bráðabirgðaniðurstöður liggja nú fyrir
Pressan
Í gær

Hæðist að Leavitt fyrir að þræta fyrir Íslands-ummæli forsetans – „Þú veist að það er til upptaka af þessu?“

Hæðist að Leavitt fyrir að þræta fyrir Íslands-ummæli forsetans – „Þú veist að það er til upptaka af þessu?“
Pressan
Í gær
Myndband sýnir skriðufallið á Nýja-Sjálandi – Margra saknað
Pressan
Í gær
Bandarískur þingmaður vill opinbera aftöku á grunuðum morðingja
Pressan
Í gær

„Deadpool-morðinginn“ myrti tvær konur – Lýsti hrottalegum morðunum í símtali við föður sinn

„Deadpool-morðinginn“ myrti tvær konur – Lýsti hrottalegum morðunum í símtali við föður sinn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Neglurnar eftir æfingu eru 10 sinnum óhreinni en klósettseta

Neglurnar eftir æfingu eru 10 sinnum óhreinni en klósettseta
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hörmulegar fréttir af unga piltinum sem var bitinn af hákarli
Pressan
Fyrir 2 dögum

5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá

5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Pressan
Fyrir 2 dögum
Samsæriskenning um skelfilegan atburð í sumar hrakin af vísindamönnum NASA
Pressan
Fyrir 2 dögum
Tók Nintendo-tölvuna af 11 ára syni sínum og var skotinn til bana
Pressan
Fyrir 2 dögum

Var komin 28 vikur á leið þegar hún komst að því að eiginmaðurinn væri barnaníðingur

Var komin 28 vikur á leið þegar hún komst að því að eiginmaðurinn væri barnaníðingur
Pressan
Fyrir 3 dögum

Kona sökuð um kynferðislega áreitni í lest

Kona sökuð um kynferðislega áreitni í lest
Pressan
Fyrir 3 dögum
Trump-tollarnir bitna nánast alfarið á Bandaríkjamönnum samkvæmt nýrri rannsókn
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fékk tíu ára fangelsi fyrir að ógna lögreglumanni með keðjusög
Pressan
Fyrir 3 dögum

ICE ruddist inn á heimili bandarísks ríkisborgara – Leiddur út á nærbuxunum á meðan afabarnið hágrét

ICE ruddist inn á heimili bandarísks ríkisborgara – Leiddur út á nærbuxunum á meðan afabarnið hágrét
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hákarl réðst á 12 ára dreng – Fjölskyldan veitir upplýsingar um líðan hans
Pressan
Fyrir 3 dögum
Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Smábærinn sem Pútín gæti notað sem afsökun til að ráðast á NATO
Pressan
Fyrir 3 dögum

Auðkýfingar 4000 sinnum líklegri til að gegna pólitískum valdastöðum

Auðkýfingar 4000 sinnum líklegri til að gegna pólitískum valdastöðum
Pressan
Fyrir 3 dögum

5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki

5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hugmyndafræðingur Pútíns vill að hann ráðist inn í þessi sjö ríki
Pressan
Fyrir 4 dögum

Harry er mættur og tilbúinn í lokaslaginn við bresk slúðurblöð

Harry er mættur og tilbúinn í lokaslaginn við bresk slúðurblöð
Pressan
Fyrir 4 dögum
Lögreglustjórinn í Minneapolis titraði af reiði þegar hann sá myndband af ICE handtaka fatlaða konu – „Guð minn góður“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Var rekinn frá Gucci fyrir að vera „of feitur“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Sjáðu furðulegt bréf Trumps: Fékk ekki Nóbelsverðlaun og ekki lengur skuldbundinn til að hugsa bara um frið

Sjáðu furðulegt bréf Trumps: Fékk ekki Nóbelsverðlaun og ekki lengur skuldbundinn til að hugsa bara um frið
Pressan
Fyrir 4 dögum

Sonur stríðsherrans þungt haldinn eftir bílslys

Sonur stríðsherrans þungt haldinn eftir bílslys
Pressan
Fyrir 4 dögum
Eldaði kjúkling með nýstárlegri aðferð og netverjar ekki á eitt sáttir – „Þetta lítur ógeðslega út“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hús Hackman á markað ári eftir að lík hjónanna fundust þar