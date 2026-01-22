fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Myndband sýnir skriðufallið á Nýja-Sjálandi – Margra saknað

Pressan
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 08:23

Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Börn eru á meðal þeirra sem saknað er eftir að stór skrið féll yfir vinsælt tjaldsvæði á Norðureyju Nýja-Sjálands í morgun að staðartíma.

Erlendir ferðamenn, þar á meðal Ástralar, voru á svæðinu og lentu meðal annars hjólhýsi, tjöld, ökutæki og salernisaðstaða á svæðinu undir skriðunni.

Í umfjöllun Mail Online kemur fram að kona, sem varaði aðra við yfirvofandi skriðufalli nokkru áður en hún féll, hafi sjálf grafist undir rústunum. Konan er nú hyllt sem hetja en örvæntingarfullar leitaraðgerðir hafa staðið yfir síðustu klukkustundirnar.

Konan er sögð hafa hlaupið í ofboði um svæðið klukkan 5 í morgun að staðartíma og varað fólk við yfirvofandi hættu. Skriðan féll um klukkan 09:30 að staðartíma þegar konan var inni á salernisaðstöðu tjaldsvæðisins og grófst hún undir. Mikil úrkoma hefur verið á svæðinu síðustu daga.

Í fréttum nýsjálenskra fjölmiðla kemur fram að neyðaróp hafi heyrst úr aðstöðubyggingunni en þau þagnað um fimmtán mínútum eftir að skriðan féll. Viðbragðsaðilar sem mættu á vettvang þurftu frá að hverfa um tíma af ótta við að önnur skriða myndi falla.

Tim Anderson, yfirmaður lögreglu á svæðinu, segir óvíst hversu margir grófust undir en óttast er að þeir séu allt að tíu talsins.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Myndband sýnir skriðufallið á Nýja-Sjálandi – Margra saknað
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Bandarískur þingmaður vill opinbera aftöku á grunuðum morðingja
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
„Deadpool-morðinginn“ myrti tvær konur – Lýsti hrottalegum morðunum í símtali við föður sinn
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Neglurnar eftir æfingu eru 10 sinnum óhreinni en klósettseta
Pressan
Í gær
Hörmulegar fréttir af unga piltinum sem var bitinn af hákarli
Pressan
Í gær
5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Pressan
Í gær
Samsæriskenning um skelfilegan atburð í sumar hrakin af vísindamönnum NASA
Pressan
Í gær
Tók Nintendo-tölvuna af 11 ára syni sínum og var skotinn til bana

Mest lesið

Halda því fram að Flosi sé maðurinn sem Damir átti við þegar Halldór var rekinn -„Þetta er formaðurinn“
Vilja að Friðfinnur verði úrskurðaður látinn – Hvarf fyrir meira en þremur árum
Nauðgaði 13 ára stúlku, faldi hana í tjaldi fyrir barnavernd og gaf henni fíkniefni
Hættuleg líkamsárás í Grindavík
Íslendingar segja að ræða Carneys í gær verði skráð í sögubækurnar – „Við erum að taka skiltið úr glugganum“

Nýlegt

5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum
Fyrrum hershöfðingi hjá NATO segir Evrópu að búa sig undir stríð við Bandaríkin
5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki
Sögufræg miðbæjarperla Guðjóns til sölu
Thomas Frank heldur starfinu hið minnsta yfir helgina
Donnarumma virðist hafa áhuga á því að fara frá City
Íslendingar rifja upp heimskulegustu hlutina sem þeir gerðu sem börn – „Man vel eftir hversu ofboðslega reið mamma mín varð“
Liverpool með sýningu í Frakklandi – Chelsea vann með herkjum og Newcastle í stuði
Tónlistarstjarnan kallaði leikstjórann „tík með pínulitla fiðlu“
Pressan
Í gær
Trump-tollarnir bitna nánast alfarið á Bandaríkjamönnum samkvæmt nýrri rannsókn
Pressan
Í gær

Fékk tíu ára fangelsi fyrir að ógna lögreglumanni með keðjusög

Fékk tíu ára fangelsi fyrir að ógna lögreglumanni með keðjusög
Pressan
Fyrir 2 dögum
ICE ruddist inn á heimili bandarísks ríkisborgara – Leiddur út á nærbuxunum á meðan afabarnið hágrét
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hákarl réðst á 12 ára dreng – Fjölskyldan veitir upplýsingar um líðan hans
Pressan
Fyrir 2 dögum

Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum

Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Smábærinn sem Pútín gæti notað sem afsökun til að ráðast á NATO

Smábærinn sem Pútín gæti notað sem afsökun til að ráðast á NATO
Pressan
Fyrir 2 dögum
Auðkýfingar 4000 sinnum líklegri til að gegna pólitískum valdastöðum
Pressan
Fyrir 2 dögum

5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki

5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hugmyndafræðingur Pútíns vill að hann ráðist inn í þessi sjö ríki
Pressan
Fyrir 2 dögum
Harry er mættur og tilbúinn í lokaslaginn við bresk slúðurblöð
Pressan
Fyrir 2 dögum

Lögreglustjórinn í Minneapolis titraði af reiði þegar hann sá myndband af ICE handtaka fatlaða konu – „Guð minn góður“

Lögreglustjórinn í Minneapolis titraði af reiði þegar hann sá myndband af ICE handtaka fatlaða konu – „Guð minn góður“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Var rekinn frá Gucci fyrir að vera „of feitur“

Var rekinn frá Gucci fyrir að vera „of feitur“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sjáðu furðulegt bréf Trumps: Fékk ekki Nóbelsverðlaun og ekki lengur skuldbundinn til að hugsa bara um frið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sonur stríðsherrans þungt haldinn eftir bílslys
Pressan
Fyrir 3 dögum

Eldaði kjúkling með nýstárlegri aðferð og netverjar ekki á eitt sáttir – „Þetta lítur ógeðslega út“

Eldaði kjúkling með nýstárlegri aðferð og netverjar ekki á eitt sáttir – „Þetta lítur ógeðslega út“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hús Hackman á markað ári eftir að lík hjónanna fundust þar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Kíkti í símann hans vegna gruns um framhjáhald – Það sem hún fann var miklu verra
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hugsaðu þig tvisvar um áður en þú hendir þessum hlutum
Pressan
Fyrir 4 dögum

Skuggahliðar Labubu: Vísbendingar um illa meðferð á starfsfólki

Skuggahliðar Labubu: Vísbendingar um illa meðferð á starfsfólki
Pressan
Fyrir 4 dögum

Æðaskurðlæknir grunaður um morð á fyrrverandi eiginkonu sinni og manni hennar

Æðaskurðlæknir grunaður um morð á fyrrverandi eiginkonu sinni og manni hennar
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hryllingsmömmurnar tóku bræður í fóstur og létu þá fylgja ströngum og undarlegum reglum – Nú er eldri bróðirinn látinn
Pressan
Fyrir 4 dögum

Drepin af hópi fjallaljóna í Colorado – Árásin óhugnalega náðist á öryggismyndavél

Drepin af hópi fjallaljóna í Colorado – Árásin óhugnalega náðist á öryggismyndavél
Pressan
Fyrir 4 dögum
Stoltur af sinni fyrrverandi og lætur sjaldgæfa athugasemd falla
Pressan
Fyrir 4 dögum
Sat á kaffihúsi þegar ókunnug kona gekk að henni og rétti henni bréf – „Ég var að sjálfsögðu niðurbrotin”
Pressan
Fyrir 5 dögum

Myrti eiginkonu sína og fékk lítið barn sitt til að bera ljúgvitni fyrir sig

Myrti eiginkonu sína og fékk lítið barn sitt til að bera ljúgvitni fyrir sig
Pressan
Fyrir 5 dögum

Tvær fjölskyldur í sárum eftir ótrúlegan harmleik – Svikasímtal gerði mann á níræðisaldri að morðingja

Tvær fjölskyldur í sárum eftir ótrúlegan harmleik – Svikasímtal gerði mann á níræðisaldri að morðingja
Pressan
Fyrir 5 dögum
Kanada hallar sér að Kína eftir tollagleði Bandaríkjanna – Lækka tolla og styrkja tengslin
Pressan
Fyrir 5 dögum
Bandaríkjamenn vilja senda hermenn til Mexíkó og fá leyfi fyrir drónaárásum