Föstudagur 23.janúar 2026

Birti ógnvekjandi myndband af afskiptum ICE – „Við munum koma aftur og ná allri fjölskyldunni þinni“ 

Pressan
Föstudaginn 23. janúar 2026 21:30

Útlendingaeftirlit Bandaríkjanna, ICE, veldur nú hverju fjaðrafokinu á eftir öðru. Fulltrúar eftirlitsins hafa nú tekið upp á því að ryðjast inn til fólks án dómsúrskurðar en þetta hefur vakið mikinn ugg.

Cristian Vaca er innflytjandi frá Ekvador og segir farir sínar ekki sléttar. Hann náði því á myndband þegar ICE mætti að heimili hans í Maine. Þar sést fulltrúi eftirlitsins halla sér að rúðu á útidyrahurðinni og segja: „Við munum koma aftur og ná allri fjölskyldunni þinni, skilur þú það?“

Vaca segir að þetta hafi verið gífurlega óhugnanlegt. Hann ákvað að halda ró sinni þegar hann svaraði fulltrúanum og sagði: „Ókei, ekkert mál.“

Hann ræddi við Assiciated Press eftir að hann birti myndbandið á miðvikudaginn.

„Þeir hótuðu því að snúa aftur og ná fjölskyldu minni ef ég kæmi ekki út og færi með þeim, þeir myndu ná fjölskyldu minni. Hótunin beindist gegn fjölskyldu minni.

Til að vera hreinskilinn þá varð ég dauðhræddur, eins og flestir hefðu orðið í þessum aðstæðum þegar fjölskyldu manns er ógnað, ég fór að hugsa um son minn, hvað hann er saklaus og að hann vissi ekki hvað var að eiga sér stað á meðan ég ræddi við þá.“

Vaca kom til Bandaríkjanna í september árið 2023. Hann sótti um landvistarleyfi og mál hans er í vinnslu. Nýlega átti hann að mæta til dómara, en þinghaldinu var frestað. Hann er með vinnuleyfi og kennitölu.

People leitaði viðbragða frá heimavarnaráðuneytinu, en ráðuneytið heldur því fram að aðgerðir ICE í Maine beinist gegn innflytjendum sem hafa ólöglega dvöl í landinu og hafa auk þess framið glæpi.

Hér má sjá myndbandið sem Vaca tók.

