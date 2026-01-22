Myndband sýnir skriðufallið á Nýja-Sjálandi – Margra saknað

Erlendir ferðamenn, þar á meðal Ástralar, voru á svæðinu og lentu meðal annars hjólhýsi, tjöld, ökutæki og salernisaðstaða á svæðinu undir skriðunni.
Í umfjöllun Mail Online kemur fram að kona, sem varaði aðra við yfirvofandi skriðufalli nokkru áður en hún féll, hafi sjálf grafist undir rústunum. Konan er nú hyllt sem hetja en örvæntingarfullar leitaraðgerðir hafa staðið yfir síðustu klukkustundirnar.
Konan er sögð hafa hlaupið í ofboði um svæðið klukkan 5 í morgun að staðartíma og varað fólk við yfirvofandi hættu. Skriðan féll um klukkan 09:30 að staðartíma þegar konan var inni á salernisaðstöðu tjaldsvæðisins og grófst hún undir. Mikil úrkoma hefur verið á svæðinu síðustu daga.
Í fréttum nýsjálenskra fjölmiðla kemur fram að neyðaróp hafi heyrst úr aðstöðubyggingunni en þau þagnað um fimmtán mínútum eftir að skriðan féll. Viðbragðsaðilar sem mættu á vettvang þurftu frá að hverfa um tíma af ótta við að önnur skriða myndi falla.
Tim Anderson, yfirmaður lögreglu á svæðinu, segir óvíst hversu margir grófust undir en óttast er að þeir séu allt að tíu talsins.