Milljarðamæringar komnir með nóg og neita að þegja – „Skattleggið okkur. Skattleggið þá ofurríku“

Tæplega 400 milljarðamæringar frá 24 löndum hafa birt opið bréf og krefjast þess að leiðtogar heimsins dragi úr ójöfnuðu með því að skattleggja þá ofurríku. Bréfið er ritað í tilefni Alþjóðaefnahagsráðstefnunnar í Davos, Sviss, og er á vegum samtaka sem kallast Time to Win.
Samkvæmt bréfinu er heimurinn á hættulegri siglingu og við það að fara fram af brúninni. Misskipting hafi aldrei verið meiri og ríkisstjórnir hafi afsalað lýðveldinu í hendur þeirra sem eiga mesta. Framtíð heimsbyggðarinnar sé að óbreyttu í hættu.
Bréfið hefst á því að minnast þess að í ár eru 55 ár síðan Alþjóðaefnahagsráðstefnan var haldin í fyrsta sinn. Þá hafi mannkynið staðið frammi fyrir gríðarlegum framförum. Næstu áratugi hafi tæknin verið á fleygiferð ásamt framförum í læknavísindum, samskiptamátum og alþjóðaviðskiptum. En svo hafi farið að halla undan fæti.
„Í dag erum við tengdari en nokkru sinni áður – en á sama tíma höfum við aldrei verið jafn sundruð. Áratugir af nýsköpun hafa haldist í hendur við áratugi af ójöfnuði, umhverfisspjöllum og sólunduðum tækifærum. Ríkasta 1 prósentið á nú meira en 95 prósent heimsbyggðarinnar á til samans.“
Bilið á milli þeirra ríkustu og allra hinna aukist dag frá degi, í gegnum hverfi, þjóðir og fyrst og fremst í gegnum kynslóðir. Peningunum fylgi svo völd.
„Fámennur hópur alþjóðlegra ólígarka með ofurauð hafa keypt upp lýðveldin okkar, tekið yfir ríkisstjórnir okkar, múlbundið fjölmiðla, sett fjötra á tækni okkar og nýsköpun; aukið örbrigði og félagslega útskúfun og hraðað niðurbroti plánetunnar okkar.“
Það sem ríkir sem fátækir meta mest í lífinu er nú í höndum þeirra sem vilja breikka gjana enn meira, þeirra ríkustu.
„Við vitum þetta öll. Þegar jafnvel milljarðamæringar eins og við viðurkenna að ofurauðurinn hefur kostað alla aðra allt getur enginn vafi leikið á því að samfélagið er á hættulegri siglingu fram af brúninni. Við erum orðin þreytt á því að horfa upp á þetta. Við viljum lýðræðið okkar aftur. Við viljum samfélögin okkar aftur. Við viljum framtíðina okkar aftur.“
Það dugi ekki til að vonast eftir betri framtíð. Betri framtíð þurfi að skapa með virkum aðgerðum. Nú þegar sé til árangursrík leið, skattar.
„Þið hafið nú þegar einfalda og áhrifaríka lausn sem nýtur stuðnings meðal bæði milljarðamæringa og almennings. Hættið að sóa tíma okkar – skattleggið þá ofurríku. Sem milljarðamæringar sem standa með öllu fólki krefjumst við þess. Og sem kjörnir fulltrúar okkar – hvort sem það eruð þið í Davos, sveitarstjórnarfulltrúar, borgarstjórar eða svæðisleiðtogar – þá ber ykkur skylda til að verða við þessu. Svo, skattleggið okkur. Skattleggið þá ofurríku.“
Þannig sé hægt að endurheimta valdið frá ofurríkum aðilum sem hafi stolið lýðræðinu og misnotað það. Þannig sé hægt að endurheimta það sem mestu máli skiptir eins og heilbrigði, menntun og öruggt húsaskjól. Hinir ofurríku hafi holað bæði innviði og opinbera þjónustu að innan. Þetta sé þó afturkræft.
„Öfgafull auðsöfnun hefur fært völdin til þeirra sem tefla öruggri framtíð okkar í tvísýnu fyrir sinn eigin svívirðilega gróða. Nú er tíminn til kominn að binda endi á þessi yfirráð og endurheimta framtíðina okkar. Milljarðamæringar eins og við neita að þegja. Það er kominn tími til að láta í sér heyra. Skattleggið okkur og tryggið að næstu fimmtíu árin standi undir loforðinu um framfarir fyrir alla.“