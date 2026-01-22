fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Kaup á farsíma eftir auglýsingu á Facebook enduðu með morði

Pressan
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 21:30

Kobe D. Aust, Alexis Baumann og Joseph G. Crane. Lögreglumynd.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fjórir unglingar eru nú í haldi lögreglu í bænum Columbia í Missouri-ríki í Bandaríkjunum, grunaðir um morð. Þrjú af hinum grunuðu eru 18 ára gömul og hefur lögregla birt nöfn þeirra og myndir af þeim. Er um að ræða tvo pilta og eina stúlku. Fjórði sakborningurinn hefur ekki verið nafngreindur en þar er um að ræða dreng undir 18 ára aldri.

Ungmenninn þrjú heita Kobe D. Aust, Alexis Baumann og Joseph G. Crane.

Morðið tengist sölu á snjallsímum sem hafa verið auglýstir á Facebook Marketplace. Þann 16. janúar tilkynnti kona um þjófnað á síma sínum eftir að hún hafði mælt sér mót til að selja hann. Síminn var hrifsaður úr höndum hennar og aðilinn hljóp í burtu.

Þann 17. janúar greindi maður frá því að síma, sem hann ætlaði að selja, hefði verið rænt og auk þess miðaði manneskja á hann byssu og hótaði að skjóta ef hann hefði sig ekki hægan.

Þann 18. janúar hringdi síðan hinn 42 ára gamli Ryan Burke í lögreglu og greindi frá því að hann hefði verið skotinn er hann ætlaði að selja símann sinn. Burke lést síðan af sárum sínum á spítala.

Ungmennin fjögur eru í haldi lögreglu en ekki liggur fyrir hver var hlutur hvers þeirra í morðinu á Burke. Rannsókn heldur áfram.

Sjá nánar hér.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Kaup á farsíma eftir auglýsingu á Facebook enduðu með morði
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Mafíósi segist sannfærður um að Marilyn Monroe hafi verið myrt því hún ætlaði að afhjúpa valdamikla menn
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Milljarðamæringar komnir með nóg og neita að þegja – „Skattleggið okkur. Skattleggið þá ofurríku“
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Drama í Davos – Baulað á viðskiptaráðherrann og forseti Seðlabanka Evrópu gekk út
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Grátklökkur Harry segir konunglegt líf eiginkonunnar hafa verið algjör eymd
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Notaðist við gervilim fyrir nektaratriði í Landman – Og gaf honum nafn
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Fjölskylda Renee Good lét framkvæmda krufningu og bráðabirgðaniðurstöður liggja nú fyrir
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Hæðist að Leavitt fyrir að þræta fyrir Íslands-ummæli forsetans – „Þú veist að það er til upptaka af þessu?“

Mest lesið

Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Hæðist að Leavitt fyrir að þræta fyrir Íslands-ummæli forsetans – „Þú veist að það er til upptaka af þessu?“
Egill fór í hárígræðslu og deilir ferlinu og nýju útliti opinskátt – „Eðlilegur fiðringur í maganum á aðgerðardegi“
Grútskítugir bílar í Reykjavík: „Þarf þetta að vera svona?“
Þetta er sögð vera upphæðin sem Guðmundur fékk fyrir að velja Akranes um helgina

Nýlegt

Þetta eru tilnefningar til Óskarsverðlauna í ár
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði
Hættuleg líkamsárás í Grindavík
Halda því fram að Flosi sé maðurinn sem Damir átti við þegar Halldór var rekinn -„Þetta er formaðurinn“
5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Undirstrikar ótrúlegan styrk ensku úrvalsdeildarinnar
Fjúkandi vond út í Vinnumálastofnun – „Óásættanleg og hreinlega móðgandi“
Maður á sjötugsaldri misþyrmdi 12 ára dreng
Staðfestir yfirvofandi brottför frá Manchester United – Birta hjartnæmt myndband
Pressan
Í gær
„Deadpool-morðinginn“ myrti tvær konur – Lýsti hrottalegum morðunum í símtali við föður sinn
Pressan
Í gær

Neglurnar eftir æfingu eru 10 sinnum óhreinni en klósettseta

Neglurnar eftir æfingu eru 10 sinnum óhreinni en klósettseta
Pressan
Í gær
Hörmulegar fréttir af unga piltinum sem var bitinn af hákarli
Pressan
Í gær
5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Pressan
Í gær

Samsæriskenning um skelfilegan atburð í sumar hrakin af vísindamönnum NASA

Samsæriskenning um skelfilegan atburð í sumar hrakin af vísindamönnum NASA
Pressan
Í gær

Tók Nintendo-tölvuna af 11 ára syni sínum og var skotinn til bana

Tók Nintendo-tölvuna af 11 ára syni sínum og var skotinn til bana
Pressan
Fyrir 2 dögum
Var komin 28 vikur á leið þegar hún komst að því að eiginmaðurinn væri barnaníðingur
Pressan
Fyrir 2 dögum

Kona sökuð um kynferðislega áreitni í lest

Kona sökuð um kynferðislega áreitni í lest
Pressan
Fyrir 2 dögum
Trump-tollarnir bitna nánast alfarið á Bandaríkjamönnum samkvæmt nýrri rannsókn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fékk tíu ára fangelsi fyrir að ógna lögreglumanni með keðjusög
Pressan
Fyrir 2 dögum

ICE ruddist inn á heimili bandarísks ríkisborgara – Leiddur út á nærbuxunum á meðan afabarnið hágrét

ICE ruddist inn á heimili bandarísks ríkisborgara – Leiddur út á nærbuxunum á meðan afabarnið hágrét
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hákarl réðst á 12 ára dreng – Fjölskyldan veitir upplýsingar um líðan hans

Hákarl réðst á 12 ára dreng – Fjölskyldan veitir upplýsingar um líðan hans
Pressan
Fyrir 2 dögum
Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Smábærinn sem Pútín gæti notað sem afsökun til að ráðast á NATO
Pressan
Fyrir 2 dögum

Auðkýfingar 4000 sinnum líklegri til að gegna pólitískum valdastöðum

Auðkýfingar 4000 sinnum líklegri til að gegna pólitískum valdastöðum
Pressan
Fyrir 2 dögum
5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hugmyndafræðingur Pútíns vill að hann ráðist inn í þessi sjö ríki
Pressan
Fyrir 3 dögum
Harry er mættur og tilbúinn í lokaslaginn við bresk slúðurblöð
Pressan
Fyrir 3 dögum

Lögreglustjórinn í Minneapolis titraði af reiði þegar hann sá myndband af ICE handtaka fatlaða konu – „Guð minn góður“

Lögreglustjórinn í Minneapolis titraði af reiði þegar hann sá myndband af ICE handtaka fatlaða konu – „Guð minn góður“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Var rekinn frá Gucci fyrir að vera „of feitur“

Var rekinn frá Gucci fyrir að vera „of feitur“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sjáðu furðulegt bréf Trumps: Fékk ekki Nóbelsverðlaun og ekki lengur skuldbundinn til að hugsa bara um frið
Pressan
Fyrir 3 dögum

Sonur stríðsherrans þungt haldinn eftir bílslys

Sonur stríðsherrans þungt haldinn eftir bílslys
Pressan
Fyrir 3 dögum
Eldaði kjúkling með nýstárlegri aðferð og netverjar ekki á eitt sáttir – „Þetta lítur ógeðslega út“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hús Hackman á markað ári eftir að lík hjónanna fundust þar
Pressan
Fyrir 3 dögum

Kíkti í símann hans vegna gruns um framhjáhald – Það sem hún fann var miklu verra

Kíkti í símann hans vegna gruns um framhjáhald – Það sem hún fann var miklu verra
Pressan
Fyrir 4 dögum

Hugsaðu þig tvisvar um áður en þú hendir þessum hlutum

Hugsaðu þig tvisvar um áður en þú hendir þessum hlutum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Skuggahliðar Labubu: Vísbendingar um illa meðferð á starfsfólki
Pressan
Fyrir 5 dögum
Æðaskurðlæknir grunaður um morð á fyrrverandi eiginkonu sinni og manni hennar