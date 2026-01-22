Kaup á farsíma eftir auglýsingu á Facebook enduðu með morði

Fjórir unglingar eru nú í haldi lögreglu í bænum Columbia í Missouri-ríki í Bandaríkjunum, grunaðir um morð. Þrjú af hinum grunuðu eru 18 ára gömul og hefur lögregla birt nöfn þeirra og myndir af þeim. Er um að ræða tvo pilta og eina stúlku. Fjórði sakborningurinn hefur ekki verið nafngreindur en þar er um að ræða dreng undir 18 ára aldri.
Ungmenninn þrjú heita Kobe D. Aust, Alexis Baumann og Joseph G. Crane.
Morðið tengist sölu á snjallsímum sem hafa verið auglýstir á Facebook Marketplace. Þann 16. janúar tilkynnti kona um þjófnað á síma sínum eftir að hún hafði mælt sér mót til að selja hann. Síminn var hrifsaður úr höndum hennar og aðilinn hljóp í burtu.
Þann 17. janúar greindi maður frá því að síma, sem hann ætlaði að selja, hefði verið rænt og auk þess miðaði manneskja á hann byssu og hótaði að skjóta ef hann hefði sig ekki hægan.
Þann 18. janúar hringdi síðan hinn 42 ára gamli Ryan Burke í lögreglu og greindi frá því að hann hefði verið skotinn er hann ætlaði að selja símann sinn. Burke lést síðan af sárum sínum á spítala.
Ungmennin fjögur eru í haldi lögreglu en ekki liggur fyrir hver var hlutur hvers þeirra í morðinu á Burke. Rannsókn heldur áfram.
Sjá nánar hér.