Mafíósi segist sannfærður um að Marilyn Monroe hafi verið myrt því hún ætlaði að afhjúpa valdamikla menn

Var stórstjarnan Marilyn Monroe myrt eftir allt saman? Það heldur leikarinn og mafíósinn Gianno Russo.
Russo fór með hlutverk Carlo Rizzi í kvikmyndinni Guðfaðirinn frá árinu 1972. Hann segir í bókinni Mafia Secrets: Untold Tales From the Hollywood Godfather að einni valdamestu fjölskyldu Bandaríkjanna hafi stafað ógn af Marilyn og því hafi verið þaggað varanlega niður í henni.
Marilyn Monore lést árið 1962 en samkvæmt dánarvottorði svipti hún sig lífi. Russo segir að það ár hafi stórstjarnan haft það erfitt, en ekki vegna þunglyndis. Hún var bálreið. Hún hafi opinskátt lýst því yfir að hún væri ástkona Robert F. Kennedy, að hún hefði orðið þunguð eftir hann og neydd í þungunarrof. Hún var komin með nóg og hafi hótað því að opinbera þetta allt á blaðamannafundi. Hún vildi að heimurinn fengi að vita hvernig Robert og bróðir hans, forsetinn John F. Kennedy, væru í raun og veru.
Þekktur athafnamaður, Joe DeCarlo, rak næturklúbba á þessum tíma. Hann var vel tengdur og kunni að láta vandamál hverfa. Hann mun hafa sagt við Russo kvöldið 4. ágúst árið 1962 að Robert F. Kennedy og leikarinn Peter Lawford, sem var mágur Kennedys, hefðu farið að heimili stórstjörnunnar með eitt fyrir augum: að koma í veg fyrir að hún rústaði mannorði Kennedy-fjölskyldunnar frægu. Þeir reyndu að tala hana til. Þeir grátbáðu, þeir rifust og loks hótuðu þeir henni. Marilyn neitaði þó að láta þagga niður í sér og rak þá á dyr. Þeir hafi þá ákveðið að koma henni fyrir kattarnef. Þeir fengu fagmenn í verkið, menn sem gátu þaggað niður í stórstjörnunni án þess að það kæmist upp að hún hefði verið myrt.
Síðar um kvöldið mun Marilyn hafa verið í símanum að spjalla við vinkonu. Þá brutust fagmennirnir inn í gegnum svefnherbergisglugga hennar. Hún náði aldrei að leggja tólið aftur á og vinkonan heyrði stjörnuna öskra. Hún heyrði átök og svo kom þögn.
Marilyn var gefið deyfilyf. Fagmennirnir fundu lyf heima hjá henni sem þeir leystu upp og dældu upp í rassinn á henni með eins konar stólpípu. Rannsóknarblaðamaðurinn Mark Shaw er á sama máli og hefur vísað til þess að í krufningu kom fram að Marilyn var með áverka í ristli. Lögreglan ræddi við vinkonuna en hún neitaði að upplýsa um nöfnin sem hún heyrði Marilyn öskra. „Ég get það ekki, ekki ef ég vil fjölskyldu mína á lífi“
Russo segir að það fari ekki á milli mála til hvaða manna vinkonan vísaði. Sjálfur hafði Russo verið varaður við þessu viku áður, af yfirmanni sínum í mafíunni, Frank Costello. Costello sagði að Marilyn væri of málglöð og að Kennedy-fjölskyldan hefði of miklu að tapa. Dagar stórstjörnunnar væru því taldir.